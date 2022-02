No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Desde Shangrilá, San José y San Carlos llegaron los tres conjuntos que participaron de la etapa 2 del Concurso Oficial del Carnaval, el martes 15 de febrero. Primero actuó la murga Mi Vieja Mula, conjunto canario, luego participaron los humoristas maragatos Sociedad Anónima y la noche la cerró La Clave, la murga carolina.

Cada uno de los conjuntos tiene su estilo particular. Mi Vieja Mula, que llegó de murga joven a competir por primera vez en Montevideo, va por un lugar “totalmente diferente”, al punto de que les han dicho en otros departamentos que lo que hacen “no es murga”, recuerda Mariano Reperger, coordinador general. Sin embargo, siguen fieles a su forma de hacer, que este año está teniendo buenas repercusiones en los tablados y en las redes.

Su espectáculo “Hola, Urugüay” está cantando casi enteramente como si fuesen turistas extranjeros angloparlantes, una apuesta osada que rompe las barreras de lo que la costumbre registra como coro de murga.

Sociedad Anónima volvió con su espectáculo “Fábrica de Ideas” a hacer reír con un espectáculo cuya estructura no deja dudas: tiene el sello de los humoristas maragatos. Y cómo no, se hicieron presentes los gauchos patones, que despiertan simpatía y familiaridad en el público desde hace años.

Al final, La Clave mostró su “Banquete de las Maravillas”, con un montaje escénico muy teatral (a cargo del Coco Rivero), que sirve de hilo conductor para abordar temas como las ollas populares, las desigualdades estructurales y los detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

Destino: Montevideo

Para quienes no son de Montevideo ser parte de la fiesta implica costos más altos y una mayor inversión de tiempo. Sin embargo, año a año se suman grupos de otros departamentos al carnaval montevideano. la diaria conversó con integrantes de los tres conjuntos sobre su participación en el Concurso Oficial del Carnaval.

Reperger relató que tras pasar la prueba de admisión tuvieron una charla para decidir si se quedaban en el City Park de Shangrilá, donde ensayan hace tres años, como sede para los tablados y el Teatro de Verano, o si se mudaban a un club de Montevideo para abaratar costos.

Calcularon que el transporte les supondría, por la totalidad del carnaval, 200.000 pesos (un tablado por noche) desde Shangrilá, ya que todos los escenarios, menos el del Géant, están lejos. Le plantearon a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones la situación, ya que la murga ha participado muchos años en el concurso canario, y la comuna decidió colaborar con la mitad del costo de transporte. Así pudieron quedarse en su lugar de ensayo, “ya conocemos el club, la gente del barrio nos conoce, así que hicimos base ahí”.

La Clave también sale de San Carlos cada noche de tablados. Según el dato que aportó a este medio Alejandro Núñez, bombista y organizador, cada ida a Montevideo a la murga le cuesta 15.500 pesos. Con el primer tablado descuentan el costo del transporte, y recién a partir del segundo queda dinero para el colectivo. El viaje arranca dos horas y media antes de la primera actuación de la noche, y “es ley que para atrás se viene durmiendo”.

Sin embargo, para la noche del Teatro de Verano la murga carolina decidió aprontarse en Montevideo “más que nada por un tema de concentración, de estar un poco más junto al grupo, más metidos en el espectáculo y en el trabajo que vamos a hacer. No tener distracciones, porque estando en San Carlos vienen los amigos y la familia que sale y que entra, por más que estamos en el club, no sé, me vengo a casa, voy a hacer un mandado, estamos más dispersos”. A la murga le sale entre 45.000 y 50.000 pesos participar en una etapa del Teatro de Verano, por gastos de profesionales técnicos pero también de alimentación y otros que surgen por estar todo el día en Montevideo.

Sociedad Anónima sale todos los días desde San José, se juntan en la Unión Ciclista y viajan hasta el local de AUTE en Montevideo, donde se preparan para los tablados y las etapas del concurso. Paula Barceló, integrante de los humoristas, relató a la diaria que para los conjuntos del interior el esfuerzo es mayor, requiere logística y preparación.

En su caso, lo manejan como un emprendimiento familiar. Su padre, Carlos Barceló, y su madre, Ana Perdomo, además de estar en la dirección responsable del espectáculo manejan el camión y el ómnibus que llevan al conjunto hasta el local del sindicato, de ahí a los tablados, se bajan, actúan, manejan de nuevo a AUTE, dejan las cosas, y siguen hasta San José. “Es un esfuerzo muy significativo pero seguimos coincidiendo en que vale la pena, ya hace más de 20 años lo elegimos, es una forma de vida”, aseguró Paula Barceló.

Las cancelaciones afectan a los conjuntos del interior más que a los de Montevideo porque deben salir antes y recorrer más kilómetros. Si el ómnibus ya se puso en marcha y se suspenden los tablados, deben pagar parte del costo sin tener ganancia. El transporte se suele cobrar por kilómetro, es decir, cuanto más lejos de Montevideo está el conjunto, más caro le sale participar en carnaval. Y a mayor cantidad de tablados dentro de la capital, más ganancia.

Reperger cuenta, y toca madera sin patas, que por suerte a la murga no le ha pasado que le cancelen mientras ya va en viaje. Además, explica que al ser una murga nueva que viene del ambiente de murga joven al principio no tenían tantos tablados, aunque ahora ha crecido la cantidad y espera que luego de la presentación en el TdV esa cifra siga aumentando, porque el espectáculo ha tenido buena recepción en los escenarios.

Núñez reconoce estas dificultades pero se ríe y admite que “sarna con gusto no pica”, y que para ellos es “un orgullo y un placer” ser parte del carnaval de Montevideo, porque además saben que hay “muchísimos conjuntos del interior que año a año van a dar la prueba de admisión y no lo logran”.

Para Barceló, que es parte del primer conjunto del interior en ganar un primer premio del Concurso Oficial, “es hermoso que haya grupos del interior en carnaval porque somos un país muy diverso y muchas veces la capital no está tan al tanto de lo que pasa en otros departamentos, está buenísimo traer la mirada del interior”.

Reperger asegura que “a pesar de las dificultades” que implica para un conjunto que no es de Montevideo estar en el concurso, decidieron “dar el salto” para poder mostrarle al público su espectáculo. “Elegimos este desafío. Tenemos todas estas cosas en contra, bueno, hagamos lo que nosotros sabemos hacer: murga a nuestro estilo”.

