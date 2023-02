En carnaval la sátira nunca falta; los homenajes, tampoco. Este año la lista de personas más imitadas incluye figuras políticas, deportistas, cantantes y hasta participantes del reality show argentino Gran Hermano.

Alejandro Astesiano

El exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou fue una de las personas más imitadas sobre los escenarios. Aparece en la murga Doña Bastarda interpretado por Imanol Sibes y en Jardín del Pueblo con el personaje con el cartel “Fibra” que da pasaportes y canta “te cuido a la patrona y te la sigo hasta Dubái, todo el tiempo chat, chat, chat”.

En La Gran Muñeca, Marcel Keoroglian aparece como un jeque árabe que habla de comprar la murga y en un momento del cuplé menciona que va a cambiar de rubro y se va a dedicar a vender pasaportes.

La murga Gente Grande, aunque no lo personifica de manera directa, tiene un cuplé que se desarrolla como un intercambio de Whatsapp entre Astesiano y Lacalle Pou, en el que van apareciendo carteles gigantes con mensajes y memes.

Los humoristas de Sociedad Anónima sostienen el personaje de Astesiano durante gran parte de su espectáculo; en un momento llama al presidente Lacalle Pou por teléfono y le espeta: “¿Cómo van a criticar a alguien que no hace nada, Luis? ¡Por favor!”. El conjunto también tiene a dos personas más que completan el “cuerpo de seguridad presidencial”.

Figuras políticas

Uno de los miembros del gabinete imitados este carnaval es el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En los humoristas Los Rolin, un personaje se hace pasar por él al hablar por teléfono y dice: “Volvieron las carteras al barrio, y los bolsos al Parque Central”.

Cucuzú, en los parodistas Caballeros, interpreta a un director del FBI llamado John Hoover que por momentos es confundido por el resto como el “comisionado Heber”. El juego con ese paralelismo se sostiene durante toda la parodia y, al final, él dice sobre la banda delictiva a la que persiguen: “Robaron, secuestraron, pero nada tuvieron con los pasaportes o con espionaje a los legisladores. John Hoover murió en 1972 y Heber todavía sigue siendo el ministro del Interior”.

En los humoristas Cyranos aparece la mascota de la selección en el Mundial de Qatar, el termo Botija, al que le sacan la máscara y es Heber, cabeza de termo. Además, el personaje del rey por momentos alude a Lacalle Pou y dice cosas como que “no sabía nada” sobre que su jefe de seguridad estaba preso.

La murga A la Bartola tiene un cuplé sobre los políticos en el que aparece el personaje Hugo Fabuloso, que llega a ser presidente y estar en el piso 12 de la Torre Ejecutiva. Mencionan varios temas de actualidad, como la reforma educativa, por lo que hay ciertos guiños al presidente Lacalle Pou.

Murga A Ła Bartola, el 13 de febrero, en la Plaza Primero de Mayo. Foto: Martín Varela Umpiérrez

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, es imitado por el Rusito González en la murga La Nueva Milonga durante todo un cuplé. Cantan: “Acá cualquiera es figura pública. / Abogado, sociólogo y profesor. / Pa' que toda la gente se entere, / si le digo adivine de quién hablo yo, / nadie piensa que es Pablo Mieres, / el pelado que queda tapado en todas las fotos de la coalición / va llegando esta noche al tablado si no se confunde o decide que no. / Pablo Mieres no sabe pa' dónde agarrar si la cosa se trata de bandos”. El Rusito tiembla y habla de que “cualquier partido le viene bien”; lo presentan como un personaje lleno de incertidumbre, que no se decide.

Los Choby's tienen una humorada en la que aparecen Tabaré Vázquez, Eduardo Bonomi, Lucía Topolansky, José Mujica y María Auxiliadora, todos con vestimentas de revistas, porque el concepto del espectáculo de este año es que les pidieron prestados a otros conjuntos pedazos de sus espectáculos.

Una yapa para esta sección: todo el cuplé de las mascotas de los políticos de La Gran Muñeca de alguna manera parodia a las personas a través de sus animales. Por ejemplo: “Soy un pez de agua tibia, nado con la corriente”, canta la mascota de Mieres, el animal de Graciela Bianchi pide que lo sacrifiquen, el de Juan Sartori “no conoce el BPS”, el perro de César Vega sale sin vacunas, Isaac Alfie tiene una tortuga, y luego el perro de Carolina Cosse y el gato de Laura Raffo discuten por cuál de sus dueñas es mejor.

Del espectáculo: Gilda, Suárez, Alfa

En esta categoría de personajes encontramos con mayor frecuencia a Alfa, de Gran Hermano, un hombre de 60 años que se destacó en el reality por su vestimenta (pañuelos en la cabeza, muñequeras, estampas de Estados Unidos) y por sus comentarios muchas veces polémicos.

También aparecen los futbolistas Lionel Messi en la murga De Frente y Mano; Luis Suárez en los parodistas Aristophanes y Federico Valverde en los parodistas Los Muchachos. Este último conjunto dedica una parodia completa a la cantante argentina Gilda, interpretada por Lucía Rodríguez a modo de homenaje.

Otras figuras son representadas en los espectáculos. Jimena Vázquez y Petru Valensky parodian en la murga Nos Obligan a Salir a la difunta reina de Inglaterra, Isabel II, y a su hijo Carlos, actual monarca; en Momosapiens aparece brevemente Juan Carlos Scelza. Los parodistas también personifican a Fernando Araújo, el “cerebro del robo del siglo”.

De yapa: a modo de homenaje, Aldo Martínez interpreta en Zíngaros a Alberto Candeau, actor, director teatral y escritor que entre 1987 y 1989 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.