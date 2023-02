Al término de la actuación de la revista Tabú por la segunda rueda del concurso oficial, Jorge Natale, integrante de Colados al Camión (FM Latina), hizo algunos comentarios desafortunados sobre la propuesta del conjunto.

Natale cuestionó la permanencia en escena de “una pareja de homosexuales, habiendo tantas y tan buenas bailarinas”. También hizo referencia al “cuplé de las lesbianas” que había representado Mi Vieja Mula esa misma noche.

Las expresiones de Natale recorrieron las redes en los días posteriores y motivaron el rechazo general. Ahora la propia revista, bajo la dirección responsable de Julio del Río, Fernando Olita e Iván Solsonsa, emitió un comunicado oficial para referirse al hecho.

Desde Tabú expresaron que no pretenden “cambiar la forma de pensar de nadie”, a la vez que tratan de “exponer y luchar contra todo acto que ataque la igualdad y los derechos de ser libre”.

“Nuestra lucha y nuestros ideales son expuestos arriba del escenario, pero no es sólo para el Concurso de Carnaval, es nuestra lucha diaria: igualdad, respeto y amor. Entendemos que el señor Jorge Natale merece el mismo respeto y cuidado que fomentamos en cada uno de nuestros espectáculos. Del odio y la agresión nada bueno florecerá”, sostiene la revista.

Comunicado completo

Por la presente, desde la dirección de revista Tabú queremos expresarnos sobre los dichos desafortunados del Sr. Jorge Natale, comentarista del programa Colados al camión luego de que la revista bajara del escenario en su segunda pasada por el concurso oficial del Carnaval, el día jueves 14 de febrero de 2023. En su comentario el Sr. Natale comienza diciendo, “… la noche de las transgresiones donde tuvimos un cuplé de lesbianas (murga Mi Vieja Mula) y ahora tuvimos a Tabú con una pareja de homosexuales bailando durante toda la actuación… habiendo tantas y buenas bailarinas y chicas hermosas para poner arriba del escenario, nos encontramos con que Tabú toma la opción de que dos varones hagan pareja durante toda la sección de baile…”.

Desde nuestro colectivo tratamos de exponer y luchar contra todo acto que ataque la igualdad y los derechos de ser libres. El hablar de la sexualidad de personas por el solo hecho de con quién bailen o expresar que habiendo chicas “hermosas” para “poner” arriba del escenario se elige que dos hombres bailen juntos, trae consigo una visión que entendemos machista, posicionando a las “chicas hermosas” como deleite visual, cosificándolas, juzgando además la sexualidad de dos personas que están interpretando los roles que les tocan dentro de un espectáculo que elige qué contar y cómo hacerlo.

Como colectivo nos preguntamos, ¿Por qué no cualquier chica puede estar en ese lugar de una bailarina? ¿Debe ser hermosa? ¿Qué es ser hermosa? ¿Por qué si dos hombres bailan juntos se los define como homosexuales? Pensemos en los comienzos del tango, se bailaba entre hombres, y se cuestionaba si los bailarines eran o no homosexuales?

El Sr. Natale pidió unas “disculpas” al día siguiente dado que expresamos nuestro malestar, pero en las mismas él comienza diciendo que “… escuché lo que dije y no creo haber estado mal… pido disculpas si alguien se ofendió…”

Desde nuestro lugar, consideramos que pedir de forma sincera una disculpa requiere reconocer que se estuvo mal y entendemos que él no lo hace, no vemos reflexión verdadera que demuestre que realmente reconoce que sus dichos afectan y afectaron no sólo a los bailarines y al conjunto, sino a una comunidad que busca igualdad.

Desde aquí no se pretende cambiar la forma de pensar de nadie, respetamos sus ideas, pero creemos que es necesario que este tipo de comentarios sean debatidos y problematizados en los medios de comunicación, no esperamos el silencio ni la complicidad. Luchamos y pasamos por mucho para sentirnos iguales y respetados, es por eso que NO PODEMOS DEJAR PASAR ESTE ACTO.

Desde Tabú, nuestra lucha y nuestros ideales son expuestos arriba del escenario, pero no es sólo para el concurso de carnaval, es nuestra lucha diaria: igualdad, respeto y amor. Entendemos que el señor Jorge Natale merece el mismo respeto y cuidado que fomentamos en cada uno de nuestros espectáculos. Del odio y la agresión nada bueno florecerá. Sigamos construyendo desde el amor y sepamos que todos somos iguales. Respetemos nuestros procesos como nosotros respetamos los procesos de deconstrucción.

El buen periodismo y comunicación tiene límites en lo relativo al respeto a la dignidad, privacidad, honor, imagen y derechos de las personas y específicamente de las mujeres y personas diversas sexualmente. TRANSGRESIÓN: El vocablo transgresión proviene del latín transgressio y significa “acción y efecto de hacer daño a alguien” (Diccionario Etimológico, 2019). Según este mismo diccionario, el verbo transgredir alude a “no respetar, saltarse, pasar más allá de normas o costumbres”. SEGUIREMOS TRANSGREDIENDO Y REVOLUCIONANDO DESDE EL AMOR.