Pregones al estilo de los viejos vendedores ambulantes y canillitas se escuchan apenas abre el telón. De repente, un break de la batería da pie al inicio del saludo al carnaval 2023 de Asaltantes con Patente.

Saliéndose del camino de los últimos tiempos y recreando en cierto modo un estilo que la murga tenía en la primera mitad del siglo XX, la actual bicampeona arriesgó en su arranque de espectáculo y le salió a la perfección.

“Gente criada sin universidad”, “vienen de tierras distantes”, “murga sin intelectuales”, son algunas de las definiciones que lanzan estos Asaltantes en la presentación, que no supera los dos minutos y medios de duración y que se perfila para sumarse a la lista de infaltables en cantarolas de los amantes de la categoría.

“En el saludo quisimos hacer un prólogo del espectáculo, que fuera parte del show, en primera instancia. Lo segundo, que fuera una canción más que una presentación convencional. Que tuviera estructura de canción con estribillo”, explica a la diaria Maximiliano Pérez, director artístico, sobre las premisas que manejaron para el comienzo del Remate ambulante.

Pérez señala además que “al mismo tiempo, por la temática, que era una especie de homenaje al género y sus orígenes, también pensamos en una marcha camión con estructura de murga vieja”.

“Camilo es el hombre gol”, afirma Pérez, en referencia a Camilo Fernández, impulsor de la idea y coautor del texto junto a Christian Ibarzabal. En la creación de la música, quien también formó parte del proceso fue Pablo Riquero, uno de los arregladores corales de la murga.

“Es una canción inédita, cortita. Que coloca de entrada la centralidad del show. Y eso también es una idea previamente elaborada, de que sea una canción que hable del hilo conductor”, comenta Riquero entrevistado por el programa Todo carnaval, de TV Ciudad.

“Garganta de sueños rotos jurándole amor a la luna llena, bancando por casi un siglo el rechazo burlón de la clase media. Las luces de los tablados los fueron guiando en la madrugada, y encontraron el tesoro de ser felices con casi nada”.

El artista considera que abordar la presentación con una línea musical diferente “también fue jugarse un poco a hacer algo distinto de lo que hicimos el año pasado. Que es muy difícil, claro está. La murga venía de ganar, pero quisimos salir del cliché de las puntas clásicas que se vienen haciendo y dijimos: vamos a agarrar para otro lado”.

“Quedó algo lindo. Lo disfrutamos. Desde que Camilo Fernández mandó un audio con algunas ideas, quedamos enganchados y yo seguí componiendo en base a eso”, agrega Riquero.

La canción, además de estar nominada a mejor saludo de la categoría, es finalista del Concurso Víctor Soliño, organizado por Agadu, que premia al mejor tema inédito del carnaval.

Aparte de “Garganta de sueños rotos”, Asaltantes cuenta con la nominación de su canción final “Botellas en el mar”, junto a dos composiciones de la comparsa C 1080 y una de la murga La Trasnochada.

“A mí me gusta mucho. El otro día me preguntaron qué parte me gusta más del espectáculo, y para mí es la presentación. Varias partes me encantan, obviamente, pero esa más que ninguna. Me emociona, además, por lo que dice el texto”, resume Riquero.

Para Maxi Pérez, es “divino el resultado. La gente cantaba mucho el estribillo. Hasta recibimos memes con el ¿quién da más? Cumplió el objetivo”.