Cuando allá por marzo de 2024, poco después de la última noche de fallos, se confirmó el retorno de los parodistas Adams, el ambiente del carnaval supo que este año no iba a ser uno más para la categoría. Los ganadores del primer premio en cuatro ocasiones (1988, 1991, 1994, 1999) fueron armando, a partir de ahí, un elenco repleto de figuras que con el paso de los meses agrandó las expectativas de su regreso a la fiesta de Momo.

El reencuentro con el público carnavalero se dio en noviembre, cuando participó de la prueba de admisión a Teatro de Verano repleto, pero todo este proceso comenzó un buen tiempo atrás. Sebastián de María, hincha desde chico de Adams, fue el hombre clave detrás de la vuelta los emblemáticos parodistas que habían salido por última vez en 2006.

Hugo Ligrone, el director responsable del conjunto, habló con la diaria sobre las gestiones de De María para convencerlo: “Al principio costó mucho, después aflojé bastante”. Ambos conformaron un tándem, en el que Ligrone se encarga más de los temas administrativos, Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay) y la intendencia, mientras que su socio se ocupa de todas las otras áreas: producción, logística y demás.

“Estoy muy conforme con el espectáculo. Son un montón de emociones juntas que se dan por esta vuelta. ¿Qué le puede dejar al parodismo Adams? Lo que dejó cuando se fue. Mucho”, sentenció Ligrone.

Al momento de armar un plantel de primera línea la apuesta fue grande, así como el trabajo de hormiga para convencer a algunos de ellos. Había uno que no podía faltar. Símbolo de Adams en su exitosa década de los 90, personaje de recordadas parodias como “Martín Fierro”, “Superman”, “El hombre de la máscara de hierro”, “La jaula de las locas”, “Rasputín”, “Flavia”… Hablamos de Luis Alberto Carballo, quien se había alejado del carnaval por diferentes cuestiones. Fue el primero al que fueron a buscar, y fue también el primer “fichaje” anunciado en junio.

“Me costó muchísimo decir que sí. Estuve meses diciéndoles que no a Hugo y Sebastián. El título y salir con Cacho Denis fueron claves para volver”, reconoció el actor en el programa Todo carnaval, de TV Ciudad. “Con el pasar del tiempo confirmé que estuvo bien la decisión de volver. Formamos un grupo increíble que parece que estamos saliendo hace diez años”, añadió quien además de subirse al escenario es uno de los directores artísticos y letristas de Adams junto con José María Novo y Agustín Camacho.

Yesty Prieto y Gerardo Nieto. Foto: Gianni Schiaffarino

Cacho, los Karibe y Cucuzú: “Nos llevamos de novela”

Después de la confirmación de Carballo, también llegó la de Pedro Cacho Denis, otro que hizo grande al conjunto, lo que suponía una gran dupla al momento de llevar adelante las parodias. Sin embargo, hubo más novedades, y también a mediados del año pasado se cerró el acuerdo con Walter Cucuzú Brilka.

El comediante debutará en una agrupación a la que siempre había visto con buenos ojos: “¿Quién no admiraba a los Adams en su época? A mí particularmente se me había dado de arrancar para las murgas, pero el Hugo [Ligrone] una vez me dijo: ‘Algún día vas a salir conmigo’, y acá estoy”.

“Hoy es una realidad, una alegría enorme, con un cuadrazo y un gran espectáculo. El elenco, la producción, el vestuario, todos los elementos que se necesitan”, afirmó Brilka, quien destacó además el trabajo con las otras figuras del conjunto: “Nos llevamos de novela, todo lo contrario a lo que la gente pueda pensar. A las mil maravillas. Estamos grandes, no nos vamos a pelear por un chiste. La responsabilidad es dejar el ego personal de cada uno y hacer el bien para el grupo”.

Adams hilvanará tres parodias a lo largo de su espectáculo Amores como el nuestro: “Toc toc”, “El sueño de Iris Fariña” (Cristina Morán) y “La historia de Karibe con K”. Este último con el aditivo de que tres de sus componentes son ni más ni menos que Gerardo Nieto, Miguel Ángel Cufós y Yesty Prieto, los propios integrantes de la legendaria orquesta de música tropical.

El trío no sólo aporta en materia vocal, sino que tiene activa participación en las parodias. La recreación de la historia de la banda es una de las grandes incertidumbres de este carnaval.

Tanto fue el compromiso de los cantantes que, durante esta época del año, en la que suelen tener muchísimo trabajo, Karibe con K congeló la agenda de actuaciones para abocarse prácticamente de lleno a los tablados y al Concurso Oficial de Carnaval.

Foto: Gianni Schiaffarino

Nada al azar

En cuanto a elenco, además de las primeras figuras, Adams sumó también a dos notables actores que en los últimos años destacaron por su trabajo en Zíngaros. Una es Carina Méndez, quien interpreta a Cristina Morán; el otro es Gonzalo Moreira, que vuelve a las tablas después de un año de descanso.

“Hace muchos meses venimos trabajando porque tuvimos que dar la prueba de admisión. El grupo es una hermosura. ¡Qué monstruitos tenemos en el elenco!”, dijo Méndez en el desfile, refiriéndose a la experiencia y la capacidad de sus compañeros.

También estará Mariana Sayas, otra que llegó desde Zíngaros. Una de las voces jóvenes más reconocidas del parodismo, que trabajó además en los arreglos corales junto con Martín Angiolini, de los técnicos más galardonados en este rubro técnico.

El vestuario a cargo de Agustín Camacho, nominado y premiado en reiteradas ocasiones, José María Novo en la puesta en escena, y una hinchada que empujó de manera incondicional a su conjunto como si no hubieran pasado 19 años desde que dejó de salir. Este martes el Ramón Collazo encenderá las luces como cada noche de carnaval, pero no será una noche más. ¡Vuelve los Adams!