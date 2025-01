El fixture del Concurso Oficial de Carnaval 2025 está compuesto por 42 conjuntos, tres más que el año pasado. El aumento fue de un cupo en tres categorías: Humoristas, Parodistas y Sociedades de negros y lubolos.

En esta nota, la lista completa de bajas y altas de esta edición.

Murgas

La noticia más llamativa del año fue la decisión de Nos Obligan a Salir, murga campeona en 2024, de no participar en esta edición del concurso. En abril de 2025 trascendió que Jimena Márquez, Jimena Vázquez y Martín Angiolini no iban a seguir en el conjunto, y en agosto se supo que la murga no iba a subir.

Otra murga que pasó a la liguilla el año pasado y decidió bajarse fue Los Diablos Verdes. El 31 de diciembre escribieron en su cuenta de Instagram: “Este 2024 nos encontró con un carnaval hermoso, y durante todo el año la murga estuvo a la altura, en la calle en busca de la victoria popular, victoria que supimos conseguir. Cómo [sic] ya es de público conocimiento, este año la murga no va a participar del carnaval 2025. Les deseamos un gran carnaval a todos los conjuntos participantes de nuestra fiesta popular; nos volveremos a encontrar en el futuro”.

La tercera baja fue Mi Vieja Mula, murga canaria que no se presentó a la prueba de admisión, tras varios años de dejar huella en el Concurso Oficial de Carnaval.

En la categoría Murgas también habrá debuts. Desde Mercedes llegará Con Gusto No Pica, conjunto que ha participado en diferentes carnavales del interior a lo largo de los años y este año pasó la Prueba de Admisión. También subirán por primera vez Jorge y Sorda de un Oído, dos conjuntos de gran trayectoria en el Encuentro de Murga Joven (EMJ). Cierra la lista La Cáscara, murga nueva con dirección responsable de Ruben Burgos y Farol Beracochea y figuras como Marquitos Gómez.

Para quienes sentían nostalgia, vuelve la histórica La Línea Maginot, seis años después de su última presentación en el Teatro de Verano, en 2019. Pero no es el único regreso. Este año vuelve a las tablas La Mojigata, la murga cooperativa que nació en 1999 tras un taller en el TUMP, participó del EMJ y del Concurso Oficial de Carnaval y puso pausa en 2020.

Sociedades de Negros y Lubolos

Un conjunto va a hacer historia en esta categoría: Herencia Ancestral será el primer representante del interior en el Concurso Oficial de Carnaval. La comparsa canaria pasó la Prueba de Admisión y se sumó a Integración, La Sara del Cordón, Valores y Yambo Kenia.

Humoristas

Los Rolin vuelven este año al Teatro de Verano, luego de la suspensión que les impidió presentarse en 2024. En febrero de 2023, el conjunto fue sancionado porque Mauricio Suárez, uno de sus integrantes, no estaba registrado en la planilla; a pesar de las firmas de los directores de otras agrupaciones y los intentos de anular la decisión, en octubre de ese año el conjunto fue suspendido por seis meses. Este año lograron pasar la PDA.

Por su parte, Cyranos, que en 2024 no pasó a la Liguilla, para esta edición dio la prueba, pero no obtuvo puntaje suficiente.

La mayor novedad en esta categoría es el regreso de los icónicos humoristas Los Buby's, 23 años después de su última actuación. Hace dos veranos se había rumoreado la posibilidad del regreso, pero no se concretó. El conjunto contará con algunas de sus figuras históricas y promete revivir su estilo particular, que le valió varios primeros premios.

Revistas

En esta categoría destaca la ausencia de House, que, tras ser liguillera en 2023, no llegó a la última rueda en 2024 y tuvo que dar PDA, pero no obtuvo el puntaje necesario para participar del concurso este año.

Regresa Carambola tras 15 años, la revista de Carlos Bocha Pintos. El artista la creó en los años de ebullición de Bola 8, en 2005, y compitió hasta 2009 con buenos resultados (primeros y segundos premios), momento en el que decidió ultimar el proyecto por motivos económicos. La figura este año será Marcelo Bornio, chef del programa Vamo' arriba de Canal 4.

Parodistas

2025 es el año de los regresos. Vuelven los parodistas Adams, aquellos que en 1979 fueron humoristas y cinco años después cambiaron de categoría. Ganaron cuatro primeros premios y pasaron veinte años sin salir. Este verano vuelven con dirección de José María Novo y Agustín Camacho, arreglos corales de Martín Angiolini y Mariana Sayas y la presencia en el escenario de Luis Alberto Carballo.

El lunes 27 de enero comenzará la primera rueda del Concurso Oficial de Carnaval.