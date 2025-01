Participar del Concurso Oficial de Carnaval es caro. “El piso básico es un millón de pesos, de ahí para arriba”, dijo a la diaria Joaquín Macedo, integrante de La Mojigata, murga cooperativa que vuelve al Teatro de Verano cinco años después de su última actuación. Para poder cubrir los costos que esto implica el conjunto organizó una campaña de financiación colectiva.

Ya en 2017, tras un hiato de cinco años, la murga volvió a concursar y decidió hacer una campaña de crowdfunding. “Todo partió por la necesidad, no teníamos un mango, no sabíamos cómo hacer, nos dio vergüenza, pero no nos quedaba otra”, relató Macedo. Hasta 2012 la murga había trabajado con auspiciantes privados, además de su ya tradicional Mojifest, un festival para recaudar fondos, pero en esa primera vuelta se encontraron “un panorama totalmente distinto” ya que “los sponsor empezaron a prestarle mucha más atención a la televisación de carnaval, los recursos iban hacia ahí. Eran pocos los apoyos hacia los conjuntos y pedían un montón de cuestiones a cambio”.

Al verse en ese aprieto económico apostaron por otro tipo de financiación. “Tuvimos la suerte de que funcionara, fue una sorpresa enorme en 2017”. Entonces, comenzaron a “prestarle más atención a la Mojifest y a abrir otros canales con sindicatos, con emprendimientos pequeños, con movidas sociales”.

La Mojigata durante el Mojifest, el sábado en el Jardín Las Duranas. Foto: Diego Vila

Este año los encontró en una coyuntura similar. No salían desde 2020, “por lo tanto teníamos la caja casi en cero”, en palabras de Macedo, en un contexto en el que “el carnaval se profesionaliza cada vez más en cuanto a costos y es complicado al ser una murga cooperativa”. Así que están apostando nuevamente por una campaña colectiva de sponsoreo. “La Mojigata llega a salir en carnaval por el apoyo de la gente y de los sindicatos: Fenapes, Sintep, Ademu, Fancap y Adecea”.

Lo recaudado se destina a cubrir los costos “primarios y fundamentales” que implica el concurso: vestuarios, traslados, producción, maquillaje, pago a la gente que ocupa roles técnicos. Macedo hizo énfasis en que esta campaña “parte de una necesidad” y, aunque admite que les sigue dando vergüenza, “el resultado es muy gratificante”.

La campaña sigue abierta durante todo el carnaval. De acuerdo con la información que compartieron en sus plataformas digitales, la gente que aporte entre $ 500 y $ 1.500 recibirá pegotines nuevos y antiguos de la murga; entre $ 1.500 y $ 3.000, pegotines más la remera oficial y el disco de 2025; más de $ 3.000, todo lo anterior más entrada al espectáculo y una remera exclusiva. También ofrecen recorridas por tablados en el ómnibus y comunicación fluida con el conjunto. “Esta murga no son sólo las 17 personas que suben al escenario… ¡La Mojigata también sos vos!”, escribieron. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por Whatsapp al número 098 860 345. También se puede colaborar desde Argentina.

“No tenemos palabras, el agradecimiento es enorme”, dijo Macedo sobre la respuesta que han tenido de la gente hasta ahora. “Podemos responder desde lo artístico. Este año abrimos el desfile con una pancarta con los nombres de todas las personas que aportaron. Esto partió de la necesidad, pero tiene un final feliz”.