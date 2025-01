Unos que vuelven, otros que se toman un descanso. Otros que también siguen saliendo pero cambian de conjunto para vivir nuevas experiencias. El “mercado de pases” previo al Carnaval 2025 fue bastante movido, con retornos esperados y bajas de último momento de figuras de peso. la diaria propone un repaso de algunos de los movimientos que se dieron en las distintas categorías para ir palpitando el inicio del concurso.

Si hay una figura indiscutible en el parodismo, ese es Luis Alberto Carballo. Después de un tiempo sin salir (la última vez fue con Zíngaros en 2019), el actor y conductor televisivo regresa al carnaval de la mano del conjunto con el que alcanzó la popularidad en la década de los 90: Adam’s. La vuelta de los parodistas de Hugo Ligrone, que llenaron el Teatro de Verano en la prueba de admisión en noviembre, genera la expectativa más grande en materia del oncurso, 19 años después de su última participación. Adam’s cuenta además con más figuras que regresan al carnaval: Pedro Cacho Denis, Walter Cucuzú Brilka y los Karibe con K Gerardo Nieto, Miguel Ángel Cuffós y Yesty Prieto, conformando un elenco de primera línea.

Otro conjunto cuyo regreso el público carnavalero anhelaba era La Mojigata. A mediados de 2024 la murga decidió volver y tras una satisfactoria prueba de admisión logró su cupo en el carnaval. Con la base del grupo que había salido en el último año de la murga (2020), la Moji moldea su espectáculo en el Club Capurro, bajo la batuta de un director que por primera vez estará al frente del conjunto, Ramiro Duarte, de destacados trabajos en Asaltantes con Patente y Colombia Che, entre otros.

A la categoría murgas también vuelven grandes cantores, como Luis el Canario Pereyra y Ángel Marquitos Gómez. El primero, voz emblemática de la Reina de La Teja, no se calza el traje de una murga desde hace mucho tiempo. Luego dio el salto a parodistas, donde entre 2009 y 2019 ganó todo con Zíngaros. Pereyra estará en la cuerda de sobreprimos de Curtidores de Hongos. Gómez, por su parte, cantor de referencia por su timbre y trayectoria murguera, que se tomó un año de descanso en 2024, saldrá en La Cáscara, conjunto debutante en el concurso.

La murga Gente Grande es el lugar elegido por Agustina Cáceres para su regreso a las tablas. La vocalista del trío Malas Costumbres e integrante de la banda del Alemán, había hecho carnaval por última vez en 2020 con Metele Que Son Pasteles. Queso Magro contará con el regreso del cupletero Nicolás Hugo, un conocido de la casa que en 2024 salió en Nos Obligan a Salir y logró el primer premio. Por su parte, Pablo Pinocho Routin será baja en Doña Bastarda, aunque hará la puesta en Cayó la Cabra, murga que dirige su hijo Camilo y donde también se dio la vuelta de Maximiliano Pulpa Méndez al coro.

Un año y nada más

Horacio Rubino se había retirado de los escenarios en 2022, aunque siguió actuando como director responsable y libretista de Momosapiens. Hoy por hoy, alentado por la vuelta de Miguel Villalba (una de las máximas voces del parodismo) al carnaval y a su conjunto, Rubino integrará nuevamente el elenco de los Momo, un retorno que, según el propio artista, será sólo por este año.

Otra voz emblemática de la categoría, y que no sale en carnaval desde la despedida de Nazarenos en 2020, es la de Fabián Villalba. El cantante, que además es parte del Coro Nacional del Sodre, fichó por la revista Tabú para este 2025, donde también se lucirá Antonella Puga, exintegrante de Cyranos y Los Muchachos.

Si de regresos hablamos, no podemos dejar de señalar el de Daiana Basadonne, actriz y comediante, quien se incorporó a Sociedad Anónima. La artista vuelve al carnaval después de muchos años, tras un notable ciclo en Cyranos en la década del 2000, donde llegó a ser galardonada como Mejor figura de humoristas.

La categoría también tendrá el foco de atención puesto en el retorno de un conjunto clave en su historia: los Buby’s. Desde la eterna usina creativa de Arteatro, con aires renovados, el conjunto ganador de ocho primeros premios reaparece en el carnaval sumando a Cynthia Patiño, quien llega desde Los Choby’s.

Siempre hay una primera vez

Luana, la principal artista de la música tropical del momento, debutará en carnaval en este 2025, y la categoría elegida es la de Sociedad de Negros y Lubolos. La joven cantante será parte de la comparsa Integración, donde interpretará al menos un par de temas. Por temas de agenda y compromisos asumidos, Luana seguramente se presentará sólo en las actuaciones del Concurso Oficial en el Teatro de Verano.

Gastón Carbajal es popularmente conocido como “Walde”, personaje que caracteriza en radio y televisión, lo que lo catapultó a la fiesta de febrero. El comediante se sumó a La Nueva Milonga, compartiendo el rol de cupletero con Claudio Rojo, y en donde escribe Jimena Márquez, letrista del primer premio 2024 y que vuelve a guionar para la murga murga.

La edición de La voz Argentina 2018 la ganó un uruguayo, un muchacho de San Ramón de nombre Braulio Assanelli. A partir de ahí comenzó su carrera solista, para llegar en 2025 al estreno en carnaval de la mano de los humoristas maragatos Sociedad Anónima.

Diciembre de bajas

En las últimas semanas del año pasado, tres conjuntos de peso en el concurso debieron afrontar cambios en la ficha técnica de cara al próximo febrero, ya que por distintos motivos se concretó la salida de figuras de renombre de sus elencos.

El primer caso se dio en Zíngaros. Los parodistas gitanos sufrieron la baja de Jimena Jige Vázquez, quien decidió no hacer carnaval en 2025. La artista, que había sido confirmada para sumarse al primer premio de la categoría poco después del último carnaval, no será parte de la fiesta de Momo. Vázquez iba a conformar una dupla que generaba muchas expectativas, ya que con Gastón Rusito González interpretarían la parodia del Pepe y Lucía (Mujica y Topolansky), pero la sintonía en la dinámica de trabajo del conjunto no fue la mejor, derivando en un desgaste y posterior salida de Zíngaros.

Otra noticia que impactó a mediados de diciembre fue la renuncia de Edú Pitufo Lombardo a dirigir La Gran Muñeca, murga en la que había salido los últimos dos años. El histórico director y arreglador mantuvo algunas diferencias en lo artístico que lo llevaron a tomar la decisión de no hacer carnaval. Pitufo hará temporada de verano con sus actuaciones como solista y además se embarcará de lleno en la preparación de Celebrar, un espectáculo de murga junto a la Orquesta Filarmónica que irá en setiembre en el teatro Solís. Por su parte, La Gran Muñeca debió resetear su proceso de trabajo, ya que tuvo que encarar desde cero una nueva presentación, ahora a cargo de Agustín Amuedo como director.

La otra baja de último momento que sacudió el ambiente fue la de Lucía Rodríguez, quien venía ensayando en Los Muchachos, conjunto donde iba a tener su segundo pasaje. La comediante dio un paso al costado entendiendo que el ensayo del espectáculo no avanzaba dentro de los tiempos previstos. El cantante Diego Iraola, pareja de Rodríguez y que también iba a estar en Los Muchachos, fue desvinculado en una fecha cercana a la salida de la actriz.