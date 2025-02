Sociedad Anónima afronta el Concurso Oficial 2025 con algunas caras nuevas para el conjunto. Una de ellas es ni más ni menos que Braulio Assannelli, aquel domador de caballos de San Ramón, que tras ganar el reality de talentos “La Voz Argentina” en la temporada 2018, inició su carrera artística como solista.

Los humoristas maragatos apuestan fuerte a retener el primer premio del año pasado, ya que también sumaron a dos comediantes de reconocida trayectoria como Daiana Basadonne y Gustavo Maritato, pero sin duda la mayor novedad fue el “fichaje” de Braulio.

La invitación a salir en Sociedad Anónima le cayó de sorpresa, según explicó Assannelli al programa Vamo’ Arriba de canal 4: “Agustín, mi productor, me comentó que había llegado un mensaje pero no entendíamos bien cómo había nacido esto. Resulta que el conjunto quería hacer algo más desde lo emotivo y que yo tuviera una participación especial. Querían renovar un poco”.

El artista finalmente aceptó la propuesta, descubriendo durante el proceso de ensayos que “hay tremendas voces”, y que su romance con el carnaval recién está naciendo: “de arranque no estaba convencido de si era una experiencia puntual. Ahora que ya conozco, que llego y me saludo con abrazo con todos los del grupo, ya tengo ganas de seguir. Es un ambiente hermoso”.

“Al principio yo entré a cantar, pero después te vas conociendo, en rondas de mates, y surgió que me digan ¿vos no te animás a hacer un chiste? Así que voy a tener alguna participación”, anunció Assannelli.

Sobre su experiencia en el Desfile Inaugural por 18 de Julio, el cantante comentó: “yo soy un poco rural y tengo una energía particular. Después que nos juntamos antes de salir y hubo una arenga, ahí ya me largué con todo. Me subí a todas las vallas de 18. Los niños jodían bastante, ja”.

De aquel muchacho que admiraba al Zurdo Bessio, cuando iba con Agarrate Catalina a cantar a algún festival de San Ramón, a este hombre de 30 años que vive con especial ilusión su primera vez en la fiesta de Momo: “el Teatro de Verano pesa. Ya estuvimos en la Avant Premiere (el miércoles 22) pero ahora será otra cosa. Se siente una vibra distinta, tiene una magia extra”.

Este lunes a las 21.50 Sociedad Anónima se presentará en la séptima etapa de la primera rueda, junto a Valores (Sociedad de negros y lubolos) y a las murgas Jardín del Pueblo y La Gran Muñeca.