Asaltantes con Patente cerró la primera rueda del Concurso Oficial de Carnaval con su actuación el lunes a última hora en el Teatro de Verano. En el aire quedaron resonando los ecos de su retirada, una de las mejores de este carnaval, dedicada a Carlos Soto.

Referente ineludible en las composiciones para distintos conjuntos del carnaval durante décadas, Soto, también conocido por su seudónimo Doble Filo, estuvo ligado históricamente a los Asaltantes, murga para la que empezó a escribir, en 1952.

Este año la despedida de “su murga” es para él. Sobre la idea del homenaje y los recuerdos del icónico letrista, la diaria habló con Edén Iturrioz, integrante del conjunto en la cuerda de bajos.

“Se hizo un asado con siete u ocho personas, los más allegados a la parte técnica, y ahí se empezó a armar. También se arrimó Ricardo Villalba para colaborar en la musicalidad. Asaltantes en letra y música va por un lado moderno. Maxi Pérez [el director artístico] se propuso que todo el espectáculo corra por ese carril, y que en la despedida la estética y el estilo vayan a lo clásico”, explicó Iturrioz.

Para Edén, quien conoció y trabajó en algunos proyectos junto a Soto, realizarle un homenaje “es una gran alegría, porque es tremendamente merecido. Me hubiera gustado hacérselo en vida”.

“La noche tiende su manto” (1956), “Los pájaros” (1961), “Balcón que abre la ciudad” (1964) y “A los abuelos” (1967) son algunas de las piezas más recordadas que contaron con la pluma de Soto. Iturrioz destaca también una presentación -aunque no recuerda el año- que para él es la mejor canción que le hayan hecho a la ciudad: '¡Montevideo es la novia de América, el gran amor'. Así empezaba. Las imágenes que usaba son increíbles”.

“Su nivel de escritura es inconfundible, tira una idea, un concepto y lo va entramando. Lo hacía ya hace 60 años, un destacado total, algo impresionante”, aseguró quien fuera elegido, además, para hacer el recitado previo a la retirada.

“No hay mucho que analizar/ al cantar la retirada

al inventor que engalana/ a esta murga en su historial

quien dejó en el carnaval/ su excelencia de escritor

en cada verso brindó/ un recuerdo atrás de otro

vaya para Carlos Soto/ un saludo en el adiós”.

“Que Edén arranque ese recitado es espectacular. Le da una identidad también a todo lo que viene después”, comentó Pablo Riquero al programa Todo carnaval de TV Ciudad. El director escénico y arreglador de la murga dijo que cantar la despedida viene siendo “un momento increíble, y vemos que la gente también lo disfruta y lo comenta. Soto fue un gran referente en la escritura y de Asaltantes en particular”.

Iturrioz hizo hincapié también en la función de transmisión histórica del carnaval, ya que no son pocas las personas que se han interesado en la figura de Soto: “Ahora con la despedida en la calle, no sólo hay que contar que fue el mejor letrista en la historia del carnaval, mucha gente no sabe que fue un destacado desde muy joven en sus columnas de turf, de fútbol, de boxeo, que nació en Argentina”.

“Tuve la suerte de que haya venido a mi casa. Conozco a la señora. Él sabía de su nivel cultural. Andaba de tiradores, con claveles en la solapa; un porte, un perfume, una utilización de las palabras. Muy profundo, muy crack, muy sensible con lo popular”, describió Edén.

Censurado varias veces en la dictadura, tiempo después Soto trabajó como asesor cultural en el gobierno de Julio María Sanguinetti, y los militares que le prohibieron algunas de sus letras “le tuvieron que hacer la venia”, aunque “su mentalidad estaba más allá de izquierda y derecha”, según Iturrioz.

Otra de las historias que el murguista de Asaltantes rememoró fue de una noche cuando llegó al ya extinto bar Tras Bambalinas (en Soriano y Ciudadela) y encontró un burro con la letra de una despedida: “La empecé a leer y es como que ya tenía música. La había hecho Soto para Colombina, hablaba sobre el fútbol y la murga. Él y Carlos Modernell eran de escribir y a la vez ir con los deditos golpeando sobre la mesa, respetando la métrica. Eso tiene un gran valor y un nivel que muchas veces no se percibe”.

Edén ya había tenido la suerte de entonar los versos de Soto -en el Concurso Oficial del Carnaval- cuando salió en La Matinée 2004 y en Asaltantes con Patente 2010, dos retiradas que “son para encuadrar y que todavía los jóvenes cantan”. En 2025, a casi 13 años de su partida, la murga de la que es parte canta en su homenaje.

“Partir, Asaltantes te deja su adiós/ murga que debe morir, para darle a otro barrio su voz (como en un sueño)

Sueño feliz/ retiradas que nunca se irán,

voces que viajan en el tiempo/ reviviendo tu clamor

hoy nuestros versos más sinceros/ a Carlos Soto con amor”.