Cada vez que un conjunto pasa por el Teatro de Verano suele realizar una evaluación de cómo viene funcionando su espectáculo y las perspectivas a nivel de Concurso. La vorágine carnavalera lleva a un permanente ensayo y error, en el siempre se está buscando perfeccionar lo artístico.

También hay momentos en los que vale la pena bajar la pelota y aquilatar todo el camino que se ha hecho hasta ahí. En ese umbral parece encontrarse parada la barra de murga A la Bartola. La murga pasó por el Collazo este miércoles con su espectáculo “¿El humor salvará al mundo?”, para luego irse a su local de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y disfrutar del otro carnaval, ese que disfrutan desde hace once años cuando arrancaron en el Encuentro de Murga Joven.

Con tres de los componentes de aquellos inicios, y que hoy siguen integrando el conjunto, la diaria conversó sobre pasado y presente del colectivo. Humor y reflexión. Necesidades y deseos. Charla de cara pintada.

Germán Veglio: “Tratamos de trasmitir mensajes”

En la punta de la cuerda de segundos, desde que A la Bartola nació allá por 2014, está la misma persona de forma ininterrumpida. Se llama Germán Veglio, y recuerda que llegó “un par de meses después de fundada la murga”.

De aquel comienzo a la realidad de hoy, Veglio opina que “es muy loco mirar para atrás y ver el crecimiento desde adentro. Y mirarlo desde afuera también. A mí me da un orgullo tremendo, y no por los resultados, sino por el crecimiento a nivel artístico y a nivel humano que tiene el grupo. La evolución es increíble”.

Sobre la actuación en la rueda de ajuste, en una noche que “estaba medio fresco” y con poco público, señala que: “desde arriba del escenario no se perciben muy bien las reacciones. De todos modos creo que el espectáculo creció un montón con los cambios estructurales que hubo. Con chistes nuevos, más pensados. Creo que la evolución es enorme. Y en los tablados la interacción es muy grande. Recibimos el amor y el respeto de la gente”.

“A primera hora en el Teatro de Verano siempre hay menos gente y por lo tanto menos respuesta. De ahí a que afecte el espectáculo, hay un trecho. Es a la hora que es, y vamos a la hora que vamos y chau”, agrega Veglio.

En su mirada respecto al tránsito de la murga por el carnaval mayor y los tipos de espectáculos a los que apuestan, reconoce que “se discute” mucho entre los componentes: “dos por tres se plantean choques de ideas en relación a lo que uno quiere decir, poniéndolo en la balanza junto al concurso. Pero igual no son cosas demasiado locas. Tratamos de trasmitir mensajes y creo que lo hacemos contundentemente”.

Preparativos de murga A la Bartola para el Teatro de Verano. Foto: Alessandro Maradei

Carmela Viñas: “El espectáculo va creciendo”

“Cuando uno empieza a hacer cosas desde cero, toma referencias de otras murgas, estilos, va como agarrando retazos. A partir de ahí se empieza a generar una identidad de la murga. El humor es protagonista. También nos gusta hacer cuplé colectivos, que toda la murga sea un personaje. Eso se sostiene. Pero probar otras cosas, también fue la búsqueda de este año”. La reflexión es de Carmela Viñas, tratando de explicar la búsqueda que ha tenido A la Bartola.

La directora escénica y arregladora del conjunto, valora el presente al recordar el punto de partida: “si nos hubiésen dicho, ustedes en once años van a estar haciendo carnaval, pasando la prueba cuatro veces seguidas, no lo creíamos. Empezamos a hacer murga joven con ganas de hacer murga y nada más. Pero lo que nos pasó que año a año nos pusimos la meta de que el espectáculo crezca respecto al año anterior”.

Las variantes que decidió la murga de una rueda para la otra, que dejaron los cuplés ordenados en “Superhéroes, Payasos y Ventrílocuos”, funcionaron según Viñas -entre otras cosas- porque pasaron la parte más reflexiva y efectiva para el final: “cambiamos el orden del espectáculo y cositas que capaz no estaban funcionando tanto”.

Sobre la temática elegida por el conjunto para este año, la artista afirma que “la pregunta de ¿El humor salvará el mundo? la dejamos planteada, sin una respuesta clara en el sentido de los límites del humor. ¿Hasta dónde? ¿Se permite todo? Y también el peligro que puede ser el comentario de “bueno... fue solo un chiste”. Lo ponemos en duda, sin bajar un lineazo. Hemos ido a los tablados y tenemos respuesta en cada bloque. Lo que buscamos, lo conseguimos”.

Preparativos de murga A la Bartola para el Teatro de Verano. Foto: Alessandro Maradei

“Estamos más convencidos de lo que estamos haciendo. Llegamos a la prueba de admisión con menos miedo. Hay un respeto sí, pero ya no ese momento súper tenso. Siento que el trajín de estos años nos ha dado una experiencia para tomarnos las cosas con otra calma”, sostiene Viñas.

Pedro Alfonso: “Sincerarse para dónde ir”

Para uno de los letristas de A la Bartola, en este 2025 el objetivo de la propuesta “se viene logrando, y en los tablados se nota más”. Y entiende que en el Teatro de Verano “se ha hecho más difícil. Igual creo que los cambios que hicimos de una rueda a la otra le hicieron bien al espectáculo”.

Pedro Alfonso cuenta que la murga intenta “seguir una línea estética”, pero que otras áreas de lo artístico, tienen que ver decisiones que son internas y que “tienen que ver con formas de trabajo del grupo.

“Nos gusta no repetirnos, por más que a veces encontrás una vuelta para ir hacia algún lugar. Pero sí, el camino de la murga es ese. Y tenemos una forma de laburo que luego se ve reflejada en el espectáculo”.

En base a lo que viene viviendo A la Bartola en este carnaval, Alfonso entiende que “la murga está en un momento en el que necesita una charla pa’ dentro, donde estaría bueno definir y sincerarse para dónde ir. Si seguir por este lado, con las consecuencias que tiene, o ir hacia otro lado que pueda tener que ver con que te vaya mejor en el Concurso. Es inevitable que eso te afecte a la hora de crear. Porque vos después le presentás algo que creaste a tus compañeros y ellos tienen que estar seguros”.

Murga A la Bartola rumbo al Teatro de Verano. Foto: Alessandro Maradei

Respecto al cuarto año consecutivo de decir presente en el carnaval superando la prueba de admisión, asegura que “es poco, pero para nosotros es un montón. No es fácil para nadie, pero increíblemente cuando estás en el ruedo parece que fuera fácil, y no es. Entonces tenés que parar y mirar para atrás para valorar. Más allá de que no pasemos a la liguilla o algunas cosas no rindan como esperábamos”.

“Vos ves el espectáculo y tenemos un vestuario increíble, tremendos maquillajes, la murga canta bien. Entonces, somos unos privilegiados, hay que agradecer. Hay que valorar el proceso y el laburo de todos nosotros. Porque también tiene eso, es un proceso cooperativo”.