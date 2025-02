En la madrugada del lunes se dieron a conocer los fallos pre Liguilla, a partir de los que quedaron armadas las ocho etapas de la última rueda del concurso del Carnaval.

Como siempre pasa, surgieron disconformidades desde un sector del ámbito carnavalero por el no pasaje de determinado conjunto. En este caso, lo que mayor polémica despertó fue la situación de Un Título Viejo, murga a la que muchos tenían seguro entre las diez mejores del certamen.

El colectivo se expresó horas después por medio de sus redes sociales para agradecer el apoyo y los mensajes recibidos: “Nuestro único trabajo es hacer que ustedes se rían, la pasen bien, a ser un rato felices, que la vida es dura. Nos merecemos un vinito, un asado, la felicidad, los abrazos y las canciones”.

“Sí nos gustaría hoy dejar escrito nuestro carnaval deseado para nada utópico. Que no haya actores políticos intentando eliminar una de las expresiones artísticas y culturales más importantes del país. Que dejen de intentar censurar el discurso de los conjuntos por derecha y por izquierda. Que no quieran usar el carnaval para bajar línea política, el carnaval es para la gente, no para la corrección política, ni para usarlo para atacar o defender intereses partidarios”.

“Que haya más tablados pero sobre todo que los tablados lleven a los conjuntos, el concurso es adentro del Teatro de Verano, afuera no hay premios, sacar un conjunto en carnaval es un laburo enorme que no se paga ni con 200 tablados, hagamos espacio para enriquecer el arte, la competencia es secundaria, o el carnaval es mentira. Y en la competencia, que los puntos vayan al laburo hecho, no a la coincidencia ideológica o los prejuicios reaccionarios de nadie. ¿No es tanto pedir, o sí?”, sostuvo en su publicación Un Título Viejo.

A esto se sumaron las declaraciones del componente y director responsable del conjunto, Fabricio Speranza, quien en diálogo con Colados al camión manifestó: “Algo no coincide con el sentir popular, y es algo que digo con total humildad”.

Aclarando que todavía no se pueden sacar conclusiones porque no están disponibles los puntajes del jurado, y sin tener “nada contra los diez que sí pasaron, que seguramente tengan sus méritos para haberlo hecho”, mostró su sorpresa por el fallo, con base en tantas repercusiones externas positivas y “al sentimiento propio del conjunto. En 20 años de carnaval nunca me felicitaron tanto como tras la actuación de la segunda rueda”.

Consultado por si se les estaba cobrando alguna cuenta vieja relacionada a la aparición de su nombre en las placas de Varones Carnaval (después de eso la murga no volvió a pasar a la Liguilla), Speranza comentó: “Yo quiero creer que no. Sería gravísimo, porque estarían pasando por encima por un montón de cosas que tendrían que ver con lo personal. No hay absolutamente nada ni nadie que a mí me impida vivir como un ser humano normal. Daecpu y la Intendencia me tienen que dar las garantías de que en un concurso que estoy participando me están juzgando como a uno más”.

Caerse y levantarse

Gastón Sosa, director de los Zíngaros, fue de los primeros en salir a expresarse tras la no clasificación de los parodistas gitanos a la Liguilla. El conjunto fundado por su padre, Pinocho, pasó de ser primer premio y Mejor Espectáculo de Carnaval en 2024, a quedar fuera de los cuatro en cinco participantes.

“Simplemente no fue nuestro año, así son las reglas de este juego que tanto amo. Ahora toca pasar la página y ya pensar en lo que se viene. A la hinchada de Zíngaros, maravillosa, disculpas por no poder darles una alegría, ustedes son el alma de este conjunto, y sé que en estos momentos el sentimiento es más fuerte que nunca, así somos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“A los conjuntos que siguen en carrera, ¡mucha suerte! ¡Vamo arriba! Nacimos para esto, caer, levantarnos y seguir soñando. Si hay un Zíngaro en febrero, nunca habrá final. Hasta que se nos vuelva a abrir el telón. Aguante el carnaval”, concluyó Sosa.

Otro histórico de Zíngaros, Denis Elías, también se expresó en redes, con una historia subida la misma noche de los fallos que algunos entendieron que sonaba a despedida definitiva del conjunto: “Siempre te defendí a capa y espada, hasta las últimas, desde el lugar que me toque. Esta vez no alcanzó. Adiós a la máxima fiesta popular de mi país”.

Murga La Margarita era otra de las agrupaciones que se ilusionaba con meterse en la definición, con base en un entretenido espectáculo y buenos comentarios en las dos ruedas. El conjunto de la familia Gardiol no logró clasificar y sus componentes reaccionaron de una manera particular.

Este lunes salieron a hacer tablados y subieron historias, mostrando incluso una especie de trofeo hecho de cartón, con la inscripción “14”, en referencia al número de años consecutivos que la murga no avanza a la Liguilla.