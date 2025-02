Hay murgas que no critican solamente lo que ocurre en nuestro país, también se ocupan de temas de política internacional, algunas con cuplés enteros y otras con menciones puntuales.

Medio Oriente

La murga La Gran Muñeca tiene un cuplé dedicado a las guerras y conflictos en diferentes partes del mundo.

“Ya se largó la carrera militar / ya se anunció que otra guerra va a comenzar / El mundo de hoy es una bomba que va a explotar y se alertó la humanidad / Aumentaron las potencias el gasto en armamento / llueven las amenazas, crecen los sufrimientos / dicen que están luchando para vencer el mal / pero se ve muy claro que el final es dominar”, comienzan cantando.

Luego se meten de lleno en Medio Oriente: “Líbano y Siria están frente a su oponente / lucha de territorios se vuelve genocidio / fe ciega y peligrosa / donde se matan niños / bombas caen bombas caen bombas / otra ciudad se desploma / bombas caen y el mundo ya no se asombra / intereses desmedidos y gastos innecesarios / con lo que cuesta un misil, ¿cuántos comen por un año?”.

Mencionan también a Ucrania, donde “los yankees encontraron un presidente débil que le haga los mandados / forjaron un conflicto de interés ajeno / mientras el pueblo sufre y nadie le pone un freno”; a Irán, que “se metió en la guerra/la situación asusta / miran desde un costado China, Corea y Rusia”; Nigeria, Somalia y Burkina Faso.

En las cuartetas siguientes hablan de la franja de Gaza, lo que les valió críticas por parte de la organización B'nai B'rith: “Las familias se atrincheran escondidas en sus casas / entre escombros y lamentos mientras la guerra no para/tantas son las personas entre mar y desiertos / hoy es la franja de Gaza cárcel a cielo abierto/en Palestina sufre un pueblo acorralado / los quieren borrar del mapa pero la siguen peleando”.

Milei y la situación Argentina

A la Bartola presenta en su espectáculo el cuplé de los ventrílocuos en el que aborda el tema de los límites de la corrección política en el humor. El segmento transcurre con una interacción entre los murguistas y sus muñecos, que hacen chistes “incorrectos” sobre distintas minorías de la sociedad. Esa dinámica va derivando hacia cómo en los tiempos de hoy se hizo habitual escudarse en la libertad de expresión para justificar agresiones.

Sobre el final del bloque, cuando se habla de lo “peligrosos” que son esos “títeres fascistas”, la murga apunta a la figura del presidente argentino Javier Milei (sin nombrarlo).

“Estos mensajes de la derecha, nos tienen que despertar/y que no pase que un personaje con motosierra / discurso de odio… un reaccionario… alborotado… / un xenófobo… autoritario… / bajo el título de libertario/nos pretenda gobernar […] Hoy una parte de mí se ríe, de esta miseria que dejo ver/hay otra parte que se cuestiona, ¿qué límite hay que poner?”.

Doña Bastarda también hace mención al presidente argentino al inicio de su salpicón: “Condenado y presidente / así vuelve Donald Trump / con Milei en Argentina / la locura ya es total / acá tenemos a Salle / pero si hay que comparar / al lado de aquellos dos / parece un tipo normal”.

Otra murga que se mete con la situación argentina es La Trasnochada, que en su salpicón apunta: “Mucho peor es en Argentina/hambre y miseria por todos lados / y para colmo su presidente/manda pegarle a los jubilados”.

Venezuela

La situación política de Venezuela divide a la clase política de Uruguay e incluso genera opiniones discordantes en la izquierda. Sobre estos aspectos cantan algunas murgas.

La Margarita subió al escenario con un posicionamiento claro: “Mirá pobre Venezuela tiene tirano pa’ rato / con fraude en elecciones y prohibiendo candidatos / acá hubo compañeros, que parece que se olvidaron / cuando hay una dictadura, no hay que mirar pa’l costado”.

Doña Bastarda también le dedica varias cuartetas al país gobernado por Nicolás Maduro: “Otra vez con Venezuela / fue noticia cuándo no / elecciones fraudulentas / violencia y más represión/pero la izquierda uruguaya/que no escucha y que no mira / le da vueltas al asunto y hasta parece mentira / que sufriendo tanta cárcel, el exilio y la tortura / no sepan reconocer lo que es una dictadura”.