Este martes 5 de octubre Angie Figueredo atravesó las puertas del Municipio de Florencio Sánchez y después de cumplir con los trámites administrativos de rigor se transformó en la alcaldesa de una localidad cuya gobernanza estuvo acéfala durante varios días, tras la determinación de la Justicia de condenar por corrupción al anterior alcalde, Alfredo Sánchez, a su hija y a su nuera, que eran concejalas.

Figueredo asumió acompañada del intendente de Colonia, Carlos Moreira, entre otras autoridades. “Ahora estamos organizándonos con los restantes concejales y con el nuevo secretario administrativo, porque para nosotros es todo nuevo”, comentó Figueredo a la diaria.

La flamante alcaldesa prefiere no hablar sobre lo que pasó en ese municipio en los tiempos de Alfredo Sánchez. “Claro que lo conocí a Alfredo, para mí era un vecino más del pueblo... Respondo eso”, dijo Figueredo, quien integró la lista 22 H que lideraba el caudillo, también conocido como “el hombre de las mil gauchadas”.

Hasta el comienzo de esta semana, Figueredo destinaba la mayor parte del tiempo a la atención de sus tres hijas -una de 19 años y dos mellizas de 3- y a las “tareas de la casa”. El año pasado, debido a los impactos económicos de la emergencia sanitaria, tuvo que cerrar un almacén que tuvo durante siete años.

La experiencia política de la nueva alcaldesa remite al trabajo desempeñado en las sucesivas campañas políticas que desarrolló el Partido Nacional en esa localidad. “Nunca soñé con la posibilidad de ocupar este cargo”, reconoció. Además, dijo que “todo es política, muchas de las cosas de las personas se resuelven con base en las diferentes políticas”.

Ahora que está al frente del municipio de su localidad, espera que los vecinos del pueblo la acompañen en su nuevo rol. En las últimas 24 horas Figueredo recibió “todo el apoyo de mi familia, de los vecinos, que es algo que he pedido en el pueblo y que me doy cuenta que lo estoy logrando cuando salgo a la calle”. También se muestra reconfortada por el “apoyo total de los concejales” y “sobre todo” de la Intendencia de Colonia. “Moreira me dijo que tendremos el apoyo de la intendencia”, destacó.

Consultada sobre las obras o proyectos que le gustaría concretar a lo largo del período de gobierno, Figueredo señaló que pretende “mantener un equilibrio en todo el pueblo” en relación a las obras y a la limpieza, fundamentalmente. Una de las metas principales de la nueva alcaldesa es profundizar “la hermandad” con la vecina Cardona, ubicada “del otro lado de una calle, pero en un departamento distinto, Soriano”. “Tenemos muchas cosas para hacer en común entre ambas localidades. La gente cruza en forma permanente de un lado a otro, estamos necesitando permanentemente uno del otro y hay que fortalecer ese vínculo”, indicó

También hizo referencia a la necesidad de llevar a cabo un control administrativo de ese órgano, que ya empezó a ser auditado por la comuna coloniense. “Hay que realizar un control administrativo muy grande y será todo muy transparente, para que todo salga adelante”, prometió.