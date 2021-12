No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Analía Vila, dirigente y edil suplente del Partido Socialista (PS) en la Junta Departamental de Colonia, fue electa presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio (FA) en ese departamento en las elecciones del 5 de diciembre. La candidatura de Vila fue acompañada por varios sectores mayoritarios al interior de la coalición de izquierdas, como el Movimiento de Participación Popular (MPP), a quien pertenece el actual diputado frenteamplista por Colonia, Nicolás Viera. Vila sustituirá en la dirección del FA de Colonia al también socialista Fernando Maddalena.

En diálogo con la diaria la presidenta electa, que asumirá en febrero próximo, dijo sentirse “alegre por el crecimiento que tuvo el FA en las diferentes localidades, menos en Carmelo, y por el resultado de esta elección”.

En el marco de una interna departamental que se ha mostrado bastante polarizada en los últimos años, “los frenteamplistas votaron por una corriente de oposición consciente y responsable” al actual gobierno departamental encabezado por el nacionalista Carlos Moreira, comentó Vila. Y agregó que “ahora hay que trabajar, mirar al futuro, generar una construcción”, porque “en esta votación la gente eligió cuál FA quería, qué tipo de conducción, y debemos escucharnos entre todos para ver hacia dónde vamos”.

Consultada sobre cuál será la impronta que tendrá la próxima conducción del FA de Colonia, la dirigente socialista dijo que “habrá articulación con el Plenario Departamental” y que “trabajaremos con responsabilidad, respeto y firmeza, escuchando a todos, con la idea de llegar a una síntesis, a un consenso que nos permita a salir a militar con tranquilidad”. Para Vila, el contexto político nacional está marcado por “un gobierno nacional que decididamente gobierna y trabaja para un sector de la población que no es la mayoritaria”.

En esa línea, señaló que el objetivo inmediato será “enfrentar el referéndum” para derogar 135 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se llevará a cabo en marzo de 2022. “Debemos meter cabeza y militancia sobre esa causa, para hablar con la gente y explicarles porqué queremos derogar esos artículos que son perjudiciales para la gente de a pie”.

La batalla por la Intendencia de Colonia

Vila anunció que el año próximo la Mesa Departamental del FA comenzará a planificar la campaña de cara a las elecciones departamentales de 2025. “Debemos llegar con holgura, con candidatos definidos en el 2024” y “con la elaboración de un programa de gobierno departamental consensuado entre los frenteamplistas, con propuestas que lleguen de la gente”.

A la hora de analizar los motivos por los cuales en el departamento de Colonia el FA no ha podido disputar con chances ciertas un triunfo en las departamentales, a pesar de que en las últimas nacionales ha resultado la fuerza política con mayor cantidad de votos entre los colonienses, Vila dijo que “eso se debe a varios factores”.

“La pérdida de votos entre elección y elección ha sido muy discutida en la interna del FA, y creo que no le hemos podido trasmitir a la ciudadanía de Colonia la seguridad que merecen”, indicó. Añadió que el departamento de Colonia “es muy especial, porque el Partido Nacional ha ejercido una gobernanza de 60 años, con clientelismo político, donde la gente no se anima a decir que es del FA porque temen que los servicios municipales no lleguen hasta la puerta de su casa”. Para Vila, aún “no ha madurado la idea de que se puede hacer política de otro modo”. Asimismo, dijo que el nacionalismo “cuenta con punteros en las diferentes localidades que realizan un trabajo que sigue funcionando”.

La dirigente también dijo que el FA no “no ha contado con el apoyo de grandes empresas” a la hora de llevar adelante las campañas electorales, lo que ha provocado “que prácticamente hemos salido a luchar con un escarbadiente comparado con los recursos que tienen los otros partidos”. “Debemos anotar un montón de factores que entran en juego para ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, para encarar la próxima campaña departamental”, concluyó.