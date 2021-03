Esta semana el director del Hospital de Colonia, Gustavo Fernández, dijo que el presupuesto de esa institución resulta escaso para enfrentar el “funcionamiento normal” y los aumentos de demanda que podrían generarse por la presencia de casos de coronavirus. Tal como fuera informado esta semana por la diaria, Fernández dijo que había reclamado al directorio de ASSE el refuerzo de las dotaciones de personal que trabaja en esa institución.

En la misma línea, la representante de los trabajadores del Hospital de Colonia, María Sara Graneri, explicó a la diaria que el sindicato de trabajadores reclama la incorporación de personal a dicho nosocomio: “Los trabajadores vemos esta situación con mucha preocupación, porque falta personal y no sabemos cómo vamos a seguir; nosotros hacemos los reclamos a la dirección del Hospital y a ASSE, pero no se llega a suplir la cantidad de gente que falta”.

Graneri indicó que “solo en personal de enfermería y en licenciadas en Enfermería faltan más de 30 personas”. “Estamos trabajando saturados, de mala manera, no estamos trabajando cómodos. Esto se da porque no hay presupuesto; no ocurre sólo por la pandemia, que también colabora a agudizar los problemas”, añadió. Y aseguró que “el gobierno no está poniendo recursos para quienes trabajamos en la primera línea de combate a la enfermedad”.

Por su parte, la representante de los usuarios del Hospital de Colonia, Graciela Cabrera, detalló la lista de especialidades médicas que deberían ser cubiertas: “no hay internistas y también hay dificultad para acceder a oncólogos, cardiólogos, ginecólogo, traumatólogos, imagenólogos; el psiquiatra infantil es excelente pero atiende por teléfono y oftalmología tiene atraso de un año”.

Graneri dijo que el sindicato de trabajadores ha mantenido “muchas reuniones con el director del hospital y también con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, que promete soluciones pero no tenemos la certeza de que se pueda arreglar”.

La dirigente explicó que la falta de personal se ha visto agravada por la pandemia. “Siempre está faltando gente, porque cuando hay un compañero con covid-19 todo el turno debe permanecer en cuarentena”, dijo, y alertó que “existe riesgo de saturación, en caso de que exista un brote local de covid-19”.

Actualmente el Hospital de Colonia “está trabajando con el 60% del personal”, estimó Graneri, “porque hay muchos trabajadores están con certificación médica”. Además, “muchos funcionarios han renunciado y cuando hay que sustituirlo se demora mucho tiempo. No se llenan los huecos de personal”, explicó. La falta de recursos humanos se ha agravado en la actual gestión, aseguraron Graneri y Cabrera.

“Esta situación se suscitó con gestión actual y ha ido in crescendo. En este momento, los compañeros renuncian al trabajo en ASSE y optan por trabajar en lo privado debido a los problemas que están ocurriendo, y creemos que esta situación va empeorando día a día”, explicó Graneri.

La falta de personal ha derivado en una restricción de los servicios que ofrece la institución. “Este centro debería ser un hospital departamental y no lo está siendo. Debido a la escasez de recursos solo se atiende a quienes viven en la zona de influencia y sabemos que han venido personas de Nueva Helvecia, Rosario o Tarariras y que han sido rebotados porque no hay lugar para atenderlos”, lamentó.

La dirigente gremial valoró que el director del Hospital de Colonia “comparta públicamente” el diagnóstico que “los trabajadores han realizado sobre la situación”. “Quedé impresionada con las declaraciones que hizo esta semana el director [Gustavo Fernández], dijo públicamente que es consciente de la falta de recursos que tiene la institución. Nosotros hemos dicho eso en una cuantas oportunidades y él, ahora, comparte nuestro diagnóstico de la situación”, remató.