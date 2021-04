El lunes 12, ediles del Frente Amplio, en una conferencia de prensa desarrollada en la explanada de la Junta Departamental de Colonia, presentaron una serie de reclamos al intendente, Carlos Moreira, dirigidos a la “necesidad” de atender los efectos económicos y sociales generados por la pandemia de coronavirus.

Juan Pablo Roselli, coordinador de la bancada de ediles del FA, dijo que la oposición reclama al gobierno departamental “que pase al frente y proteja a toda la población del departamento de Colonia” que enfrenta “esta situación de vulnerabilidad e incertidumbre”.

En tanto, el edil Pedro Leyzagoyen definió la situación actual como “grave” y recordó que en febrero la bancada de ediles y el diputado frenteamplista Nicolás Viera se reunieron con el intendente Moreira y le presentaron “una propuesta con soluciones” a las consecuencias derivadas por el cese de diversas actividades económicas que trajo consigo la aparición de la covid- 19.

“El intendente no ha contestado” los planteos efectuados en esa oportunidad. “Entendemos que hay una no actuación del intendente frente a los problemas que vive el departamento de Colonia con los casos de covid, además de los problemas sociales y económicos”, planteó Leyzagoyen. Hay gente que la está pasando mal” y “la máxima jerarquía del departamento no puede ser omisa ante la situación que están pasando los ciudadanos”, subrayó.

Economía castigada

La nota presentada este lunes por los ediles del FA señala que “estamos transcurriendo el momento más crítico desde el comienzo de la pandemia” y que “la economía de nuestra gente ha sido duramente castigada, los índices de desempleo crecen exponencialmente, aumenta la pobreza y con ella las carencias de los más vulnerables”. Sumado a esto, “los contagios están en su nivel más alto, por lo que debemos contener el virus reduciendo la movilidad de las personas”.

Los ediles opositores cuestionan que, a pesar del contexto descrito en el documento, la Intendencia de Colonia “no toma medidas para que el departamento pueda sobrellevar esta crisis. No exonera de impuestos tales como la contribución inmobiliaria o el alumbrado público a quienes se hayan visto afectados por la crisis actual, no toma medidas ante la situación de los comedores, merenderos y ollas populares, no da andamiento a los planteos de proyectos para generar empleo o para solucionar el transporte urbano”.

Además, reclamaron que el Ejecutivo comunal responda los pedidos de informes realizados por la bancada opositora en el presente ejercicio. La administración de la Intendencia de Colonia “oculta información a los legisladores departamentales al no responder los pedidos de informes realizados”.

Para los ediles del FA, “es de suma importancia tener información para conocer el estado de situación de la Intendencia, con qué recursos cuenta, qué gastos tiene, en qué invierte y en qué piensa invertir y cuál va a ser el presupuesto para el quinquenio”.