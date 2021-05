La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Colonia presentó un proyecto de decreto para modificar la ordenanza vigente referida al nomenclátor que, entre otras cosas, establece que para designar una calle con el nombre de una persona debe pasar al menos un año del fallecimiento.

Ese requisito en la actual legislación impidió la concreción de una solicitud efectuada el año pasado por un grupo de vecinos de Nueva Helvecia que apuntaba a designar con el nombre Julio Escudero -neohelvético, militante sindical bancario desaparecido en 1976- a una calle de esa ciudad, según explicó a la diaria el edil socialista José Manuel Arenas.

“La respuesta que dio la intendencia pudo haber parecido chocante, pero desde el punto de vista jurídico es la esperada: en Colonia rige una ordenanza de nomenclátor que establece que para designar una calle con el nombre de una persona, esa persona debe tener un año de fallecida. Y desde el punto de vista legal, esas personas no están vivas ni muertas; por eso el pedido no cumplía con ese requisito de la ordenanza sobre el tiempo del fallecimiento y, por lo tanto, no podía tener andamiento”, puntualizó el edil.

Ante esa situación, ediles del FA promovieron una iniciativa para que los desaparecidos durante el terrorismo de Estado [1968-1985], “que forman parte de la historia uruguaya, puedan tener sus nombres en alguna calle a modo de recordatorio. Nosotros promovemos esta iniciativa pensando especialmente en los casos de personas desaparecidas que están vinculadas al departamento de Colonia”, indicó Arenas.

De ese modo, el proyecto presentado por la bancada frenteamplista “establece un aditivo a la ordenanza de nomenclátor que permite incorporar como nombres de calles a los detenidos desaparecidos que integran la lista oficial de la Oficina de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República”, explicó Arenas.

El edil del FA agregó que este proyecto fue presentado en febrero en la Junta Departamental y ahora está a estudio de la Comisión de Legislación. “Queremos tener el apoyo de las otras fuerzas políticas para una causa que trasciende las banderas partidarias”, subrayó.