Alejado de la militancia activa, el exintendente de Colonia Walter Zimmer dice que está “desencantado” con varios referentes políticos del Partido Nacional (PN), aunque se mantiene dentro de sus filas. Zimmer estaría dispuesto a apoyar a un sector conformado por “viejos referentes” de Alianza Nacional (AN), pero con la condición de que no participe el actual intendente, Carlos Moreira, con quien mantiene un profundo y prolongado distanciamiento.

Hace unas horas escribió un tuit para cuestionar al senador Sergio Botana por sus dichos sobre el programa de Oportunidad Laboral. Ambos fundaron el sector Mejor País junto al intendente de Maldonado, Enrique Antía. ¿Usted sigue dentro de ese grupo?

Yo no estoy en ningún lado. No he renunciado oficialmente a Mejor País, pero no voy a compartir el espacio político con ellos, porque ya veníamos con problemas desde la época preelectoral. Botana nos embaló para formar ese sector y al final terminamos sólo tres tipos en el grupo: Antía, él y yo. Encima, después de eso, mientras yo estaba en el exterior, Botana desarmó el grupo que yo tenía con María de Lima [exalcaldesa de Nueva Helvecia y actual coordinadora del Área de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto] y la unió a [Carlos] Moreira, y casi toda la gente que estaba conmigo terminó yéndose con Moreira.

¿Botana tuvo responsabilidad en esa situación?

Total responsabilidad. Le tiró un hueso a María de Lima y le tiró otro hueso a Moreira, y él aprovechó para desarmar al equipo que me acompañaba. Y lograron hacerlo parcialmente cuando nosotros ya estábamos en la carrera nacional. Cuando salió esa alianza a nivel departamental, ya no había marcha atrás. Evidentemente, las cosas quedaron mal entre nosotros y ya no tienen vuelta atrás. Yo había tenido mis diferencias con el Guapo [Jorge Larrañaga], pero estábamos en muy buenos términos antes de que pasara este hecho desgraciado que fue su muerte.

¿Se arrepiente de haber abandonado el grupo de Larrañaga?

No es que me arrepienta, porque uno no se puede arrepentir de tomar decisiones. Creo que fue un paso que se realizó en la lógica de los movimientos que se dieron en un momento determinado de búsqueda de representatividad en el PN, de ver con quién se podía armar algo para obtener mayor presencia en el electorado. La idea de conformar un grupo con los intendentes venía desde hacía tiempo con el propio Larrañaga y con los exintendentes Domingo Burgueño y Héctor Eloy Leis, y se diluyó con los fallecimientos de ambos. Después, dentro de AN surgió la posibilidad de abrir un frente con los intendentes por un lado y otra línea con otros integrantes de AN, para tener mayor captación. Finalmente, eso no se logró a pedido expreso de Larrañaga. Y seguimos juntos en AN, pero en esta última elección vimos que podía ser una solución marcar una línea más avanzada con la conformación de Mejor País. Sin embargo, terminó siendo un fracaso, porque la mayor parte de los intendentes que se iban a plegar no lo hicieron. Y todo esto lo manejó Botana. Él quedó como senador y toda la gente que estaba alrededor suyo ha quedado con cargos intermedios en el gobierno, al igual que algunos que estaban en mi grupo, como María de Lima. Botana hizo un acuerdo con la Lista 71 y nos metió a todos en eso, sin haber sido conversado con el resto, para que él pudiera entrar al Senado. Yo no participé en ninguna de esas conversaciones, a pesar de que integraba el ejecutivo de ese sector. Por la vía de los hechos, ya no pertenezco al sector Mejor País. Ya renunciaré de modo oficial.

¿La creación de Mejor País terminó siendo instrumental al Herrerismo, a la consolidación de una hegemonía de los sectores más conservadores del PN?

Por supuesto que sí. Y aún más cuando Botana hizo alianza con la Lista 71, que es la línea ortodoxa del Herrerismo. Repito: no estuve en esas conversaciones. Pero cuando se consolidó esa unión y comenzaron a verse las posiciones que ocuparía cada uno en la lista y en el reparto de los cargos, ahí ya estaba todo el pescado vendido. Si hubiera sabido de eso, no hubiera arrancado para ese lado. Y es evidente que esa unión perjudicó a AN.

También se ha visto afectada la representación de la centroizquierda histórica del nacionalismo.

La intención original de Mejor País fue fortalecer esa tendencia, rescatar la parte progresista dentro del partido, porque se estaba agotando AN. Y resulta que terminamos metidos en la línea ortodoxa del Herrerismo. Respeto a todo el espectro político, pero evidentemente no somos ni seremos herreristas. Entonces, tuve que tomar la determinación de tomar distancia y quedarme tranquilo en mi casa. Si algún día me muevo, será para apoyar a los sectores afines a AN y a sus viejos caudillos, como Guillermo Besozzi, Wilson Ezquerra, Eber da Rosa, y posiblemente a Omar Lafluf y a Jorge Gandini, que están en Por la Patria. Hay un ala que puede considerarse más progresista del PN.

Ahí también parece estar el intendente Carlos Moreira.

No sé dónde está Moreira, pero creo que todavía no está dentro del PN. Pero si Moreira llega a ubicarse dentro de ese sector, yo me vuelvo para casa y la miro por televisión.

¿Usted sigue integrando el PN?

Sí, claro. Estoy dentro del PN y marcaré mi impronta, pero no especulo con cambiar de camiseta. Te lo digo por las dudas que la pregunta venga por ese lado. Creo que el asunto no está en los partidos, que todos tienen sus estatutos, y que no varían mucho de un partido a otro si mirás cada uno de los estatutos, las propuestas y la visión de país, sino que lo que varía es quiénes lo integran y sus actitudes. En este momento le estoy dando la chance al PN, que está hace un año y medio en el gobierno y que lo ha hecho bastante bien, a pesar de que está bailando con la pandemia.

¿Cómo ve la marcha de la nueva administración de Moreira en la Intendencia de Colonia?

Con las restricciones que ha impuesto la pandemia es muy difícil evaluar una gestión de gobierno. Se continúan algunas obras que se iniciaron en el anterior período, se ve el avance en la Plaza de Toros, que es el ícono de Colonia del Sacramento, y en las obras viales que se desarrollan mediante convenios con organismos nacionales. Las máquinas están arreglando algunas calles y cambiando algunas luminarias, aunque mi barrio está bastante oscuro.

¿Cuáles son sus planes en política?

Hoy me represento a mí mismo, y si no calzo en ningún grupo me vuelvo para mi casa. He pasado por varios sectores y he notado cómo te cantan los versos errados. He visto cómo la gente que estuvo a tu lado, a la que has ayudado políticamente, ahora está en grupos totalmente diferentes.

Se lo nota dolido.

Estoy desencantado del sistema político. Sé que en política pasan este tipo de cosas y lo he visto en diferentes etapas de mi vida. La gente se vende por dos pesos y tres monedas. Veo dirigentes de mi sector que eran antimoreiristas y ahora están a su lado por razones de interés. O los que se alinean con el Herrerismo a nivel nacional. Desencanto es lo que tengo. El resumen final es que tratan de acomodarse para hacer su carrera.