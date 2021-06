No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Andrés Malán nació en Montevideo hace 48 años. Es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y alcalde de Colonia Valdense, lugar donde se afincó hace más de 30 años. “Pertenezco a una familia históricamente ligada a Colonia Valdense, más allá de que mis padres fueron a estudiar a Montevideo. Nací y pasé mis primeros años allí”, aclara.

Malán dice que Colonia Valdense es su “lugar en el mundo”. Destaca la convivencia que existe entre las comunidades de diferentes orígenes étnicos y religiosos así como la interacción de diversos modos de producción.

“Cuando yo era chico en el pueblo no había verdulerías, porque cada familia producía sus propias frutas y verduras”, recuerda. Si bien las prácticas intensivas de producción también llegaron a esa zona del departamento de Colonia, “todavía hay granjas urbanas”, que limitan con las casas de los vecinos. “Se mantienen las tradiciones del cuidado de los recursos y la tolerancia entre los vecinos, del desarrollo de la cultura y de algunas prácticas tradicionales, como la elaboración de las conservas de las frutas”, destaca.

El alcalde también resalta la fortaleza “del tejido social” de Colonia Valdense, que “es muy fuerte, al igual que ocurre en las localidades vecinas. “Colonia Valdense ocupa un área de 147 kilómetros cuadrados, donde también se encuentra Colonia Española, que no son protestantes, y que tiene una presencia muy fuerte y que ha aportado muchísimo a la localidad”.

Más allá de su procedencia étnica y religiosa, Malán no asocia a Colonia Valdense a “la entidad iglesia”. “Es injusto dejar afuera a otras comunidades, porque no hay nada en esta localidad” -salvo la organización religiosa- “que sea exclusivamente de los valdenses”, asegura. Y agrega que “si bien hay un eje histórico”, con la presencia de los valdenses en la conformación de ese espacio, “ahora no es la causa que lo explique todo”.

El sujeto político

La familia del alcalde de Colonia Valdense es “muy numerosa y tiene diversidad política”. “No provengo de una familia nacionalista”, dice Malán. Ingresó al Partido Nacional tras el ofrecimiento que recibió por parte de esa colectividad de ser candidato a alcalde de su localidad en la elección de 2015. En esa elección los votos no le alcanzaron para encabezar el municipio. Sin embargo, logró conquistar ese objetivo en las últimas elecciones municipales.

Malán fue convocado a integrarse a la política partidaria luego de estar “muchos años” involucrado en el trabajo en organizaciones sociales de su localidad. Ahora, en el municipio, Malán se siente a gusto con la tarea que lleva adelante, donde debe interactuar con las diferentes direcciones de la Intendencia de Colonia y con los organismos que dependen del gobierno central.

A la hora de trabajar, el alcalde prioriza “la innovación de los procesos que permitan en brindar la mejor calidad en los servicios”, “impulsar la igualdad de servicios para la totalidad del territorio” y “facilitar de la buena convivencia”. “Trabajamos en la generación de equipos, en la valoración de las personas que trabajan, en el respeto a las individualidades, porque debemos sacar lo mejor de nosotros mismos”, sostiene.

En cuanto a las prioridades de su gobierno para este período, el alcalde no hace referencia a la realización de grandes obras, sino que se detiene en el mejoramiento de la infraestructura existente y en su ampliación, en la promoción de la convivencia de los diferentes modos de producción, en la generación de proyectos culturales y en la asociación con privados para mejorar algunos aspectos de la infraestructura local. “Apuntamos a proyectos que promuevan y valoricen el desarrollo de la sociedad”, concluye.