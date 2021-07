No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La dirección coloniense de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) reclama al ejecutivo de la comuna coloniense la instrumentación de una “adecuación” de la estructura escalafonaria de los funcionarios de ese organismo. El presidente del sindicato, Nicolás Piñeiro, dijo a la diaria que el presupuesto quinquenal que está a estudio de la Junta Departamental no contempla “el trabajo de adecuación realizado por una comisión bipartita” compuesta por trabajadores y delegados del ejecutivo departamental.

Sin embargo, Piñeiro aclaró que el proyecto de presupuesto quinquenal “menciona la posibilidad de encarar un trabajo en ese sentido junto a la Oficina Nacional de Servicio Civil, “que regula las formas en las cuales los diferentes organismos públicos deberían desarrollar las contrataciones de personal”. “El organigrama actual tiene más de tres décadas y en los últimos años no se ha corregido en demasía”, dijo Piñeiro.

Entre los reclamos solicitados a la comuna por el sindicato aparecen la presupuestación de los trabajadores municipales y la instrumentación de concursos para acceder a los cargos. Piñeiro explicó que “sólo 30% de los 1.481 funcionarios de la Intendencia de Colonia están presupuestados, y 70% está regidos por contratos de función pública”.

El dirigente de la filial coloniense de Adeom recordó que “la última presupuestación de funcionarios” se hizo en 2008, con una ampliación en 2011, durante las administraciones del ex intendente Walter Zimmer.

“Nosotros no pretendemos ser presupuestados para lograr la inamovilidad en los cargos, como la gente puede llegar a imaginar, sino que buscamos poder concursar a nivel interno y acceder a cargos de mayor responsabilidad en la estructura administrativa”, aclaró.

Agregó que la presupuestación de los funcionarios “también es algo necesario para la reorganización administrativa de la intendencia”. “Es algo conveniente para las dos partes”, afirmó. Según Piñeiro, la presupuestación de los funcionarios municipales “no implicaría un aumento considerable” en el rubro salarios.

Ni avances ni retrocesos

El proyecto de presupuesto quinquenal elaborado por la actual administración de la Intendencia de Colonia “no presenta ni avances ni retrocesos” para los salarios de los funcionarios.

“Habrá ajustes de 100% según el índice de precios al consumo (IPC) de modo cuatrimestral, sin aumentos salariales”, indicó Piñeiro. En las últimas reuniones mantenidas entre la dirección del gremio y el ejecutivo departamental, el intendente Carlos Moreira dijo “que en este momento no hay plata para otorgar aumentos por encima de los ajustes”, relató el presidente de Adeom.

Actualmente hay 1.481 personas en la plantilla laboral de la comuna coloniense. “Es un número que se mantiene estable desde hace años”, dijo Piñeiro.” A diferencia de lo que ocurre en otros departamentos, en Colonia los intendentes que asumen no hacen limpieza de personal ni contrataciones al barrer”, reconoció el dirigente municipal.

“El ingreso de personal no es desmedido, pero los nuevos contratos se realizan mediante resolución del intendente bajo el artículo 275 de la Constitución, que lo habilita a designar a nuevos funcionarios mediante resoluciones. Los contratos son de función pública, estables, pero no dejan de ser por resolución, ya que no realizan concursos como lo establece el estatuto del funcionario”, explicó.

De todas maneras, Piñeiro dijo que la cantidad de trabajadores municipales “es insuficiente” para atender la demanda de trabajo que tiene la Intendencia de Colonia. “Faltan más de 100 personas para cumplir funciones operativas. Y eso es algo que quedó en evidencia a partir de la inclusión en las tareas municipales de los beneficiarios del programa de Oportunidad Laboral, que han ayudado en mejorar la limpieza de los espacios públicos”, señaló el sindicalista coloniense.

El dirigente explicó que la masa salarial que abona la intendencia equivale a 42% del presupuesto, lo cual, “si se compara con otras intendencias, es bastante menor, ya que algunas llegan a destinar 70% del presupuesto al rubro salarios”.

El piso salarial de los funcionarios de la Intendencia de Colonia “se ubica en 25.000 pesos, que se acrecientan hasta 40% mediante el cobro de partidas adicionales por insalubridad, horas extras o viáticos, de acuerdo a las diferentes funciones”, explicó Piñeiro, quien además lamentó que en los últimos meses las oficinas estuvieron cerradas por la pandemia y los trabajadores no pudieron cobrar esas partidas variables.

Si se comparan los sueldos básicos de los trabajadores municipales colonienses con sus colegas de otras comunas del país, “nos encontramos a mitad de tabla, pero con el cobro de los variables llegamos a estar en el quinto lugar”, graficó Piñeiro. No obstante, aclaró que “los salarios de los profesionales que trabajan en la Intendencia de Colonia son los más bajos del país.”