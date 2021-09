No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El martes 7, en el plenario de la Cámara de Representantes, el diputado del Frente Amplio por Colonia Nicolás Viera denunció atrasos salariales con más de 300 trabajadores por parte de la empresa Anago Cleaning Systems. Esa firma presta servicios para la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), mediante un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo, en instituciones educativas distribuidas por todo el país, incluyendo las ciudades de Rosario, Juan Lacaze y Carmelo en el departamento de Colonia.

Viera dijo que “hay muchos trabajadores en esta situación, y la inmensa mayoría son mujeres y del interior del país”. “En algunos casos hace más de tres meses que no perciben salarios y son víctimas de situaciones mal resueltas por parte de la empresa, al punto de no entregar recibo por el salario que se paga y no contestar el teléfono desde hace más de tres semanas”, agregó.

Tras efectuar esa denuncia, autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP informaron al diputado coloniense que ese organismo resolvió retener el pago de cuatro facturas “hasta tanto regularice la situación de los trabajadores por adeudos salariales”, relató Viera a la diaria.

Para el legislador, esa determinación resulta “muy positiva”, porque “una vez que tomaron conocimiento de la situación las autoridades accionaron y comenzaron a dar respuesta a los trabajadores”.

Viera valoró que, a pesar de que no cobran los salarios desde hace tres meses, “buena parte de los trabajadores sigue yendo a cumplir el servicio, y lo hace desde el compromiso con la tarea, que es imprescindible en los centros educativos”. Recordó, además, que la situación afecta a “jornaleras que han trabajado los días y horas establecidos contractualmente y a las que se les debería pagar 1.058 pesos por jornal, según consta en el contrato que firmaron”.

En caso de que la empresa finalmente “no se haga cargo de las deudas, esta situación puede devenir en pérdidas para la administración del Estado, porque debería hacer frente a esas obligaciones salariales” con los 300 trabajadores afectados.