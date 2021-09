No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Desde hace dos años y medio, en un pequeño local lindero al club Los Pinos, ubicado en el balneario homónimo, en Colonia, funciona la biblioteca infantil y adolescente El Sonido de los Libros. Se trata de una propuesta cultural, abierta y gratuita, que además de realizar préstamos domiciliarios de libros ofrece diferentes actividades artísticas, como música y teatro.

Gabriela Mirza y Santiago da Rosa, quienes se dedican a la mediación lectora y a la música desde hace años, fueron los promotores de esta iniciativa en ese balneario. La pareja se instaló hace cinco años en Los Pinos y casi de forma inmediata comenzó a organizar actividades culturales gratuitas para niños en casas de vecinos y amigos. “A partir de esa experiencia se vio la necesidad de tener una biblioteca abierta y pública en el balneario, para que pudiera acceder más gente a lo que estábamos haciendo”, comentó Mirza a la diaria.

Tras descubrir que en el club Los Pinos existía un pequeño local que no estaba siendo utilizado, la pareja planteó abrir una biblioteca abierta y gratuita en ese lugar a la comisión directiva de esa institución. “Nos dieron la autorización y así, en abril de 2019, comenzamos a desarrollar la biblioteca de niños y jóvenes con préstamos gratuitos de libros; además, se generaron un montón de actividades culturales a partir del apoyo de conocidos y amigos que también colaboran de modo honorario”, agregó.

En verano la biblioteca atiende tres días a la semana, y fuera de temporada estival la atención al público se hace los domingos a la tarde; pero, además, abre sus puertas cuando surge la posibilidad de desarrollar diversas propuestas culturales.

A pesar de que ese trabajo ha sido reconocido por todos aquellos que viven y veranean en Los Pinos, hace pocas semanas las autoridades del club les solicitaron que devuelvan ese pequeño local, “ya que lo necesitan como depósito, para guardar pelotas, y para que duerma una persona que en el verano va a trabajar en la cantina”, relató Mirza.

Hasta el momento los miembros de la comisión directiva del club Los Pinos se han mostrado inflexibles a los reclamos efectuados por vecinos, conocidos y amigos de El Sonido de los Libros para que la biblioteca permanezca abierta en ese lugar. Respondieron que aceptarían que la biblioteca siga allí sólo a cambio del pago de un alquiler que resultaría difícil abonar para cualquier institución cultural que funciona de modo gratuito.

“Este fin de semana avisamos a las familias que debemos devolver el espacio que utilizamos, ya que no hemos encontrado eco en ellos ni en otras puertas que fuimos a golpear”, lamentó Mirza. No obstante, valoró el apoyo de “muchas” personas e instituciones educativas de la zona que reclaman que El Sonido de los Libros permanezca abierta. “Es un espacio muy rico, que la gente valora mucho, y se cierra por una cuestión que no parece ser tan vital, ya que el club tiene otros lugares en los cuales guardar las pelotas de voley”, observó Mirza.