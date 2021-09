No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Club Plaza Colonia, con 104 años de vida, atraviesa un proceso interesante a nivel institucional que ya le ha permitido obtener resultados muy positivos. Por un lado, hace pocas semanas se consagró campeón del torneo Apertura de primera división del campeonato organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Además, la institución consolida una infraestructura deportiva que disfrutan centenares de personas diariamente.

La toma de decisiones

Tras competir durante varios años en los torneos organizados por la AUF, en 2013 la comisión directiva del club había resuelto bajar la cortina al fútbol profesional. “Cuando falleció Milton Gonnet -expresidente de la institución- en 2009, la situación del club no era muy buena y teníamos que repararla como podíamos”, recordó el dirigente y expresidente patablanca Emilio Fernández. “Las reuniones de la directiva las hacíamos contra la ventana que daba para la piscina lo más temprano posible porque no teníamos luz, ya que no nos daba la plata”, añadió, para dar cuenta de la difícil situación que vivía la entidad patablanca en aquellos años.

Mantener el fútbol a nivel profesional se había tornado cuesta arriba, y para seguir con esa actividad debían hipotecar un capital que mucho esfuerzo había costado conseguir.

Pero el actual presidente de Plaza, Rafael González Abella, en la asamblea de socios de aquel año propuso una moción: en caso de que apareciera alguien con el capital suficiente para asumir los riesgos y tomar las riendas, el fútbol profesional podría seguir desarrollándose en Colonia del Sacramento. De ese modo aterrizaron el empresario Roberto Chiqui García y su amigo Carlos Manta -reconocido por haber sido entrenador de varios clubes uruguayos, entre otras cosas-, quienes ya habían estado al frente de Deportivo Colonia.

A partir de ese momento todo cambió, aseguran los placistas. García y Manta conformaron una sociedad anónima deportiva (SAD) y firmaron un convenio con Plaza mediante el cual se hicieron cargo de la gestión del fútbol profesional en esa institución. Con oxígeno y nuevas energías, los integrantes de la comisión directiva, que sigue rigiendo la vida del club, pudieron dedicarse a impulsar otras áreas.

“Tercerizar el fútbol tuvo sus beneficios: dejarlo en manos de gente profesional permitió que el club creciera a nivel deportivo, de infraestructura, porque los directivos tuvieron más capacidad y dedicación a gestionar otros deportes y dedicarles el tiempo que realmente precisan”, explicó el presidente. Entre otras cosas, en este tiempo la institución ha logrado consolidar actividades deportivas que están guiadas por una política de inclusión a personas con distintos tipos de discapacidades.

Leé más sobre esto: Ser campeón: Plaza Colonia, adhesión y pertenencia

En retrospectiva, Fernández valora que “esos tiempos malos fueron de enseñanzas que nos ayudaron” para generar “los cimientos de lo que somos hoy”. “No hay por qué tener vergüenza ni arrepentirse, sino que hay que ver esto para adelante, porque tenemos un futuro muy lindo”, apostó.

Valor institucional

Ocho años después de aquella decisión, Plaza consolidó el crecimiento deportivo e institucional. Hoy 1.000 deportistas visten los colores del club en distintas disciplinas, distribuidos del siguiente modo: fútbol masculino de AUF: 140 (desde séptima a primera división); fútbol femenino de AUF: 36, baby fútbol: 100; deportes inclusivos: 70; boxeo: 30; vóleibol: 15: básquetbol: 70; handball: 50; futsal: 30, y piscina: 450 (plantel, enseñanza y actividades varias). En sus instalaciones también funciona una escuelita de futsal que lleva adelante el club Old Christians.

Plaza cuenta hoy con un patrimonio valuado en 12 millones de dólares y con un registro de 1.200 socios. Además, desarrolla obras de infraestructura mediante convenio con el Estado, a las cuales la institución coloniense vuelca más de 25 millones de pesos y otros tres millones aporta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

¿Cómo hizo Plaza para generar el dinero que destinó a la inversión? El club contaba con un ahorro de 150.000 dólares. A eso se sumaron otros 60.000 dólares generados mediante un convenio con Comisión de Proyectos Deportivos (Conprode), el aporte del MTOP y el apoyo de socios que compraron membresías de cinco y diez años que permitieron recaudar otros 160.000 dólares. También obtuvo el apoyo de un banco privado que, a sola firma, concedió 180.000 dólares en líneas de crédito.

En estas horas los obreros trabajan en el cerramiento y la climatización de la piscina reglamentaria y de una nueva piscina destinada a personas con discapacidad y dificultades motrices, a embarazadas y para la recuperación de lesiones, que tendrán un “descensor portátil”, de autogestión, que permitirá que cualquier persona pueda bajar y subir en ambas piletas.

En ese espacio también se construyó una cafetería y una sala de musculación. A esto se le suma una batería de baños nuevos. Esas obras serán inauguradas en noviembre.

Campeón en inclusión

Otro tipo de obras que realiza Plaza Colonia van más allá de pegar un ladrillo sobre otro o de instalar una nueva red lumínica en el campo de juego. Son tareas que trascienden los resultados deportivos circunstanciales. Desde 2015 el club brinda espacios a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Fernández fue el primer presidente placista que puso el foco en el desarrollo de políticas inclusivas en la institución.

“Desde lo económico es una inversión que no tiene retorno, pero sí lo tiene desde lo afectivo, desde lo emocional, desde el rol social que debe tener un club”, afirmó, por su parte, González Abella. “Entendemos que todos tienen derecho a practicar deporte, a tener una vida de calidad más allá de su situación particular”, agregó.

El presidente de Plaza cree que los clubes deben cumplir un rol en la comunidad: “Nosotros somos quienes debemos dar a la comunidad, para ser partícipes con las familias del departamento de Colonia, con sus integrantes, para que practiquen algún deporte y una vida social”.

Actualmente, unas 70 familias colonienses acceden a las actividades inclusivas que lleva adelante Plaza. Ese proceso se ha ido generando lentamente y ha permitido el desarrollo de “una sinergia para nuevos desafíos y proyectos”. El fútbol para amputados en Plaza nació a partir de la idea que presentó Cristian Butín, un chico del paraje San Pedro. A partir de ello, después llegó un torneo internacional con equipos de Argentina, y esos mismos jugadores de Plaza también formaron parte del equipo uruguayo que participó en el Mundial de fútbol para personas amputadas que se desarrolló en México.

También hay un equipo de fútbol de salón de sordos que tuvo sus raíces en una necesidad planteada por la asociación de sordos.

Además, Plaza Colonia firmó convenios con la Fundación Oportunidad y con la Asociación de Tenis para la inclusión de chicos en sillas de ruedas.

Todavía existen muchas barreras para generar competencias deportivas inclusivas. “Nos cuesta generar ligas porque hay pocos clubes con esta política y terminamos haciendo encuentros de confraternidad, partidos ida y vuelta con Peñarol, Progreso o Juventud de Las Piedras en fútbol para ciegos y amputados, básicamente”, comentó el presidente, quien se siente orgulloso de poder brindar este tipo de actividades.

El aporte de la SAD

La llegada de la SAD al club fue, en principio, el salvataje para el fútbol del club; después permitió la explosión deportiva y social de la entidad patablanca.

Hasta el momento la empresa liderada por García y Manta invirtió cerca de un millón de dólares en el club. El desarrollo de las categorías juveniles es la mayor apuesta de los empresarios. Por eso, en 2018 fue inaugurado el complejo deportivo Milton Gonnet, que cuenta con tres canchas reglamentarias, gimnasio y otras instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva.

Además, Plaza ha hecho inversiones en el parque Juan Gaspar Prandi, donde juega como local. Ese estadio cuenta con gradas para 3.000 personas, vestuarios completos, campo de fútbol infantil, sala médica, residencia y concentración para sus futbolistas, barbacoa, un pequeño gimnasio de musculación, dos minicampos de césped sintético, entre otras comodidades. La última inversión realizada en ese lugar fue la instalación de nuevas luminarias por un valor cercano a los 200.000 dólares.

Plaza también destina recursos a la formación integral de sus jugadores. Por ello, un docente acompaña la trayectoria educativa de los chicos de las inferiores. “Él los controla, ve las notas, si andan bien o están bajos, porque eso nos preocupa. Pretendemos que no solamente se desarrollen como futbolistas sino también como personas”. Próximamente tendremos un profesional de economía en desarrollo del fútbol que les va a decir a los futbolistas cómo pueden a llegar a vivir del fútbol; no es una cosa menor y les da otra perspectiva a los chiquilines”, adelantó Fernández.