La Asociación de Productores Avícolas Sur (APAS) calcula que por la última ola de calor unas 400.000 gallinas murieron en todo el país, afectando a 135 productores, y el departamento de Colonia no fue la excepción, con varias avícolas afectadas. Julio Arocena, propietario de la avícola Nuevo Torino y referente del sector en la zona, dijo a la diaria que es muy prematuro cuantificar cuántas aves se perdieron en el departamento, pero “ninguno de los productores de la zona escapó de la situación”.

Nuevo Torino es una de las cuatro avícolas instaladas en la pequeña localidad de Chico Torino, desde donde sale gran parte de la producción de huevos del departamento. El establecimiento cuenta con unas 25.000 gallinas de postura y en la última semana, en los días de mayor temperatura, “murieron 1.000 más o menos”, contó Arocena, y agregó que “a todos los productores se les murieron aves, incluso a una señora muy amiga mía, que tenía 3.000 ejemplares, le quedaron sólo 1.000”.

Explicó que su establecimiento está en condiciones pero que, de todas maneras, no logró controlar la situación. “La pasamos feo, a pesar de que tenemos la avícola bastante prolija, con sombra, abundante agua, como se debe tener, pero no escapamos a la realidad de todo el país con esta mortandad de la especie”, afirmó, y agregó que sólo por la muerte de sus aves perdió 4.000 dólares.

Desde APAS se indicó que el número de gallinas muertas por esta razón representa entre 10% y 20% de la producción nacional, lo que implica una pérdida de aproximadamente un millón de dólares.

Arocena contó que es difícil evaluar las pérdidas. “Se pierden las aves y la producción del galpón por todo el ciclo de postura que tiene cada ave, porque no podés reponer aves de otros lotes”, explicó.

Dijo que la muerte de las aves se produjo por el intenso calor que azotó al país en los últimos días. “La gallina comienza a jadear y termina muriendo porque no tiene la suficiente respiración, no le alcanza el aire, que además es caliente”, explicó.

El productor reconoció que esta situación no es nueva y que afecta al sector cuando hay altas temperaturas en verano. Rememoró que en la década de 1970 “en un galpón se nos murieron 300 de 2.000 que teníamos, incluso poniéndoles agua fría y sacándolas para afuera, se nos murieron esa cantidad; lo que pasa es que ahora hay más comunicación y la noticia se conoce más rápido”, recordó.

Incremento en el precio del huevo

Arocena explicó que ya se puede apreciar un alza en el precio de los huevos, aunque por el momento ese incremento “es mínimo”, y agregó que no habrá problema de desabastecimiento porque había “un poco de exceso de producción” que “ahora se irá normalizando”.

Dijo que “se venía produciendo con precio muy bajo”. “El año pasado trabajamos prácticamente a pérdida porque hay demasiadas aves en el país, hay mucho huevo y eso hace bajar el precio en el mercado”, apuntó.

Se estima que hasta el fin de semana pasado había unas 3.500.000 aves en todo el país y según el productor coloniense, con 3.000.000 de gallinas se está en un número acorde para la realidad del país. “Si ahora perdimos una cantidad, estaríamos en la cifra ideal de gallinas para el consumo interno”, aclaró.

Colonia fuera de la emergencia agropecuaria

A raíz de esta situación generada en la producción avícola, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) incluyó en la categoría de emergencia agropecuaria a Canelones, Montevideo, Florida, Salto, Artigas, San José y Rivera, por lo que la medida deja afuera al departamento de Colonia.

El director general de la Granja, Nicolás Chiesa, explicó que la declaración de emergencia agropecuaria permite a los productores rurales beneficiarse de la prórroga del pago de enero al Banco de Previsión Social. Según comentó Arocena, a pesar de que se había dicho que particularmente la emergencia avícola se declararía para todo el país no han tenido contacto: “Desde el ministerio no nos han llamado ni siquiera para consultarnos. No hemos tenido ninguna noticia por ahora”.