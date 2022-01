No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La diputada del Partido Colorado Nibia Reisch solicitará al presidente del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Pablo Abdala, que fiscalice la presencia de menores en locales bailables del departamento. En ese marco, se prevé una reunión que posiblemente se lleve adelante la semana próxima en Montevideo.

Reisch ya se había contactado con las autoridades departamentales la semana pasada tras llamados que recibió de vecinos de la zona de Playa Fomento, en el este de Colonia. Los vecinos se quejaron por el alto volumen de la música, los horarios en los que finalizan las fiestas y además denuncian que están concurriendo menores.

Reisch dijo que los vecinos no pueden descansar adecuadamente ya que los boliches cierran más tarde de lo que dispone la reglamentación (a las 5.00 de la madrugada).

A raíz del pedido de la diputada, la Intendencia de Colonia intervino en un boliche bailable de Fomento y los inspectores realizaron pruebas de volumen de sonido.

“Se realizaron algunas recomendaciones por parte de los funcionarios de la intendencia y lo que nos dicen los vecinos es que el fin de semana se logró descansar, algo que no estaba sucediendo en los fines de semana anteriores”, comentó la legisladora colorada a la diaria.

Reisch se reunió con el propietario del local bailable, el alcalde de Colonia Valdense, Andrés Malán y la subdirectora de Higiene Sonia Arduín. “Hay que encontrar un punto de equilibrio: que los jóvenes se diviertan y que los vecinos puedan descansar”, planteó la parlamentaria.

Sin controles

Reisch también se mostró preocupada por la cantidad de jóvenes que concurren a estos centros nocturnos y por el aumento de los casos de covid-19 en el departamento.

En ese marco, Reisch le pidió a la directora departamental de Salud, Alejandra Torres, que se cumpla con los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) respecto a estos locales bailables.

La diputada dijo que Torres reconoció que no se estaba fiscalizando. “Lo único que se les mandó (a los locales de eventos) fue el protocolo, pero el MSP no está fiscalizando por lo que le pedí que se fiscalice en todos los lugares, hay muchos locales que están en la misma situación, hay muchos vecinos que no pueden dormir y tienen ese temor a que sea un foco de contagio”, advirtió.