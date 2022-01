No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras “un atraso importante” que se registró en la distribución de las canastas físicas de alimentos a usuarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el departamento de Colonia, el lunes 27 “comenzó a normalizarse ese servicio”, según informó a la diaria la directora departamental Diana Olivera. La demora afectó a 815 personas radicadas en diferentes localidades del departamento de Colonia y fue provocada por “atrasos generados en el proceso licitario, que también afectó a los restantes departamentos del país”, agregó.

Las personas beneficiadas por este sistema de apoyo a la alimentación que ofrece el Mides “ya pueden pasar a retirar las canastas por las diferentes oficinas”, informó la directora departamental. El atraso en la entrega de las canastas físicas no afectó al sistema Tuapp, mediante el cual los beneficiarios pueden acceder a la compra de productos básicos en diferentes comercios.

Mides Colonia entrega 5.101 canastas tuapp en comercios y 815 canastas físicas. 12.636 colonienses reciben asignaciones familiares, 2.111 poseen la tarjeta Uruguay Social, y 92 asistencia a la vejez.

Cuestionamientos

El edil socialista José Luis Pittamiglio cuestionó a las autoridades del Mides por implementar la compra de teléfonos móviles por más de cuatro millones de pesos mientras aún no se había resuelto la entrega de canastas físicas a más de 800 personas en el departamento de Colonia. “El Mides no tiene para gastar 1.200 pesos en una canasta, no tiene para invertir 64 mil pesos en las canastas de Tarariras, pero tiene 4 millones y medio para comprar celulares de última generación para el ministro Lema y sus más inmediatos colaboradores”. Agregó que en Carmelo “hay casi 400 personas esperando canastas desde hace dos meses y en todo el departamento de Colonia son alrededor de 800 personas”.