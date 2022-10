En el marco de los festejos por el Día de la Salud Mental, el Centro de Rehabilitación Psico Social El Caminante, en Colonia, inauguró la muestra de arte Emociones. Pinceladas espontáneas desde mi juventud, de Ana Arellano. Se trata de una muestra de 21 cuadros que la autora realizó desde 1995 hasta la fecha.

Ana cuenta que “la pintura surge en momentos en que he estado muy triste, en que no encontraba forma de comunicar lo que me pasaba con palabras”, y comparte con su experiencia un modo de transformación de la tristeza en expresión y arte.

Esta exposición nos muestra otro modo de entender la rehabilitación en salud mental, partiendo de la potencia creativa de la persona como catalizador del proceso de salud. Actualmente- a partir de la sanción de la Ley 19.529 en 2017-, nos encontramos en un cambio de paradigma de atención, priorizando los modelos que se centran en abordajes comunitarios y de inserción de los sujetos a partir de sus saberes y diferencias.

Visitar esta muestra es permitirse habitar esa diferencia, aprender a mirar distinto. Y saber, como asegura Ana, que los sueños pueden cumplirse.

“Les voy a contar un secreto... Cuando era niña soñaba que sería una pintora y que mostraría mis cuadros en exposiciones. Jugaba con mis dibujos en papel pegándolos en las paredes de mi cuarto y hablando para el público sobre las obras. Así que hoy se está haciendo realidad un sueño de esa niña”.

La muestra puede visitarse durante octubre en General Flores 528, en los siguientes horarios: lunes y jueves de 9.00 a 15.00 y viernes de 17.00 a 18.30.