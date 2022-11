El sábado 5 se desarrollarán las elecciones de autoridades jóvenes del Partido Colorado (PC), que se celebran desde 2007. La elección será a padrón abierto y podrán participar jóvenes entre 14 y 30 años, con cédula de identidad vigente; el horario de votación será de 10.00 a 20.00.

Habrá ocho circuitos en el departamento de Colonia: Nueva Palmira, Tarariras, Juan Lacaze, Nueva Helvecia y Colonia del Sacramento contarán con circuitos fijos durante todo el día, mientras que en Carmelo, Conchillas y Miguelete habrá urnas móviles, en horarios más reducidos.

En todo el país se registraron 220 listas y más de 12.000 candidatos. En tanto, en Colonia solamente habrá dos listas: el espacio Espíritu Nuevo, lista 616 del sector Ciudadanos, y Renovación Colorada, la lista 186, propuesta independiente que cuenta con el apoyo de Batllistas Colonia.

Cabe recordar que los jóvenes electos en esta instancia participarán en las Convenciones Nacionales y Departamentales, así como en el Comité Ejecutivo Nacional.

Apuesta a la unidad partidaria

Giovanni Geymonat tiene 29 años, por lo que ésta será su última elección juvenil. Hace más de una década que el joven milita en el PC. “Me acerqué a la política en 2006, cuando se modificó la carta orgánica del PC, y un año más tarde se llevaron a cabo las primeras elecciones jóvenes”, dijo Geymonat a_ la diaria_.

Geymonat, candidato a la Convención Departamental por la lista 186, contó que la agrupación Renovación Colorada “es relativamente nueva, dado que ya hace algunos meses venimos trabajando, y esta será la primera elección en las cuales nos presentamos como espacio”. Dentro de ese grupo colorado “hay muchos jóvenes de todo el departamento, con pensamientos e ideales diferentes, pero con el mismo objetivo, que es el bienestar público y social”, comentó Geymonat.

Respecto de esa instancia electoral, Geymonat comentó que, a diferencia de las elecciones de jóvenes del Partido Nacional (PN) que se desarrollaron la semana pasada, en el PC “los jóvenes tienen voz y voto, mientras que en el PN solamente tienen voz dentro del órgano deliberativo”.

Consultado sobre la conformación del espacio que él integra, Geymonat contó que “el sector apunta a la unidad partidaria, más allá de que todos tenemos un referente histórico dentro del partido”. “Hay compañeros que adhieren al batllismo, otros que se identifican con el sector de Jorge Batlle y la lista 15, y otros que incluso vienen de Unidad Popular”, comentó.

Geymonat explicó que su sector no se identifica con los actuales referentes partidarios del departamento de Colonia, tal como ocurre con el otro sector que participa en esta instancia, Espíritu Nuevo, que responden a la diputada Nibia Reisch. “Me resulta inverosímil ver un eslogan que diga que los jóvenes responden a tal persona”, enfatizó. “Nosotros no respondemos a nadie. Contamos con el apoyo de Batllistas Colonia desde el punto de vista político, técnico, pero nuestros pensamientos, opiniones y formas de movernos son pura y exclusivamente de la agrupación a la cual representamos”, agregó.

Consultado acerca de la situación actual del PC, Geymonat aclaró que “es importante preservar la unidad dentro de los partidos políticos”. No obstante, indicó que “desde el punto de vista de gobierno de coalición, el PC no ha tenido mayor relevancia, más allá de que fue el partido que impulsó la coalición”. En tanto, en relación a la situación de ese partido a nivel departamental, opinó: “Hay muchas cosas con las que no concuerdo, vemos y visualizamos problemáticas diferentes”.

La inserción de los jóvenes

El sector Ciudadanos, liderado en Colonia por la diputada Nibia Reisch, participará en esta instancia electoral con el espacio Espíritu Nuevo, que postula a Nicolás Autino Bonjour, de 22 años. El joven candidato a la Convención Nacional y Departamental reside en la zona rural de Nueva Helvecia y comenzó a participar en la actividad política en las elecciones nacionales de 2019. Autino ejerce la suplencia del edil Gabriel Gabbiani en la Junta Departamental de Colonia. En diálogo con la diaria, el joven neohelvético aseguró que “en este período de gobierno departamental estamos haciendo un gran trabajo” en la Junta, “mejorando lo de períodos anteriores, con un gran esfuerzo de nuestros ediles”.

Para los jóvenes de Espíritu Nuevo es “muy importante” sentirse respaldado por el sector y por “nuestra líder”, la diputada Reisch. “El trabajo diario que ella realiza es un excelente reflejo para todos nosotros”, añadió.

En relación a la instancia electoral que se desarrollará el sábado 5, Autino comentó que “nuestra mayor intención es que los jóvenes se acerquen a votar, pero también participen en la política”. “La participación” de los jóvenes en la actividad política debe realizarse “como algo que no es ajeno”. “La política tiene lugar para la inserción de jóvenes, porque no se trata de sacar lo viejo y venir nosotros con lo nuevo; se trata de hacer un mix y que los que ya están nos acompañen en los procesos”, explicó.

Los proyectos de este sector colorado van más allá de la votación del próximo sábado, porque “la política es una herramienta que está al servicio de la gente y todos debemos sentirlo de esa manera”, agregó.

Para Autino, el PC “es el socio más leal de esta coalición” que está al frente del gobierno nacional bajo la conducción del nacionalista Luis Lacalle Pou. “La tradición y la experiencia de nuestro partido en el gobierno le dan a la coalición la seriedad y el compromiso de un Estado republicano, y de esta manera poder llevar adelante la reforma y los cambios que el Uruguay necesita”, estableció.

Internas familiares

El candidato colorado Giovanni Geymonat es hijo de Willliam Geymonat, un reconocido dirigente de la lista 2121 del Frente Amplio, que fue edil departamental y candidato a diputado por ese sector en la última elección nacional. En tanto, Manuel Calvo, también integrante de Renovación Colorada, es hijo del actual edil nacionalista Roberto Calvo, quien hasta hace pocos meses fue presidente de la Junta Departamental de Colonia.