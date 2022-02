El diputado nacionalista Mario Colman cuestionó a la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) coloniense por promover un proceso “de judicialización de la política” y no aceptar la conformación de comisiones investigadoras en el ámbito del deliberativo comunal en relación a las denuncias sobre supuestas irregularidades ocurridas en el municipio de Miguelete.

La alcaldesa de Miguelete, María Elena Martín, “no fue cuidadosa” a la hora de enviar camiones con tierra al campo de su padre, “pero no obtuvo beneficios personales con eso” porque “se trataba de un material que era considerado desecho y dejándolo en esos campos y en otros vecinos generó un ahorro”, porque la cantera municipal a la cual estaba previsto llevarlos “queda a varios kilómetros” del lugar donde se hizo la extracción, explicó el diputado a la diaria.

Colman considera que Martín “es una buena persona y que si hubiera sabido este desenlace no hubiera hecho eso”. “Fue una decisión infeliz, pero no lo hizo con mala fe ni con ánimo de conducta delictiva”, señaló.

El diputado blanco cuestionó a la bancada de ediles del FA y al concejal colorado Héctor Rodríguez por denunciar ese hecho en el ámbito penal.

Colman, quien fue edil por la lista 904 del Partido Nacional en el anterior período de gobierno departamental, dijo que “votar en contra de conformar una comisión investigadora” como lo hizo el FA, “con el argumento de que allí se dormirían las situaciones denunciadas, y después ir a realizar la denuncia al ámbito penal dan cuenta de la intención de algunos ediles de sacarse la foto en la puerta del juzgado”.

El legislador nacionalista reconoció que “este tipo de procedimientos es un pecado de todo el sistema político, al querer capitalizar los errores o no errores que se cometen en algún lugar” de la administración pública”

Apresuramientos

Colman aseguró a la diaria que no existen disputas internas en la lista 904 del Partido Nacional para suceder al actual intendente Carlos Moreira en el gobierno departamental. Al haber sido reelecto en el cargo en la última elección, Moreira no podrá participar en el próximo ciclo electoral. Entre los nombres que se manejan para su sucesión figuran el de Guillermo Rodríguez, actual secretario general de la comuna coloniense, y el del diputado Mario Colman. “Es normal que la gente hable de esto, pero a nivel interno ni siquiera se ha manejado este tema”, dijo el diputado. “Yo hablo todos los días con Guillermo Rodríguez porque la gente nos eligió para hacer cosas tanto en la intendencia como en la diputación”.

“Yo estoy concentrado en realizar mi tarea como diputado porque estoy en mi primer período, y quiero consolidarme en ese camino porque es un orgullo, un privilegio y una gran responsabilidad”, aseguró.

No obstante, el diputado adelantó que “llegado el momento, nuestro grupo político va a tener que pensar en el futuro de la lista, y sería ingenuo si dijera que no deberíamos trabajar en ello”. “Moreira no se va a ir de Colonia, sino que no podrá presentarse a la reelección”, aclaró Colman, y estableció que “no parece justo con él que se lo quiera despedir cuando ni siquiera ha iniciado el segundo año de su mandato”. “Vivimos en la locura de adelantarnos a todo”, concluyó.