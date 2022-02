En Rosario el carnaval es una parte fundamental de la cultura local y La Obligada un componente esencial en su rica historia. Es además una de las murgas más importantes del departamento de Colonia.

La Obligada fue fundada en 1987 por un grupo de trabajadores de la Asociación de Ferrocarriles del Estado (AFE) y el Correo Uruguayo. Participó en el concurso oficial de Montevideo de 2001 a 2004, con actuaciones destacadas como las de Freddy El Zurdo Bessio y Valeria Lima.

Desde 1988 y hasta su última presentación en el Teatro de Verano, cuando la murga “colgó los trajes” por un tiempo hasta 2018, el director responsable fue Hugo Delbugio, murguero a quien “desde chiquito” le llamaba la atención el ruido de los tambores y las voces de los murguistas. “Luego de cuatro años decidimos volver a cantar y a disfrutar del carnaval”, dijo Delbugio, en diálogo con la diaria.

El espectáculo 2022 se llama Más Obligados que Nunca. “Se debe a que después de varios años sin carnaval, estábamos obligados a llevarle a la gente un poco de alegría y que disfruten de una murga en febrero”, explicóDelbugio. La despedida es un homenaje al departamento de Colonia y “creemos que es de los puntos más altos del espectáculo”, agregó.

“La fiesta más popular del Uruguay se sigue viviendo con mucha alegría en Rosario. Es una ciudad muy carnavalera, que festeja y participa de los espectáculos que se realizan durante los meses de carnaval”, manifestó Delbugio.

La Obligada se presentará en el Centro Cultural Rosario el viernes 18 de febrero, el sábado 19 en el Teatro Uamá de Carmelo y el domingo 20 en el Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento. “Estos tres espectáculos son generados por nosotros”, dijo Delbugio. “El viernes 4 de febrero estaremos en el carnaval de Juan Lacaze y haremos un ensayo general, porque todavía nos faltan pulir algunos detalles”, adelantó.

A partir del 20 de febrero la ciudad de San Carlos (Maldonado( recibirá a 21 murgas del interior del país en el Teatro de Verano Cayetano Silva. El departamento de Colonia estará representado por La Obligada y la murga Nunca Más de Colonia del Sacramento. “La prueba de admisión de este año se pudo realizar en la plaza pública de Rosario y le enviamos el video a la comisión organizadora del carnaval de San Carlos”, contó Delbugio.

“Aprovechamos esa ocasión para realizar un ensayo abierto al público en donde la gente nos acompañó. Quedamos seleccionados para participar y vamos a ir a disfrutar”, aseguró.

La relación de la murga con la sociedad rosarina

Consultado sobre la relación de la murga con la sociedad pichonera, Delbugio confesó que tiene dos lecturas. “Una es muy buena, ya que la gente apoya muchísimo a la murga. Siempre preguntan dónde se ensaya, cuando nos presentamos. Lo mismo pasa con los comercios que nos dan una mano desde que comenzamos a preparar el espectáculo”, comentó.

Y luego vino la lectura más negativa. “Creo que la juventud no se arrima tanto a la murga. La mayoría de nosotros ya estamos jugando nuestras últimas cartas en este tema y no tenemos recambio. Rosario es un pueblo muy carnavalero, pero no hay continuidad para que los jóvenes participen y que la murga siga su curso”, confesó Delbugio, de 52 años de edad.

“Nuestra meta es dejar la semilla para que La Obligada no muera cuando los más veteranos dejemos de salir. En el interior no tenemos una cultura de murga tan fuerte como hay en Montevideo. Debemos tener en cuenta que al no haber murga de niños ni murga joven, sacar un murguista directo para el carnaval mayor no es nada fácil”, agregó.

En La Obligada hay murguistas de Rosario, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Juan Lacaze y Colonia del Sacramento. “Estamos contentos porque armamos un plantel en donde pudimos cubrir todas las voces. Vamos a disfrutar del carnaval”, aseguró Delbugio.

La dirección escénica está a cargo de Leonardo Alonso, “un reconocido director” que estuvo en murgas como Araca la Cana y La Cofradía, entre otros. El letrista es Eduardo Rigaud, “con aportes míos, dado que Eduardo no es de Rosario y siempre es bueno contar lo que va pasando en el territorio”, cerró Delbugio.