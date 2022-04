Este fin de semana se retoma la actividad del fútbol uruguayo con la séptima fecha del torneo Apertura, que tiene como líder a Deportivo Maldonado, con 13 puntos.

Plaza Colonia tendrá una parada difícil el sábado 2. Viajará a Montevideo para enfrentarse a Nacional en el Gran Parque Central. El entrenador Eduardo Espinel deberá recomponer el equipo que sufre la baja del futbolista palmirense Ivo Calleros, quien viajó hacia Bolivia para incorporarse a The Strongest, equipo que dejó a los colonienses afuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Plaza viene de empatar 1 a 1 con Albión, de local, y se ubica noveno en el torneo con siete puntos.

El encuentro será a las 18.30 y tendrá el arbitraje de Andrés Cunha, acompañado por Andrés Nievas, Gustavo Lisboa y como cuarto asistente Nicolás Vignolo.

Nacional llega alicaído a este encuentro y con la obligación de sumar de a tres puntos. El bolso solo tiene seis unidades en igual cantidad de partidos, y se encuentra urgido por sumar unidades para seguir con posibilidades de pelear el primer torneo del año.

El partido de tercera división entre ambos equipos se jugará el martes próximo en el Complejo Los Céspedes, en Montevideo, a las 10.00.

Los chicos ante Torque

Las categorías formativas de Plaza Colonia enfrentarán a Montevideo City Torque, en el marco de la tercera fecha del torneo Apertura del campeonato uruguayo.

Este sábado la actividad será para las categorías Sub 19, Sub 17 y Sub 16, que jugarán en canchas del club ciudadano, a las 11.00, 13.00 y 15.00, respectivamente. El domingo, en tanto, los encuentros de Sub 15 y Sub 14 se jugarán en el complejo Milton Gonnet de Colonia, a las 13.00 y 15.00, respectivamente.

En la tabla general de posiciones (todas las categorías) el patablanca está décimo segundo con 17 puntos, en 15 partidos. El líder es Defensor Sporting, con 39 unidades.

Por cuatro lugares

Este fin de semana los hinchas futboleros podrán frotarse las manos, porque en varias canchas del departamento de Colonia comenzará el torneo clasificatorio para la Copa Nacional de Clubes 2022.

Este torneo se disputa a modo excepcional y con carácter no obligatorio, por lo que cada club se inscribió voluntariamente. Se respetan las posiciones obtenidas en la última Liga Mayor disputada para definir las Divisionales A y B y la cantidad de cupos clasificatorios que corresponden a cada Divisional.

Por la divisional A, en la cual clasificarán tres equipos, jugarán en la primera fecha por la serie 1: Nacional (Cardona) - Reformers (J. Lacaze). El partido se jugará el domingo a las 16.00 en la cancha de Nacional. Tendrá libre Artesano de Nueva Helvecia. Por la Serie 2: Nacional (Nueva Helvecia) –Atlético Valdense (Valdense). Este encuentro se jugará este sábado a las 20.00 en el estadio tricolor en Nueva Helvecia. En este grupo tiene fecha libre Maracaná de Tarariras.

La B

Por su parte en la Divisional B se jugarán los encuentros en las dos series y solo se jugará a una sola rueda en su primera fase. De esta divisional clasificará un equipo a la Copa de Clubes.

Serie 1: Colonia (Florencio Sánchez) - Zapican (Nueva Helvecia). Jugarán el domingo a las 15.00 en cancha de Colón en Cardona.

Por la misma serie, pero el domingo, jugarán Rosario Atlético (Rosario) - Uruguayo (Miguelete) a las 16.00 en el parque Federico Viera de Rosario. Tiene fecha libre Nacional de Campana.

Por la Serie 2: Independiente (J. Lacaze)- Larrañaga (Cardona), jugarán este domingo a las 16.00 en el parque José Lustemberg.

Por su parte, Colón (Cardona) - Pompeya (Tarariras), se medirán a las 17.00 en la cancha de Colon. Esparta de Colonia Valdense tiene fecha libre.

Clasificarán para la siguiente fase los dos primeros de cada serie, quienes jugarán las semifinales y la final. El campeón irá al torneo de OFI en la Divisional B de la Copa Nacional.

Se juega la segunda fecha del Departamental Sub 15

El campeonato departamental de clubes Sub 15 tiene este sábado la segunda fecha en cada una de sus series.

Por la Serie 1, Nacional de Nueva Helvecia será local ante Pompeya de Tarariras desde las 18.00, en un partido que se jugará en el estadio tricolor. A su vez, y con clásicas camisetas de por medio, Peñarol de Colonia se medirá con Nacional de Tarariras. El partido será a las 15.30 en el parque Zacarìas Loustanau de Colonia.

Por la misma llave, Atlético Valdense recibe a San Carlos de Colonia desde las 15.00 en el parque Celestino Geymonat.

Por la Serie 2, en tanto, el Independiente sabalero recibirá a Artesano de Colonia en el parque José Lustemberg, desde las 17.00. Dos horas antes, en el mismo escenario, jugarán La Granja y Juventud de Colonia.

En esta serie tiene fecha libre El General de Colonia.

La serie 3 comienza a jugarse este viernes 1°. A las 21.00 en el parque Raúl Constantin, en Tarariras, Maracaná será local ante Estudiantes El Colla de Rosario. El sábado 2 en Nueva Helvecia, Artesano será local, en el parque Raúl Gugelmeier, ante Rosario Atlético de Rosario, a las 16.00.

También el sábado, Esparta de Colonia Valdense se medirá con Barrio Sur de Colonia. El partido se jugará a las 17.00 en el Celestino Geymonat.

Por último, el viernes 1°, por la serie 4 se enfrentarán Nacional de Cardona y Peñarol de Ombúes de Lavalle, en cancha de Nacional. En tanto, a las 20.45, en el parque Pintaluba de Miguelete, el locatorio Uruguayo se medirá con Colonia de Florencio Sánchez.

Esta serie se cerrará el sábado 2 con el encuentro entre Colón de Cardona y Nacional de Ombúes de Lavalle. Jugarán a las 16.00 en cancha del club cardonense.

Pilotos ombuénses pisan fuerte en El Pinar

Habrá presencia coloniense este fin de semana en la gran carrera de inicio de los Campeonatos Nacionales de Pista, organizados por la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) y fiscalizados por el Automóvil Club del Uruguay (ACU).

El atractivo de la fecha será las dos carreras, con invitados, del Superturismo, categoría que contará con pilotos de Ombúes de Lavalle. Por un lado, Jorge Pontet tendrá como invitado al piloto argentino Gastón Iansa, un joven de 25 años que corre en la Clase 3 del Turismo Nacional (TN) de Argentina y que cuenta con varios triunfos en su corta trayectoria en el país vecino.

Por su parte Mauricio Geymonat correrá en dupla con el argentino Andrés Jakos, que tiene 22 años y compitió, entre otras categorías, en TC Pista Mouras, TC Mouras y TC Pista. Actualmente, compite en Turismo Carretera y TC Pick Up.

Debut histórico

Tras su pasaje con éxito en el karting nacional, el adolescente Joaquín Kafaro debutará en la máxima categoría del automovilismo en pista de Uruguay. Con solo 16 años, Cafaro se transformará en el piloto más joven en subirse a un auto de la categoría. El ombúense tendrá como acompañante a su coterráneo Nicolás Duarte, otro joven valor del karting y vinculado a la familia Pontet, ligada íntimamente a este deporte.

Somos tres millones

Con tres colonienses en el plantel, la selección de Uruguay con Síndrome Down debutará el sábado 2 en el Campeonato Mundial de Futsal que se desarrolla en Perú, que comienza este viernes y se extiende hasta el 10 de abril.

La delegación está conformada por 12 jugadores y seis integrantes del cuerpo técnico. En el plantel se encuentran los colonienses Luis Machín, Luciano Castro y Franco Colombo. Los tres juegan en Plaza Colonia.

El primer rival celeste es Brasil por el grupo A. El partido será a las 18.00, hora uruguaya.

La selección celeste jugará el domingo 3, a las 15.00, frente a Turquía, mientras que el martes 5, a la misma hora, lo hará contra Chile.

En el Grupo B participan Argentina, Portugal, Perú y México.

No hay quien los pare

Los atletas veteranos tendrán un agitado fin de semana. Este sábado y domingo se pone en marcha la temporada máster de atletismo y tendrá su primera actividad con el torneo Apertura, que se desarrollará en la pista oficial de atletismo Darwin Piñeyrua, ubicada en el parque Batlle, en Montevideo.

11 atletas representarán a la Federación de Atletismo de Colonia (FAC): Luz Rocha, Mariana Estévez, Alejandro Aguilar, Malvina Torres, Leticia Otero, Rubén Pagalday, Rafael Cuitiño, Pablo Ferreira, Mónica González, Jacqueline Jourdán y Karina Vera.

Los atletas participarán en pruebas de velocidad, saltos, lanzamientos y fondo.

La actividad que es organizada por la Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay (Asavur).

Adolescentes bochófilos

Este fin de semana se desarrollará el Campeonato Nacional de Bochas, estilo Punto Raffa Volo de la categoría sub 15.

La actividad se desarrollará en las canchas de Esparta y Atlético Valdense, Los Pinos, y Artesano de Nueva Helvecia.

Colonia está representado por: Valentina Pérez (Juventud de Colonia), Agustín Pérez (Independiente de Miguelete), Bautista De León (Independiente de Miguelete), Agustina Martínez (Independiente de Nueva Palmira) y Matías Allio (Progreso de Colonia Española). El entrenador del combinado es Fabián Pérez.

Los colonienses debutan este viernes 1° ante Maldonado y Salto. El sábado 2 se medirá con Canelones. Todos estos encuentros en la cancha del club Valdense.

El certamen cuenta con la participación de un total de catorce equipos, distribuidos en cuatro series.

Serie 1: Montevideo, Florida, Rio Negro, Cerro Largo

Serie 2: Maldonado, Colonia, Canelones y Salto

Serie 3: Soriano, Treinta y Tres e Interbalnearia

Serie 4: Rocha, Lavalleja y San José.