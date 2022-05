La Intendencia de Colonia apunta a realojar o regularizar las viviendas ubicadas en cuatro asentamientos irregulares del departamento de Colonia en el marco de la aplicación del Plan Avanzar que impulsa el Poder Ejecutivo

Actualmente, en el departamento de Colonia hay nueve asentamientos irregulares, pero, en primera instancia, se apuntará a mejorar la situación de cuatro de ellos, dos ubicados en Juan Lacaze (en Cañada Blanco y Villa Pancha), otro en Carmelo (barrio Saravia) y el cuarto en Rosario (barrio Estación), donde fueron censadas 317 familias, según explicó a la diaria el director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia, Martín Avelino.

La puesta en marcha del plan Avanzar “le da fuerza a la iniciativa y propuesta que ya venía manejando la Intendencia de Colonia para regularizar la situación de muchos colonienses que están viviendo en muy malas condiciones”, valoró Avelino.

“La idea es trabajar en primer lugar con los asentamientos que se encuentran en peores condiciones, ya sea porque están en terrenos inundables o porque las personas ocupan viviendas muy precarias y sin servicios”, detalló el funcionario. Y agregó que otra de las condiciones que impuso el Poder Ejecutivo para llevar a cabo esos procesos “es que estén ubicados en terrenos públicos o en tierras fácilmente adquiribles para el Estado”, de modo de ejecutar “la regularización del asentamiento o el realojo del mismo en el menor tiempo posible”.

La regularización implica mejorar las viviendas de las personas y dotar de servicios básicos los barrios en los cuales están enclavados esos asentamientos, mientras que el realojo consiste en el traslado de las personas a otras fincas.

Si bien en esos cuatro asentamientos fueron censadas más de 300 familias, en una primera etapa se prevé que se regularicen o realojen cerca de 120 de ellas.

El director de Ordenamiento dijo que no aún no existe una estimación de los costos que implicaría el desarrollo de ese programa en Colonia y que tampoco está definida la partida que otorgará el gobierno nacional para llevarlo a cabo. No obstante, adelantó que “la idea es hacer los realojos del modo más económico, a través de la participación de cooperativas de trabajo, de la aplicación del Plan Mevir y con la participación directa de los beneficiarios, de modo de bajar los costos de construcción y que las personas realicen una apropiación de estos procesos”.

En los próximos días el intendente Carlos Moreira firmará “los compromisos” con el Poder Ejecutivo, y en los próximos meses se estará implementando el programa Avanzar en el departamento de Colonia. “La idea es culminar, al menos, con dos realojos en este quinquenio”, apuntó Avelino.

Asentamiento emblemático

En el caso de Colonia del Sacramento, la intendencia prevé desarrollar un realojo con el aporte de empresas privadas, tal como había informado Avelino a la diaria. Se trata del asentamiento irregular más poblado del departamento, el populoso barrio Las Malvinas, que se desarrolló en predios de AFE ubicados a pocos metros del Río de la Plata, en una zona cercana al puerto y a la zona franca de esa ciudad.

Según Avelino, actualmente allí residen más de 250 familias. “Hay que buscar una forma asociativa público–privada para solucionar este caso”, expresó el funcionario. Y adelantó que la comuna ha avanzado en negociaciones con el Ministerio de Vivienda, así como con el emprendimiento urbanístico +Colonia, Zona Franca Colonia y Pepsico, los que están interesados “en escuchar y ver la posibilidad de ayudar en este proceso”.

Avelino dijo que, en caso de llevarse adelante ese realojo, la intendencia buscará firmar acuerdos con cooperativas de trabajo “para intensificar un proceso”, en el que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros realojos realizados en esa ciudad, los beneficiarios también intervendrían en las construcciones de las viviendas. En ese sentido, adelantó que los responsables de +Colonia manifestaron la intención de generar proyectos de capacitación en oficios vinculados con la construcción para los jóvenes de Las Malvinas, de modo que puedan insertarse en el mundo laboral. “Colonia del Sacramento crece con base en la radicación de proyectos de inversiones en diferentes sectores, y no podemos olvidarnos de un sector de habitantes que viven en malas condiciones, con situaciones de inundabilidad frecuentes”, apuntó.