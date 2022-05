No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este fin de semana se inicia la quinta temporada del WTCR/Copa del Mundo de Turismo FIA, que desde hace tres años tiene entre sus protagonistas al piloto oriundo de Miguelete Santiago Urrutia.

Tras el receso, se inicia la larga temporada de diez fechas, en la cual Urrutia tiene un nuevo desafío: pista urbana.

La actividad de este sábado y domingo tendrá las primeras dos carreras (un total de 20) en el circuito callejero de Pau Ville (Francia).

La temporada 2022 presenta cambios deportivos que buscan clasificaciones y carreras más reñidas y no tanta especulación y estrategias de equipo.

La prueba de este fin de semana significa un primer gran reto para el coloniense, ya que no tiene experiencia en circuitos callejeros con estos autos. Urrutia se ha centrado en varias horas de simulador para llegar lo mejor preparado posible.

Por su parte y al igual que los restantes equipos, Cyan Racing Lynk & Co, equipo para el que compite el nacido en Miguelete, ha protagonizado una intensa pretemporada en varios autódromos europeos y na trabajado en solucionar algunos aspectos técnicos de 2021 (largada) y buscar diversas alternativas de puesta a punto para lograr extraer la mejor performance de los Lynk & Co 03 TCR.

Automovilismo: Troupe de Ombúes en Rivera

La Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) desembarca este fin de semana en Rivera con sus pilotos en el autódromo internacional Eduardo P Cabrera para disputar la tercera y cuarta fechas de los Campeonatos Nacionales de Pista.

La principal categoría de AUVO tendrá presencia de pilotos de Ombúes de Lavalle. Se trata de Jorge Pontet, Mauricio Geymonat y el joven Joaquín Cafaro, que debutará en la categoría con sólo 16 años de edad.

La fecha se iniciaba este viernes con revisaciones técnicas, administrativas, reuniones de pilotos y entrenamientos oficiales.

Rugen los motores en Tarariras

Este domingo la capital tuerca volverá a vivir la fiesta del automovilismo en tierra. El autódromo Juan Schnyder recibirá el comienzo de la temporada 2022.

Se correrá en las categorías: Limitada 31, Zonal 2000 y Plataformas.

La organización espera la presencia de 17 cachilas, nueve plataformas y 15 autos con techo para esta primera fecha.

La actividad comenzará a las 8.00, con la revisión técnica y las pruebas de pista y posteriormente las series y finales.

Básquetbol: Plaza recibe a Trouville

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha del campeonato de Formativas de la Federación Uruguaya de Básquetball (FUBB) en las cuatro series que conforman el torneo que involucra a más de 50 clubes y a miles de chicos de entre 11 y 19 años.

Plaza de Nueva Helvecia será local en el gimnasio Néstor Navilliat cuando este domingo reciba la visita de Trouville de Montevideo.

Los encuentros corresponden al Grupo 4 del campeonato.

Tras un buen comienzo con buenos resultados ante Azulgrana y Peñarol, el equipo de la calle Gullermo Tell intentará sumar puntos en todas las categorías jugando de local en su feudo.

La actividad comenzará a las 10.00 y se jugará durante toda la jornada dominguera en categorías U11, U12, U13, U15, U17 y U 19.

Futsal: Old vuelve a ser visitante

Por la cuarta fecha del torneo clasificatorio “100 años del Club Banco República” por el Campeonato Uruguayo de futsal 2022, Old Christians viaja a Montevideo para medirse en primera y sub 20 con Banco República. Los encuentros de este domingo 8 serán en la Plaza de Deportes 12, desde las 19.30 en primera y desde las 21.30 en sub 20.

Será el tercer encuentro para el equipo coloniense mayor, que, por el momento, no han podido sumar unidades en primera, mientras que los juveniles lograron vencer la pasada semana a Ituzaingó de Maldonado en Punta del Este.

El trébol negro llega a estos compromisos con la expectativa de sumar unidades a sabiendas de que en la próxima fecha (quinta) será el debut en el torneo de local en Colonia.

Fútbol Femenino: En juego la cuarta fecha

Con un partido este viernes, dos el sábado y el restante el miércoles 18 de mayo, se jugará la cuarta fecha del campeonato departamental de clubes de fútbol femenino sub 16.

El encuentro que pone en marcha la fecha se juega esta noche (viernes). Por la serie 1 en el parque Raúl Constantín en Tarariras, Maracaná recibe a Peñarol de Colonia a las 21.15.

El otro partido de la serie entre Reformers de Juan Lacaze y Juventud de Colonia se jugará el miércoles 18 de Mayo.

El sábado 7 se jugarán los dos encuentros por la serie 2: Rosario Atlético (Rosario) - Larrañaga (Cardona), a las 17.00 en el parque Federico Viera, y Esparta (C Valdense) - Nacional (N Helvecia), a las 15.00 en el parque Raúl Gugelmeier.