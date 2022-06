La base de la Asociación de Funcionarios de la UTE (AUTE) de Colonia denuncia falta de personal y materiales para trabajar en las dependencias que ese organismo tiene en los departamentos de Colonia y Soriano.

En un comunicado emitido este jueves los trabajadores de UTE señalaron la precarización del servicio de atención en el sur del país, especialmente en los departamentos mencionados, y pusieron como ejemplo lo que acontece en Rodó (Soriano), donde la brigada de atención está compuesta solamente por dos funcionarios. “La incorporación de más personal es una lucha que tenemos desde hace años”, dijo a la diaria el delegado de AUTE Colonia Renzo Otárola.

“Es un problema a nivel nacional, y ya es insostenible mantener el servicio con el personal existente, porque no se pueden atender los reclamos ni reponer los servicios”, agregó. “Faltan materiales para trabajar, no hay fusibles, no hay transformadores, hemos llegado a tal punto que se están reparando fusibles retirados de la línea para reponer en otros lugares, hemos vuelto a atar con alambre en la UTE”, expresaron los trabajadores.

El gremio aseguró que esa situación responde al “ brutal recorte presupuestal que se viene llevando adelante en funcionamiento, inversiones, y fundamentalmente en ingreso de personal”.