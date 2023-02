Tal como ocurrió en las elecciones a intendente y ediles en Montevideo en las últimas dos elecciones, dirigentes de los partidos Nacional (PN) y Colorado (PC) procuran desarrollar acuerdos similares en otros departamentos del país. Según informó Búsqueda el jueves 23, autoridades de ambos partidos desarrollan conversaciones para competir juntos en otros departamentos, aunque aún no hay posiciones definitivas al respecto.

El predomino del PN en las elecciones departamentales colonienses se prolonga desde hace varias décadas -desde 1958- y con amplio margen de votos a su favor. En efecto, el Frente Amplio (FA) ha obtenido mayor cantidad de votos que sus contrincantes en las dos últimas elecciones presidenciales y legislativas, pero no logró mantener esa ventaja cuando llegó la hora de elegir al jefe comunal y concejos municipales.

El trasiego de votantes del FA y el PC ha sido a favor del PN en el departamento de Colonia en ese tipo de instancias. Y en ese contexto, el PN del departamento de Colonia no parecería obligado a hacer una alianza con otros partidos para mantener su hegemonía a la hora de elegir autoridades departamentales, municipales y ediles. No obstante, la posibilidad que surja una alianza de esas características en Colonia también atraviesa a esas colectividades, de cara al próximo ciclo electoral.

Martín Pérez Banchero (colorado independiente) ocupó el cargo de director nacional de Turismo del Ministerio de Turismo en la actual administración de gobierno nacional, y se alejó de ese cargo en agosto de 2021 tras denunciar irregularidades en los procesos de contratación de publicidad en esa cartera. Antes de ocupar ese cargo, Pérez Banchero fue edil departamental de Colonia y candidato a diputado y a intendente por el sector Batllistas.

Consultado por la diaria, el exfuncionario dijo estar “cien por ciento en contra” de una coalición a nivel departamental. “Después de aprobarse la reforma electoral de 1996, los partidos tradicionales se ha unido para estar en contra del FA” y “esa lógica binaria hizo que el PC desapareciera en 17 de los 19 departamentos”, dijo Pérez. Y agregó que la presencia del PC “se ha vuelto testimonial, porque se ha dado el mensaje que somos lo mismo que el PN”, y por eso “nos cuesta mostrar que en Colonia podemos estar en contra de la gestión del intendente Carlos Moreira”.

“Si seguimos repitiendo estas coaliciones desapareceremos como partido, porque no existe la figura de partido sucursal en ninguna parte del mundo”, aseveró. Pérez recordó que en las elecciones de 2015 el sector del PC liderado por el exdiputado Daniel Bianchi realizó un acuerdo electoral con el entonces candidato a intendente Carlos Moreira y presentó una lista a ediles bajo el lema nacionalista. “Esa experiencia fue nefasta. Fue una idea de Bianchi que apoyó la actual diputada Nibia Reisch”, añadió.

Pérez opinó que la idea de crear coaliciones en todos los departamentos “se hacen dentro de esa lógica binaria espantosa” de oposición al FA y para “crear y repartir cargos” en diferentes organismos. “El PC tiene que existir por sus ideas y porque es una herramienta útil para el país, para promover un gobierno diferente al actual, a nivel departamental y nacional”, porque es “sana y necesaria la alternancia en el poder”, expresó.

El edil Gabriel Gabbiani (Ciudadanos) tampoco guarda un buen recuerdo de la alianza entre Bianchi y Moreira, más allá de que formó parte de la misma. “En 2015 se quiso hacer una especie de coalición y no se arregló nada; el PC terminó perdiendo ediles. Fue un mamarracho”, lamentó.

No obstante, Gabbiani no descarta la posibilidad de generar una nueva experiencia de acuerdos entre los partidos tradicionales “bajo otro formato”. “Habría que hacer algo muy elaborado, diferente a la coalición nacional”, dijo el edil, y recordó que en “entre la elección nacional y la departamental nuestro partido perdió un 60% de los votos. La gente hace un balotaje por sí sola, y antes de que gane el FA termina votando a los candidatos blancos”. Según Gabbiani, una coalición a nivel departamental “serviría para retener votos”, pero “no creo que el PN quiera hacer un acuerdo de esas características, porque no lo precisa”.

En la misma línea que Gabbiani opinó el dirigente Ariel Lausarot. En el departamento de Colonia “podría ser viable que exista un lema común, donde cada partido tenga su candidatos a intendente, ediles, concejales y que acumulen votos en un lema común”. Ese tipo de acuerdos “debería mantener la identidad de los partidos”, porque tenemos “tenemos coincidencias pero también desacuerdos tanto con los gobiernos departamental y nacional”.

No obstante, Lausarot mostró dudas con la posibilidad que finalmente se concrete ese tipo de alianzas “porque debería haber en todos los departamentos y no como lo propone el PN, que dice que sí solo para algunos departamentos”.