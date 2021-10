No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El lunes fue el “Día D” para la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo, dado que asistió el exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero, quien denunció las supuestas irregularidades que derivaron en la renuncia de Germán Cardoso al frente del organismo. El exministro estuvo presente en la comisión ‒porque pidió investigar su propia gestión además de la del Frente Amplio (FA), desde 2010‒, pero no intervino ni cruzó palabras con quien lo denunció.

Ante la comisión, Banchero explicó el motivo por el que fue cesado del ministerio. Usando la primera persona del plural para referirse a sí mismo, el exdirector de Turismo dijo que no quería participar con su firma “de decisiones de compras” con las que no estaba “de acuerdo en el fondo pero fundamentalmente en la forma”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. “Nosotros podemos tener, sí, discrepancias en el fondo, pero el ministerio es un órgano unipersonal y, en una diferencia entre el ministro y un director, prevalece la [visión] del ministro, y en ningún momento podíamos imaginar otra cosa”, sostuvo.

Más adelante, el diputado del FA Nicolás Viera le preguntó a Banchero qué rol tenían Elbio Rodríguez y Daniel Reta en el Ministerio de Turismo y cuál era su vínculo con ellos. Contestó que no conocía a ninguno de los dos, y recién lo hizo “con posterioridad al ministerio”. Señaló que Rodríguez es una persona “de negocios cercana a Cardoso” que “aportó con sus conocimientos y su visión” a la gestión del ministerio. Sostuvo que con este asesor trabajaron “para tratar de hacer las compras por licitación”, ya que “tenía conocimientos de los canales de televisión, de radios y de prensa”. Evaluó que Rodríguez “hizo un aporte importante con su trabajo de asesoramiento en los primeros meses del ministerio” y después “no participó más”.

Sobre Reta, dijo que se incorporó al ministerio después, entre agosto y setiembre de 2020, como “adscripto” de Cardoso, y que a la postre sería “uno de los encargados de marketing de la compra de medios”. Banchero indicó que con este asesor no tuvo “el buen vínculo” que mantuvo con Rodríguez. “Esos eran los roles que jugaban. El señor Reta tenía un cargo, tenía incidencia; el señor Rodríguez era una especie de asesor”, dijo Banchero.

Agregó que la “gran diferencia” que tuvo con el ministro Cardoso es que entiende que “la licitación tiene que ser la regla”. “Nosotros apuntábamos a licitar la mayor cantidad de medios posible: de todos estos medios que hablábamos, tener como regla la licitación pública y dejar, como lo establece el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera], los mecanismos de compra directa para excepción, cuando corresponde”, indicó.

En rueda de prensa, ahondó sobre ese punto: “No se cumplían los procedimientos de compra directa; este mecanismo, que es excepcional, tiene un procedimiento en el que hay una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no se cumplía, y lo más importante es la falta de informes técnicos; esto es el fundamento del porqué de la compra para que no haya arbitrariedad”.

Pase de manos

Banchero sostuvo que la agencia de publicidad que trabaja con el ministerio de Turismo, Young & Rubicam, cobra “entre 10.000 y 12.000 dólares por mes” y tiene “una función de asesoramiento en la compra de uso de medios”. “Esos informes de la agencia, en principio, cuando uno los veía, eran muy precisos: tenían un semáforo con luz roja, amarilla y verde, un informe concreto y la firma de un responsable de la agencia. Ese es el fundamento para que el ministerio, cuando no tiene peritos en la materia o los tiene en menor grado, tenga ese respaldo”, explicó.

Pero Banchero aseguró que “no se usaban los informes de la agencia; no participaba la División de Marketing y las decisiones de compra eran tomadas por esta coordinación técnica o por el ministro Cardoso con sus adscriptos, sin participación institucional del ministerio, sin informes de la agencia en una cantidad importante y sin la participación de la Dirección Nacional”.

El diputado Viera le preguntó a Banchero quién acercó al ministerio la propuesta de publicidad digital de Kirma Service ‒la empresa con sede en Estonia que ofreció un servicio por 280.000 dólares‒, si fue “la agencia de publicidad Young & Rubicam o un particular”. “A nosotros el mail nos lo envía el señor [Gonzalo] Pradeiro, de la agencia Young & Rubicam”, contestó Banchero.

Esta respuesta del exjerarca resultó clave con el pasar de las horas. Al finalizar la sesión, el encargado de hablar en rueda de prensa por el oficialismo fue el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien antes que nada destacó como “lo más importante” de la presencia de Banchero que clarificó “muchos de los puntos que estaban en discusión pública”.

“Una de las cosas que ha quedado clara es quién trajo la oferta de Kirma Service y de las otras dos empresas de publicidad digital. Ha quedado clarificado por parte del exdirector nacional de Turismo que la oferta fue comunicada por parte de la agencia. O sea, estas empresas se comunicaron con la agencia, le hicieron una oferta económica y de publicidad, y fue Young & Rubicam que en definitiva hizo conocer al ministerio de estas ofertas”, subrayó.

No obstante, pocas horas después de las declaraciones de Rodríguez y de la comparecencia de Pérez Banchero, Young & Rubicam emitió un comunicado en el que aclaró que “la propuesta de la empresa Kirma llegó a la agencia desde el ministerio a través del señor Elbio Rodríguez y del asesor del exministro Germán Cardoso, doctor Daniel Reta”. “Tanto Rodríguez como Reta enviaron la propuesta de la empresa Kirma por separado y por escrito, para que la misma fuera incluida en el plan de medios digitales del Ministerio de Turismo. La agencia cuenta con la documentación probatoria que sustenta la presente aclaración”, finaliza el comunicado.

“Récords de compra de publicidad digital”

Viera también le preguntó a Banchero si estuvo de acuerdo con la adjudicación del servicio de publicidad a tres empresas (Cisneros Interactive Panamá SA, Digital Media Technology y Kirma) por un monto total de 700.000 dólares, según consta en un expediente creado en diciembre de 2020. Banchero dijo que el 28 de diciembre de ese año “había un saldo importante del ministerio que no se había ejecutado”, y participó en la reunión con el MEF cuando tenían que fijar el Presupuesto Quinquenal.

Sostuvo que al MEF le explicaron que en 2020 el ministerio no iba a ejecutar de su presupuesto el gasto destinado al exterior, un monto cercano los dos millones de dólares, “porque tenía fronteras cerradas”. El exjerarca subrayó que se mantuvo la ejecución presupuestal de la cartera de Turismo en moneda nacional, “pese a que había una reducción en todos los ministerios, porque la idea era, con apertura de fronteras, retomar de nuevo”, y creían “que iba a existir ese sobrante”.

“En esa fecha nos llama el señor Cardoso y nos dice que había que ejecutarlo para no perder ese dinero. Nosotros teníamos esa diferencia de fondo: creíamos que no. Creíamos, además, que la publicidad digital que, reitero, es para todo el mundo, no solamente para Uruguay con fronteras cerradas, era una barbaridad. Teníamos diferencias, pero respetamos la decisión del ministro de comprar esa suma que hizo que en el año 2020 se batieran los récords de compra de publicidad digital”, dijo Banchero.

Por último, el exdirector nacional de Turismo fue consultado por el diputado del FA Eduardo Antonini ‒quien denunció a Cardoso en la investigadora‒ sobre los motivos por los que se negó a aprobar en 2020 una compra directa por 800.000 dólares a la empresa Netcom de Maldonado.

Banchero contestó: “Cuando uno mira vía pública en Uruguay, vimos que la administración anterior tenía un gasto aproximado de unos 200.000 dólares anuales promediales, dividido durante los cinco años, a un promedio de seis empresas. Acá era una sola empresa, por un gasto mucho mayor, pero, fundamentalmente, el tema aquí era que no existía un informe de la agencia. Al no haber un informe de la agencia, entendemos que no procede”, finalizó.