La comisión investigadora de Diputados sobre las compras del Ministerio de Turismo empezó a sesionar esta semana y ya hay ruidos sobre su funcionamiento. El lunes, apenas empezó, el diputado del Frente Amplio (FA) Eduardo Antonini, denunciante de la gestión de Germán Cardoso –ahora diputado– al frente de esa cartera, subrayó que es “un ministro que fue apartado de su cargo bajo sospecha y que es denunciado en una comisión investigadora” y se sentará al lado suyo “a ser codenunciante de sí mismo”.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Antonini señaló los motivos por los que entiende que Cardoso no debería estar presente en la comisión. Primero, “porque entre las personas citadas, y algunas otras que podrían ser citadas, hay quienes estuvieron en relación de dependencia con el ex ministro”.

“Yo no tengo miedo, a mí no me asusta, a mí no me va a hacer nada. Ahora, un funcionario del Ministerio de Turismo, ¿se va a sentar acá con el acusado siendo denunciante? Eso es lo que votó la cámara y lo que va a pasar en esta comisión. Alguien que estuvo en relación de dependencia o en relación comercial de dependencia con el acusado lo va a tener no como acusado, sino sentado, mirándole la cara acá cerquita, como denunciante. Entonces, quiero que conste en la versión taquigráfica mi más absoluta discrepancia con esto”, subrayó Antonini.

“Debería hacer que Cardoso se retire”

Pero este matiz sobre el funcionamiento de la comisión no sólo se encuentra en filas de la oposición. El diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust señaló a la diaria que Cardoso “no debería estar” presente en la comisión cuando sea investigado. Subrayó que eso es “incompatible” porque van a estar “investigador e investigado en la misma sala”.

Lust puso como ejemplo una comisión de Diputados que integra, la que analiza las presuntas licencias irregulares de docentes afiliados a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. “El que está investigado es un profesor puntual, que tiene un sumario en Secundaria. A ese profesor lo vamos a citar el último día, luego de haber recabado la información de cerca de 20 directores de liceos, del Consejo de [Educación] Secundaria y de inspectores, y después le vamos a hacer llegar la información a él: ‘Mire, nosotros tenemos esto, y lo invitamos a que venga tal día’. El procedimiento es ese. Esto es algo bastante raro, pero si resolvieron así...”, dijo Lust.

El diputado agregó que por un tema de salud no estuvo en la sesión del plenario de la cámara baja que aprobó la instalación de la comisión, pero que lo “ideal” era que se crearan las dos comisiones por separado: la impulsada por Antonini –sobre la gestión de Cardoso– y la presentada por el exministro –que abarca la gestión desde 2010, con los últimos dos períodos del FA, hasta agosto de 2021, cuando Cardoso presentó su renuncia–.

De todas maneras, Lust señaló que el presidente de la comisión investigadora, el nacionalista Juan Martín Rodríguez, lo que “debería hacer, y tiene competencia para hacerlo”, es que “en el momento en que vaya a mostrarse la prueba por parte de Antonini, pedirle a Cardoso que se retire de la sala”, y viceversa. Recordó que el argumento que dieron los diputados nacionalistas para unir las dos investigadoras era de “economía procesal”, para que los testigos no declaren dos veces. Pero insistió con que el presidente de la comisión “debería hacer que Cardoso se retire”, por ejemplo, cuando comparezca Martín Pérez Banchero, exdirector de Turismo, quien denunció las irregularidades en declaraciones al semanario Búsqueda.

El diputado cabildante subrayó que la forma en la que se resolvió la comisión “no es la habitual” pero “tampoco había antecedentes en el Parlamento” de un caso similar. Destacó que el testigo no tiene obligación de ir a las comisiones parlamentarias, sino que “va de onda”, y si se diera la situación de que dijera “si está Fulano yo me niego a declarar”, se plantearía una situación “que no se ha planteado hasta ahora”.

El artículo 11 de la ley que regula las comisiones parlamentarias (16.698, de 1995) establece: “El o los denunciantes no integrarán las Comisiones Investigadoras pero podrán asistir a todas sus actuaciones”. Lust subrayó que el legislador que redactó esa ley y escribió “los denunciantes” pensó en que hubiere “más de un denunciante del mismo partido o de dos partidos, pero nunca pensó que iba a haber una persona que se iba a denunciar a sí misma”. Por eso, sostuvo, “jurídicamente, lo mejor eran dos comisiones”.

“Vaya a saber en qué pensó el legislador”

En tanto, el presidente de la investigadora, Juan Martín Rodríguez, dijo a la diaria que desde la comisión se comunicaron con Pérez Banchero y le transmitieron que “se le va a garantizar, por los medios que él entienda conveniente, que pueda prestar testimonio sin ningún problema”, y se le informó que si lo hace en forma presencial, “Cardoso estará habilitado a estar”. De todos modos, Rodríguez señaló que Banchero confirmó que irá a la investigadora en forma presencial –la fecha tentativa es el lunes 4 de octubre–.

En cuanto al planteo de Lust, Rodríguez insistió con que el plenario de la Cámara de Diputados adoptó una resolución que establece, sobre las denuncias articuladas por Cardoso, que “él tendrá las prerrogativas de un miembro denunciante”. El diputado señaló que “coincide” con que “tanto Antonini como Cardoso incluyeron, en sus denuncias en las comisiones preinvestigadoras respectivas, aspectos sobre los que Pérez Banchero será consultado”.

“La comisión no puede quitarle las prerrogativas que el plenario de la cámara le dio. Entonces, ¿cómo la comisión investigadora le puede decir a Cardoso –o a Antonini– que la cámara lo ungió denunciante pero nosotros vamos a interpretar que él, a pesar de ser denunciante, en estos casos no tiene las prerrogativas para actuar como tal?”, preguntó Rodríguez.

Sobre lo que establece la ley de comisiones parlamentarias, el diputado recordó el artículo 17 del Código Civil, que reza: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. Por tanto, Rodríguez subrayó que cuando dice “el o los denunciantes”, el sentido “es claro”. “Ahora, ¿qué pensó el legislador cuando en su momento redactó la norma?... Y, vaya a saber en qué pensó el legislador”, finalizó.