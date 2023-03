Esta semana comenzaron las actividades curriculares de la generación 2023 en el Centro Regional de Profesores de Colonia del Sacramento (CERP SW). La modalidad presencial no es la única forma de realizar una carrera de profesorado, ya que desde 2022, el régimen semi presencial ha ganado fuerza dentro de este centro educativo.

Todos los primeros años de profesorados que se dictan en el CERP de Colonia tienen la modalidad doble. Ya en segundo año no ocurre lo mismo, dado que en algunas especialidades solo se logran realizar mediante la semi presencialidad.

La directora del CERP, Beatriz Costabel, comentó en diálogo con la diaria que están “muy contentos por este arranque tan positivo” y por la cantidad de nuevos estudiantes. Costabel dijo que en 2023 “hay más alumnos inscritos con respecto al año pasado”. Este año hubo 183 inscripciones y reinscripciones al primer año del régimen presencial, mientras que los registrados en la modalidad semipresencial llegan a 400.

Los estudiantes del CERP, ubicado en el Real de San Carlos de Colonia del Sacramento, llegan de diferentes localidades del departamento, pero también de Soriano, San José y Flores. “Con la modalidad semi presencial, logramos inscribir a chicos de Durazno, que, como son del interior, buscan conectarse con localidades de otros departamentos y no ir Montevideo”, explicó la directora.

Costabel mantiene una extensa relación con este centro educativo, desde sus inicios, en 1999, hasta el presente. Ingeniera agrimensora y formadora de docentes de Matemáticas, en 2022 ocupó el lugar de dirección como suplente de Ademar Cordones, cuando éste asumió en el Concejo Directivo Central de la ANEP. El año pasado Costabel concursó por la efectividad de la dirección, logrando la titularidad a partir de este año.

Los cambios

Con respecto a la reforma educativa impulsada por el gobierno, Costabel expresó que ha repercutido de “forma positiva con respecto a la cantidad de inscripciones”. Así como en otros ámbitos, “la reforma puede ser un llamador para discusiones políticas o sindicales”, en el ámbito educativo “ha sido favorable”, agregó. “Todas las reformas han producido discrepancias y apoyos”, dijo Costabel, y opinó que “hay muchas cosas para seguir discutiendo”, pero la formación de educadores en el Uruguay “necesita un plan nuevo que sea más flexible y más cercano al carácter universitario del que tenemos actualmente”, argumentó.

Con relación al presupuesto educativo, la docente dijo que “hay mucha confusión con respecto a este tema”. “Nuestra oferta educativa es más amplia que el año pasado. Por lo menos tenemos seis grupos más, lo cual es un número muy importante”. “Lo que si perdimos fueron grupos presenciales”, pero “no en la totalidad”.

Todos los estudiantes de primer año de ese centro que solicitaron becas la obtuvieron: “108 becados totales, y unos 50 con becas parciales, que corresponden a transporte o alimentación”, explicó Costabel.

La instalación de la Udelar.

Costabel analizó la situación de Colonia y las posibilidades de crecimiento educativo con la instalación de un nuevo Centro Universitario Regional (Cenur) de la Universidad de la República (Udelar): “Colonia está sufriendo un proceso particular e interesante que es el crecimiento con respecto a los habitantes extranjeros, no solo de argentinos, sino también de europeos. Le presentamos a la Udelar un planteo de trabajo no solo desde lo urbanístico, sino de lo social”. Costabel aseguró que “poder abordar estos temas con carreras específicas, serán fundamentales para el continuo crecimiento del departamento”, y agregó que “el abordaje del turismo también debe ser importante”, dadas las “claras deficiencias que tenemos en la capital departamental”.

La directora del CERP de Colonia entiende que “es fundamental” la instalación del Cenur “para ver el crecimiento que pueden llegar a tener las instituciones de la región”. “El CERP en Salto tiene una fuerte unión con la regional de la Udelar de esa ciudad”, explicó Costabel, y agregó que “hay muchos profesores trabajando en ambas instituciones. Hay un intercambio muy importante tanto en cursos como en otras actividades”.

En Colonia “hay una decisión desde las directrices de ordenamiento territorial de la intendencia de generar el polo educativo acá, en Colonia del Sacramento”, aseguró Costabel. “Hay que ver si están dispuestos a seguir defendiendo esa bandera que en su momento se levantó, o cambiar de estrategia porque políticamente sirve ubicarla en otro lugar”, comentó.

El polo educativo en el Real de San Carlos “se está consolidando”, dijo Costabel. La conexión entre instituciones públicas y privadas de la zona “es muy buena”. Allí se encuentran la Escuela N°98; la Escuela República Argentina; el Liceo N°2; la Universidad de la Empresa (UDE); el Instituto de Alta Especialización de Colonia y el CERP SW. Si la Udelar confirma su instalación aquí, “impulsaría mucho más estas iniciativas”, concluyó.