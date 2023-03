Fabio Orizia y Gustavo Cedrés nacieron en Juan Lacaze hace medio siglo, pero desde hace varias décadas ambos transitan por universos distintos. Orizia es arquitecto y reside desde hace 18 años en Sevilla, España. Allí conformó una familia, como ocurrió con tantos uruguayos que en momentos de crisis, a principios de este siglo, partieron hacia otros países. En tanto, Cedrés es psicólogo, vive en Montevideo y tiene un vínculo más próximo con su localidad de origen, ya sea por trabajo o disfrute.

Ambos mantienen un vínculo prolongado con la música y, especialmente, con el rock. Incluso, desde los tiempos de la adolescencia Orizia y Cedrés han conformado bandas, juntos y cada uno por su lado.

En 2022, Cedrés comenzó a trabajar en un proyecto donde “trataba de mostrar el rock emergente en nuestro país”. En esos inicios, recopilaba información y charlas con diferentes músicos que estaban a fin con la idea que encaraba el proyecto. En diálogo con la diaria, Cedrés contó que “no fue fácil el arranque porque tenía mucha información y no sabía dónde ni como mostrarla, hasta que aparecieron programas de radios independientes que me abrieron las puertas y pude tener un segmento semanal”.

“El archivo que comencé a generar era muy grande y era necesario darle un orden y una estructura a cada segmento que se compartía”, explicó. Fue allí donde “entró a jugar mi amigo Paco [Orizia]- que hoy se encarga de la edición total de cada podcast”.

Orizia, en tanto, recordó que “al momento de escuchar los programas en los cuales salía el segmento de rock uruguayo que hacía Gustavo, me daba cuenta que no había una estructura y no se entendía cuando comenzaba y cuando finalizaba”. “Primero comencé interviniendo en el armado del segmento, agregando separadores al inicio y al final”, explicó Orizia.

En tanto, Cedrés contó que cuando el material que había generado “ya se me había ido de las manos, entendí que debía hacer algo más”. Fue allí que “pensamos en conjunto la idea de hacer un podcast”, aseguró Cedrés.

Rock Uruguayo Podcast “pasó de ser algo sobre el rock emergente a incluir bandas nuevas y bandas históricas del rock, pero además también se le dio el espacio a bandas no tan rockeras, que tienen otros estilos”. “Yo estoy más abocado al contacto con los músicos, a tratar de que nos hagan llegar el material y a convencerlos muchas veces de que nos arrimen sus pensamientos sobre sus obras”, siguió. El formato podcast “no es música y entrevistas, sino que tratamos de que el músico cuente la historia de su obra, a su manera”, destacó Cedrés.

Desde setiembre del año pasado, Rock Uruguayo Podcast cuenta con más de 60 episodios en su cuenta de Spotify. “Cuarteto de Nos, Buenos Muchachos, Los Tontos, 4 Pesos de Propina, han sido algunas de las bandas más reconocidas con las que hemos trabajado”, enumeró Orizia.

Cedrés agregó que “comenzó siendo un programa de rock pero las variantes que mantiene este estilo musical hicieron que nuestro abanico de bandas fuera mucho más amplio, así como también la antigüedad de los grupos”. “Podemos tener un grupo de los 70 o post dictadura, pero también una banda emergente del momento, que, en definitiva, es por quien comenzó este proyecto”, aseguró.

Cedrés entiende que “la difusión que le damos a las bandas nuevas es muy importante, como también lo es que estén grupos reconocidos y con una masividad muy grande. Eso hace que el oyente escuche a un grupo de trayectoria seguido por un grupo que presenta su primer disco mañana”, explicó.

El proyecto que desarrollan estos amigos apunta a dar difusión a bandas del interior del país. “Para nosotros será muy importante, porque a lo largo de nuestras vidas hemos conocido un montón de bandas que quedan por el camino”, dijo Cedrés.

Orizia y Cedrés formaron su primer banda hace 35 años cuando se juntaban a tocar batería y guitarra, en ese orden. Siempre siguieron de cerca lo que acontecía con la música uruguaya y desde hace un tiempo “tenemos un cajón en donde guardamos un montón de información musical desde la dictadura hasta el presente”. Para el baterista radicado en España “es fundamental transcribirlo y poder analizar y contar que fue pasando a lo largo de los años en nuestra música”.

En el horizonte también aparece la idea de “poder armar un libro, dado que de las conversaciones mantenidas con los músicos hay historias que son increíbles y merecen ser contadas”, explicó Cedrés.

Para Cedrés y Orizia el trabajo que hacen es “muy dinámico”. “Funcionamos como un almacén abierto todo el día, dada las diferencias horarias y la practicidad que hay con las nuevas tecnologías. Somos dos tipos que hacemos esto porque nos gusta y disfrutamos cada momento”, concluyó Orizia.

Rock Uruguayo Podcast esta en Spotify, y el contacto es [email protected]

.