El miércoles 23, la Intendencia de Colonia firmará un compromiso de compraventa de un área que comprende unos 6.000 metros cuadrados del predio en el que funcionó la textil Sudamtex en Colonia del Sacramento, que será destinado al edificio del Centro Regional Suroeste de la Udelar.

La comuna coloniense invertirá cerca de 700.000 dólares en la compra de ese inmueble, que comprende unos 1.000 metros cuadrados edificados y otros 5.000 de áreas libres de construcciones, detalló el intendente Carlos Moreira en entrevista a la diaria.

“Para poder estar en condiciones de albergar los cursos que está previsto que dicte la Udelar, será necesaria una inversión en la mejora de la infraestructura que rondaría los 300.000 dólares, que serían cubiertos por la Udelar”, añadió.

Según Moreira, la instalación de la sede de la Udelar en esa zona de Colonia del Sacramento “provocará una verdadera transformación, porque serán miles de jóvenes los que se movilizarán diariamente por ese lugar ofreciendo un dinamismo fabuloso”.

“La compra de este inmueble permitirá consolidar la instalación de la Udelar en nuestro departamento, lo que, sin dudas, terminará siendo el logro más importante de todo este quinquenio”, destacó el jefe comunal.

En la sede que tendrá ese centro universitario en Colonia del Sacramento se dictarán las carreras Tecnicatura en Bienes Culturales, Tecnólogo en Administración y Contabilidad y Analista en Computación, que fueron propuestas por las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y de Administración e Ingeniería, respectivamente. En el dictado de esas tres carreras se desempeñarían 40 docentes.

Aprobación de Junta Departamental

Tras la firma de esa reserva, el ejecutivo coloniense deberá enviar el proyecto de compra de ese inmueble a la Junta Departamental, para lograr la aprobación definitiva a la transacción.

Consultado acerca de la posición que tomará la bancada del Frente Amplio (FA) sobre este tema, el edil José Manuel Arenas dijo a la diaria que “todos los actores del FA de Colonia, entre ellos ediles, fuerza política, diputados y hasta los candidatos de la fórmula presidencial [Yamandú Orsi y Carolina Cosse] cuando asistieron al departamento, hemos manifestado con gran contundencia nuestro beneplácito y alegría por la decisión de la Udelar de instalarse aquí”.

El edil frenteamplista señaló que “desde nuestra posición hemos contribuido en esa reivindicación”, y agregó que “también celebramos la predisposición de la Intendencia de Colonia a los efectos de colaborar en esa decisión de la Udelar, porque sabido es que el presupuesto de la universidad es un presupuesto limitado y, por lo tanto, requiere, cuando se instala en los territorios, el aporte y compromiso de los gobiernos departamentales”.

“Damos por descartado que, no solamente los ediles del FA, sino los del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), votaremos a favor de una decisión que va a contribuir a la instalación de la universidad en el departamento”, afirmó Arenas.

No obstante, advirtió: “Hay una cosa que a mí me gusta poner de manifiesto, porque, como estamos en campaña electoral y hay actores políticos muy nerviosos, se afirman cosas que dan a confusión”. En ese sentido, el edil frenteamplista dijo que “la decisión de que la Udelar se instale en Colonia no tiene nada que ver con el gobierno nacional que dirige Luis Lacalle Pou, ni con la Intendencia de Colonia, dirigida por Carlos Moreira; es una decisión de la Udelar, que es un ente autónomo de enseñanza desde 1958”.

“Al único que hay que agradecerle por esta determinación y esta decisión es a la Udelar, cuyo rector es Rodrigo Arim, y que está dirigida por un Consejo Directivo Central, electo democráticamente”, agregó.

“Digo esto porque desde el intendente Moreira y el diputado del PN Mario Colman se ha hecho una utilización excesiva de esta decisión de la Udelar, queriendo dar a entender que se instala en Colonia gracias al compromiso de la comuna, y eso está muy alejado de la realidad”, afirmó Arenas.