Este lunes, el Concejo Municipal de Tarariras, encabezado por el alcalde Dany Pérez (Partido Nacional - PN), se presentará ante la Junta Departamental de Colonia, para informar acerca de las denuncias realizadas por un funcionario de ese municipio por presuntas irregularidades registradas durante este año.

En setiembre, Luis Elvis García denunció a un capataz municipal por prácticas “de abuso de funciones, menosprecio y maltrato a los trabajadores”, así “como acoso laboral y psicológico”. El funcionario argumentó que la mayoría de los empleados municipales padecieron estas situaciones, mientras que “dos o tres personas son los mimosos a los que se les asignan los trabajos más sencillos, cobran viáticos sin realizarlos y aumentan el nivel salarial porque acumulan horas extras que nadie controla”.

En ese sentido, los ediles Gabriel Gabbiani (Partido Colorado - PC) y Carlos Fernández (Frente Amplio - FA) comenzaron los trámites para solicitar la conformación de una comisión preinvestigadora en la Junta de Colonia, algo que todavía está en estudio, dado que para aprobar esta solicitud se precisa contar la intervención de un edil por cada partido y que no sean los mismos que los solicitantes. Según supo la diaria, la edila del PC, Malvina Saret, no apoyó a su único compañero titular de bancada en ese pedido.

Así las cosas, en régimen de comisión general, el cuerpo de ediles departamentales recibirá a Pérez, que según dijo a medios locales la semana pasada, dejó a “criterio de todos los concejales a participar en esta sesión, pero ellos no tienen nada que ver y soy yo quien tengo que dar la cara”.

Según fuentes del municipio de Tarariras consultadas por la diaria, todos los integrantes de ese concejo participarán en esa sesión, en la cual se prevé que el alcalde “respalde al 100% al capataz implicado”, aunque la denuncia realizada por el funcionario no ha sido tratada por ese organismo. “El alcalde dirige y controla el personal” y “las horas extras no pasan por el Concejo porque van directo a la Intendencia de Colonia, que es la que aprueba y paga”, añadieron.

Sobre las denuncias realizadas con relación a la adjudicación de las horas extras a los funcionarios de ese municipio y la falta de control sobre estas, el alcalde de Tarariras manifestó que “se ha hecho todo lo mejor posible” y que “las horas extras son necesarias por la cantidad de funcionarios que trabajan y por todo lo que hay por hacer”.

El alcalde argumentó que “sin horas extras no podemos trabajar, porque las tareas del municipio son varias y se necesitan todo el tiempo”. Además, Pérez dijo que en la Junta “vamos a aclarar lo que sea, como ya lo hicimos en la Dirección de Jurídica de la Intendencia de Colonia”.

Con relación a las denuncias de acoso laboral realizadas contra el capataz de ese municipio, el alcalde nacionalista dijo que “no me consta que haya habido acoso”, y agregó que “como todo capataz que he tenido emprendimientos privados [Pérez es propietario de una empresa constructora], puedo decir que no todos los días nos levantamos iguales y que siempre tenemos días buenos y malos”.

El capataz denunciado “podrá tener su día de calentura, pero muchas veces les hace comidas a los trabajadores y es un buen compañero”. “Hay que poner en la balanza lo bueno y lo malo”, reclamó el alcalde.

Pérez dijo que el funcionario que realizó esas denuncias “volvió a trabajar, pero le dimos otro sector de trabajo para que no tuviera bajo el control de este capataz y no se generen problemas”.