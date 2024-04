El domingo 28 el precandidato a presidente por el Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado desarrolló un intenso recorrido por el departamento de Colonia. En algunos puntos en los que se detuvo esa caravana nacionalista, Delgado desarrolló actos partidarios en compañía del intendente Carlos Moreira, el diputado Mario Colman, la directora de Cohesión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), María de Lima, el vicepresidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata y director de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, Ricardo Planchón, entre otros dirigentes colonienses. También estuvieron los senadores Sebastián da Silva y Graciela Bianchi.

Tras ese periplo, en la mañana del lunes, en el Hotel Radisson de Colonia del Sacramento, Delgado mantuvo un encuentro con la prensa. Allí, el exsecretario de Presidencia fue consultado acerca del impacto que trae aparejado la confirmación de un plebiscito por la reforma de la ley de la seguridad social, que se votará en octubre junto con las elecciones nacionales.

“Será uno de los temas de la campaña”, porque “se trata de uno de los plebiscitos más importantes” que se haya desarrollado en Uruguay “en los últimos 40 años”, comentó Delgado, y aseguró que esa iniciativa “es una irresponsabilidad absoluta” y “condiciona a las futuras generaciones, porque genera la incertidumbre sobre si habrá plata para el momento de jubilarse a los más jovénes”. Además, “genera incertidumbre” sobre “un colapso económico y financiero del Uruguay para financiar un sistema previsional”, añadió. Según Delgado, los promotores de esta iniciativa, “el PIT-CNT, el Partido Comunista y el Partido Socialista”, apuntan a “confiscar y estatizar 22.000 millones de dólares que forman parte del ahorro voluntario de los uruguayos en las AFAP”.

En caso de aprobarse esa iniciativa, surgirá un contexto de “complejidad y peligrosidad inusitada, con un agregado: enseguida empezará a generarse un desfinanciamiento de la economía nacional a través de ese sistema que pretenden crear”, porque “hasta algunos economistas de izquierda dicen que habrá que subir el IVA a un 32% o 33%”, y además “impactará generando un déficit adicional de 4% o 5% del PIB [producto interno bruto] así como juicios que se harán contra el Estado”, opinó Delgado.

El precandidato nacionalista expresó: “me preocupa mucho la falta de definiciones de quien pretende ser candidata a presidente por el Frente Amplio”, en referencia a Carolina Cosse, que “tomará postura después de las internas, porque seguramente está condicionada por los partidos que apoyan su candidatura, mientras que el otro precandidato [Yamandú Orsi] dice que él no apoya ese plebiscito, pero será la gente la que decidirá”.

Por otro lado, Delgado anunció que el 2 de mayo presentará su programa de gobierno, al que denominó Segundo piso de las transformaciones, porque “nosotros representamos la continuidad de este gobierno”. En esa plataforma aparecen propuestas para aplicar sobre “la seguridad ciudadana”, porque “entendemos que este gobierno deja pilares relacionados con la seguridad pública”, dijo el precandidato nacionalista, y destacó “el descenso” en la cantidad de delitos ocurridos en este período.

“La propuesta” se basa “en un abordaje dual, siendo firmes en la represión, sin prejuicios ideológicos, y en trabajar mucho en la reinserción de quienes cumplen su condena”, para “darles posibilidades laborales”, porque, “de lo contrario, esa gente vuelve al mismo círculo vicioso que no lo ayudará a reinsertarse”.

Además, Delgado anunció que “trabajaremos con nuevas cosas, con más tecnología, con inteligencia artificial, con cámaras de reconocimiento facial, con detectores especiales de sonidos de disparos, con la nacionalización de la Guardia Repúblicana, creando diez bases en todo el país”.

En esa línea, dijo que impulsará la creación de un grupo contra el crimen organizado y el narcotráfico: “Será una multifuerza basada en la experiencia del grupo antimafia de Italia”. Ese grupo actuaría bajo la coordinación de la Policía Nacional, en relación directa con distintas reparticiones del Estado, como “Fuerza Aérea, Armada, Ejército, Secretaría de Lavado de Activos, Dirección de Inteligencia del Banco Central, Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva y Secretaría de Inteligencia del Estado, para trabajar muy firme en la prevención y en las consecuencias materiales de los hechos delictivos”.

Consultado por la diaria sobre si había conversado con el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto) acerca de los aportes económicos que habría realizado el extinto empresario Gonzalo Aguiar a las campañas desarrolladas por algunos políticos, Delgado aseguró que “Cal no habló conmigo sobre ese tema”. Recordó que mantuvo una conversación con el legislador cabildante “por unos problemas que había tenido en Maldonado, con temas que le generaban inquietud, y yo le sugerí que fuera al Ministerio de Interior a hacer esos planteamientos”. “Connmigo Cal no habló sobre el lavado de dinero y la política”, subrayó.

El precandidato presidencial del PN aseguró que “este tema en Uruguay no es un problema, pero no estamos exentos de que eso pase”. “El grupo contra el crimen organizado que pretendemos crear trabajará en ese tema, cruzando información, y por ello es importante que haya una ley de financiamiento de los partidos, para que el sistema político esté blinado y allí no pueda permear el lavado”.