El presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) de la Udelar, Rodney Colina, advirtió que el proceso de instalación de una sede del Centro Regional del Suroeste de la Universidad de la República (Udelar) en Colonia del Sacramento iniciado a comienzos de 2023 corre riesgo de no concretarse para 2025 debido a “la falta de respuestas por parte de la Intendencia de Colonia” al pedido de infraestructura realizado por esa casa de estudios.

En efecto, en diálogo con la diaria el docente recordó que hace cerca de dos años la Udelar inició un proceso de conversaciones con la Intendencia de Colonia para conseguir infraestructura acorde para la instalación de una sede universitaria en la capital de ese departamento, “y allí surgió la posibilidad de dictar cursos en algunos salones de la sede del Instituto de Alta Especialización [IAE] de UTU”, pero “se trata de un espacio muy acotado y la propia presencia de la Udelar en ese lugar terminaría limitando el potencial de crecimiento de la UTU en Colonia del Sacramento”. De ese modo, el local del IAE no sería apto para las pretensiones de la Udelar “ni siquiera en el corto plazo”, añadió.

“Nosotros hemos planteado estos inconvenientes ante las autoridades de la Intendencia de Colonia, al diputado Mario Colman, a quien el intendente Carlos Moreira delegó la realización de esas gestiones”; sin embargo, “seguimos sin encontrar respuestas hasta el momento”, comentó Colina.

Las declaraciones de Colina despertaron preocupación en distintos ámbitos políticos y educativos del departamento de Colonia, según pudo saber la diaria. En tanto, fuentes de la comuna consultadas por este medio expresaron “sorpresa ante las declaraciones efectuadas por Colina” y adelantaron que “estamos trabajando en un plan B para ofrecer a la Udelar, dado los problemas que presentaría el IAE.

Por su parte, desde la oposición apuntaron a “la falta de voluntad e iniciativa demostrada” por el intendente Carlos Moreira (Partido Nacional, PN) en el proceso de desembarco de la universidad pública en tierras colonienses.

En esa línea, el legislador frenteamplista Nicolás Viera expresó en diálogo con la diaria que “como integrantes del sistema político, los diputados por Colonia venimos trabajando junto a representantes del departamento de Soriano para lograr la llegada de la Udelar a esta región del país, y hemos visto cómo se avanzó en el Parlamento, lográndose la votación unánime que concrete ese proceso de instalación”.

Viera recordó que “lo único” que la Udelar “viene pidiendo” a las respectivas intendencias “son los lugares físicos”, y mientras que Soriano “concretó la respuesta desde el día uno”, Colonia “no ha puesto el acelerador como a nosotros nos gustaría”. “Lo expresado por Colina a la diaria nos llena de preocupación”, porque “nuevamente el PN demuestra que usa la institucionalidad del Estado con claros fines políticos, cosa que nos apena, porque nosotros no estábamos imprimiendo la búsqueda de réditos políticos”. Según Viera, “es increíble que la Intendencia de Colonia no sea quien encabece este proceso en nuestro departamento, sino que lo haya delegado al diputado Mario Colman”.

Según Viera, Colman “tiene buena fe para avanzar en este proceso, pero no corresponde que él encabece una tarea que debe llevar adelante la intendencia, porque ahí se desdibujan los roles”.

El legislador frenteamplista cuestionó al intendente Moreira, “que es responsable de un organismo departamental, por delegar en un legislador, que no tiene nada que ver con la institucionalidad de la intendencia, el desarrollo de algo que le compete a la intendencia”. “Es algo absolutamente inadmisible e increíble”, dijo Viera, y agregó que “en algunos momentos me pregunto si el intendente tiene voluntad de avanzar en este proceso de desembarco de la Udelar”.

“Yo desearía que fuera el intendente quien lidere este proceso, pero evidentemente no quiere hacerlo, porque ha estado omiso y no ha cumplido con lo básico” que ha pedido la Udelar, apuntó Viera, y agregó que “sería un despropósito que la Universidad decidiera no desembarcar en Colonia porque la intendencia está poniendo trabas”.

Consultado acerca de cuáles serían las motivaciones para enlentecer el proceso de radicación de la Udelar en ese departamento, el diputado frenteamplista respondió: “Sinceramente, no quiero pensar que exista algún tipo de interés presionando para que la Udelar no venga a Colonia”. “Me refiero a que no sólo juega la Udelar en el mercado educativo del departamento, sino que hay actores privados que tienen intereses, que están instalados en el departamento y que históricamente han sido amparados por el gobierno departamental”, analizó.

En ese sentido, Viera cuestionó a la comuna coloniense por “haber renovado un comodato de uso” del exhotel Mihanovich, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Toros, con la Universidad de la Empresa (UDE), en paralelo al inicio del proceso de radicación de la Udelar en Colonia del Sacramento. “La intendencia le ha renovado un comodato a la UDE por un edificio que utiliza desde hace muchos años”, mientras “nosotros estábamos embarcados en conseguir un local para la Udelar.” Ese hecho refleja “una falta de mirada estratégica, porque si la Intendencia de Colonia dispone de una infraestructura acorde para ese tipo de funciones, ¿por qué no se la otorga a la universidad pública que la está requiriendo?”, interrogó el legislador.

“Si a un intendente le interesa que la Udelar llegue a su departamento debe ponerse primero en la fila para cinchar el carro en procura de que eso se concrete, y esa no es la actitud que ha tenido Moreira ni el secretario general de la Intendencia [por Guillermo Rodríguez], ni ningún otro jerarca de la comuna”, concluyó Viera.