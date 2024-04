El jueves 25 el director de OSE por el Frente Amplio (FA), Diego Pastorín, recorrió las calles de Juan Lacaze, con el objetivo de conocer la complicada situación que se vive en esa localidad a partir de los trabajos de saneamiento que se iniciaron a principio de 2023. Desde entonces se han generado problemas y “desprolijidades” con el desarrollo de esa obra, según reconoció el presidente del ente, Raúl Montero.

Si bien la solicitud del saneamiento en la localidad sabalera había sido pedido por el anterior período de gobierno municipal, encabezado por el frenteamplista Darío Brugman, OSE aprobó ese reclamo y en 2019 hizo el llamado a licitación, en la que resultó ganadora la empresa Abengoa Teyma.

En diálogo con la diaria, Pastorín dijo estar “preocupado” por lo que está pasando en Juan Lacaze, porque una obra que “era un beneficio para el pueblo hoy está siendo un problema para todos los vecinos”. El saneamiento “es parte de las mejoras esenciales para todos los ciudadanos, es calidad de vida”, sostuvo.

Sin embargo, para Pastorín “los problemas de ejecución” de la obra evidenciados por la citada empresa derivaron “en una situación muy complicada”. A fines del año pasado, la empresa adjudicataria de la obra interrumpió el levantado de las calles para colocar las cañerías y así poder avanzar en los arreglos posteriores, pero “la repavimentación continúa siendo lenta y con dificultades”, señaló Pastorín.

El director de OSE comentó que en 2023 se realizaron “demasiados kilómetros de tendidos de caños, pero ninguno fue repavimentado, y eso fue un error”. Luego de constatado ese problema y de haber decidido “que no haya más obras hasta tanto no se repavimente, a Teyma no le exigimos suficientemente que presentara un plan de qué se va a hacer y en qué tiempo”.

En ese sentido, Pastorín dijo que OSE “tiene que exigir más, asumir las responsabilidades y tomar las medidas que correspondan de acuerdo a lo que establezca el contrato”. En esa medida deberá “exigir plazos, cumplimiento y calidad”, aseveró.

En tanto, para el director frenteamplista, la Intendencia de Colonia “debe involucrarse como corresponde”, porque es la que da el visto bueno y fiscaliza los trabajos. “La comuna tiene que hacer un seguimiento estricto de la situación, decir públicamente qué es lo que no se está cumpliendo y notificar si lo que se está haciendo no corresponde”, afirmó.

“Hay errores de ejecución”, porque “la intendencia autorizó obras en distintos puntos de la ciudad, sin un orden preestablecido”. “Debemos exigir un plan de repavimentación de los 8.000 metros de saneamiento ya realizados”, agregó.

“Todos debemos hacer una lectura de lo sucedido y ver qué salida rápida y efectiva le podemos dar al ciudadano para que termine esa situación”, comentó el funcionario, y añadió que “hoy me llevo muchas dudas en torno al incumplimiento de tiempo y calidad, que son las dos cosas que están fracasando en esta obra”.

Si bien desde OSE se estimaba que las obras de colocación del tendido de saneamiento se extenderían a lo largo de este año, “yo no le veo un plazo de finalización”, reconoció Pastorín.