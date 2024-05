El diputado del Frente Amplio (FA) por Colonia, Nicolás Viera, fue uno de los oradores del acto que encabezó Yamandú Orsi en Juan Lacaze en la noche del jueves 2.

Tras recorrer varias localidades del departamento de Colonia, la caravana de Orsi culminó en Juan Lacaze “porque es y segurá siendo la cuna del FA en el país”. “Estamos en un lugar muy especial”, en el exsindicato papelero Cuopyc, que cumple 80 años de su fundación, en este pueblo obrero”, destacó.

En primer lugar, el diputado coloniense señaló que los distintos sectores de la coalición de izquierda “deben salir a convencer a nuestro pueblo de que debemos movilizarnos y conversar con los vecinos que votaron por aquellos que les prometieron los mejores cinco años de sus vidas”, y que “hoy, lamentablemente, nos devolvieron los peores cinco años de nuestras vidas”. “Basta ver los números de pobreza y de pobreza infantil” para comprobar esa afirmación, estableció el legislador.

El próximo gobierno nacional “deberá poner recursos para atender a la primera infancia” y extender los centros CAIF y las escuelas de tiempo completo para que lleguen a todo el país, incluyendo a Colonia, porque a pesar de tener mejores indicadores socioeconómicos que otros departamentos, también hay pobreza y sufrimientos”. “Hay que salir a conversar, porque el cambio se impone, por los pobres de Colonia, por los pobres de Juan Lacaze, contra la transformación vulgar que hizo este gobierno con la reforma educativa, sin tener en cuenta a los docentes”, apuntó.

Viera también cuestionó al gobierno nacional por “la mala situación” en la cual se encuentran los nosocomios públicos colonienses, así como al ahora exministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, “que dice que volvimos a los mismos niveles salariales de 2019, cuando en ese período los trabajadores tuvieron que bancar con sus bolsillos este ajuste fiscal, porque los malla oro siempre se salvan” con este “gobierno claramente clasista que tenemos”.

Según Viera, el FA perdió las últimas elecciones nacionales “porque no escuchamos a la gente”. “Hemos aprendido de la autocrítica, de no haber escuchado a la sociedad, a las organizaciones sociales, y lo asumimos”, y “por eso construimos un programa de gobierno que no es el mismo que hace cinco años, porque el país cambió para mal, porque tenemos graves problemas de seguridad, de salud, de acceso a la educación de calidad y a la vivienda”, aseguró.

Viera se detuvo a analizar la situación de Juan Lacaze, que todavía no ha logrado recuperar los puestos de trabajo perdidos tras los cierres de las industrias papelera y textil que marcaron a esa localidad por más de un siglo, y que sufre un marcado deterioro de su trama urbana, producto de las obras de tendido de la red de saneamiento. “¿Qué decirle a este pueblo de Juan Lacaze que ha sido la histórica cenicienta del departamento de Colonia, y que una vez más tenemos prueba de ello?”, interrogó Viera.

Y continuó: “Hubo un dirigente político, que todavía anda en el ruedo, que juró arar a Juan Lacaze [frase usualmente atribuida al intendente Carlos Moreira]; lo están cumpliendo”. “No hay una calle sana en este pueblo, y la única responsabilidad es del gobierno nacional, de OSE, que gestionó el saneamiento en forma espantosa, y de la Intendencia de Colonia, que no se hace cargo de defender su patrimonio, que son las calles de este pueblo”, aseguró Viera.

En la misma línea, Viera reclamó que “no nos pasen gato por liebre, porque la responsabilidad de que las calles estén como están no es del Municipio de Juan Lacaze ni del compañero Arturo Bentancor”, el alcalde de esa localidad, del FA.

El legislador coloniense anunció que la próxima semana, junto a la diputada Cecilia Cairo (MPP-FA), “vamos a denunciar en el Parlamento la situación que se vive en Juan Lacaze, porque esto no puede seguir así”.

Finalmente, Viera solicitó a Yamandú Orsi que “asuma un compromiso”. “Estamos dando una batalla a brazo partido para lograr la instalación de la Universidad de la República [Udelar] en Colonia, pero nos hemos encontrado un solo escollo: se llama Intendencia de Colonia”. “El único compromiso” que tenía que “cumplir” la comuna para llevar adelante ese proceso, dijo el legislador, “era aportar un local, y todavía no lo ha hecho”. Frente a ese panorama, Viera solicitó a Orsi que ayude a fortalecer el proceso de la instalación de la Udelar en ese departamento en caso de ser electo presidente.

Orsi posee “capacidad humana y de gestión”, por lo cual “va a representar mejor que nadie los intereses del interior del país”, remató Viera.