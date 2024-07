La consultora Ágora dio a conocer los resultados de una encuesta de intención de voto que realizó en más de 20 localidades del interior del país de cara al plebiscito de la seguridad social que se votará en las elecciones nacionales de octubre. El sondeo se llevó a cabo durante mayo y junio.

De acuerdo a ese estudio, casi 36% de los entrevistados votarían por mantener la actual reforma, mientras que 34% expresó que la eliminarían.

El informe técnico señaló que cerca del 8% que no respondió la pregunta “seguramente no tenga información sobre la realización de este plebiscito”. Además, un número importante de personas entrevistadas, algo más del 22%, dijo que aún no decidió su postura.

Para Ágora, el electorado que aún no tiene posición “es un grupo clave para determinar que la actual reforma se mantenga o eventualmente quede sin efecto”.

En ese sentido, la consultora preguntó las identificaciones partidarias de cada entrevistado, y así logró saber que el 46% de los que se identifican con la coalición de gobierno “aún no tienen una decisión tomada”, mientras que están indecisos el 17,4% de los que se identifican con el Frente Amplio (FA). El 32,4% que no se siente parte de ningún partido político “no sabe aún qué votar”.

La respuesta según las edades

Con respecto a las edades de los entrevistados en las encuestas, Ágora indicó que “el sistema implementado por el actual gobierno no impacta igual en todos los grupos etarios de la sociedad, incluso una parte importante de la población no ve afectada su edad ni su posible esquema jubilatorio”.

En efecto, la posición de las personas encuestadas entre 18 y 29 años indica que “hay una mayoría clara en eliminar el actual sistema”, con un 40,6%, mientras que un 28,3% mantendría el actual sistema. En el rango de las personas entre 30 y 49 años, se observa “casi un empate con una leve mayoría a favor de eliminar el actual sistema”. En cambio, en los grupos de edades mayores que van de 50 a 69 años y de 70 en adelante, “la posición mayoritaria es la de mantener el sistema actual”.

Ágora señaló que “es importante anotar que casi no existen diferencias en los grandes números cuando analizamos la variable territorial. Tanto en las capitales departamentales como en otras localidades las cifras son muy similares, y esto no es habitual que ocurra en diversidad de temas”.

La consultora agregó que “existe un alto componente” que tendrán los partidos políticos y la forma en que encaren la campaña electoral “a la hora de influenciar en la toma de posición de los ciudadanos con este tema”. Ante la incertidumbre de qué posición tomará el FA con relación a este tema, la encuesta indicó que “la mayoría de quienes están a favor de eliminar el actual sistema se identifican con ese partido”.

Ficha técnica La encuesta se realizó durante los meses de mayo y junio con una muestra de 1.796 encuestados de las localidades de Colonia del Sacramento, Carmelo, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Rosario, Tarariras, Maldonado, San Carlos, Piriápolis, Chuy, Castillos, Lascano, Rocha, Salto, Belén, Constitución, Paysandú, Guichón, Chapicuy, San José, Ciudad del Plata, Libertad y Melo. Las entrevistas fueron realizadas a habitantes mayores de 18 años “respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para estas zonas y años”. Según la consultora, es previsible un margen de error de (+) o (-) 2,5% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95% para la información general.

.