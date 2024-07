Finalmente, este martes y tras varias reuniones que se sucedieron una vez conocidos los resultados de las elecciones internas celebradas el 30 de junio, dos sectores del Partido Nacional (PN) anunciaron la determinación de juntar sus fuerzas para disputar la hegemonía detentada por el moreirismo a lo largo de la última década en el departamento de Colonia.

En efecto, bajo la denominación Unidos establecieron una alianza los sectores encabezados por la actual directora de Cohesión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República, María de Lima, y por Ricardo Planchón, director de Desarrollo Humano de la comuna coloniense y vicepresidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), quienes hasta el momento estaban identificados con las listas 28 y 12, respectivamente. En las últimas elecciones internas del PN en Colonia, el sector liderado por el actual jefe comunal, Carlos Moreira, que impulsa a Guillermo Rodríguez para sucederlo, fue el más votado. Le siguieron las listas que apoyaban a De Lima y a Planchón, sucesivamente.

La firma de la alianza entre esos dos sectores se realizó en una reunión plenaria en el hotel El Mirador, en Colonia del Sacramento, en la que participaron dirigentes y militantes de ambos grupos políticos.

Previo a los discursos de los principales referentes de esas agrupaciones, Pablo Lecor (lista 28) y Eduardo Barale (lista 12), ambos con cargos de dirección en la comuna coloniense, presentaron las bases del acuerdo programático que presentará el flamante sector Unidos en las próximas contiendas electorales. “Los temas más importantes de ese acuerdo son: salud mental, adicciones, emprendedores, calidad de vida y deporte, tercera edad, cultura, innovación y educación, bienestar animal, seguridad y convivencia, discapacidad e inclusión, obras y caminería rural, inversión y empleo, tránsito, recolección de residuos”, detallaron.

A renglón seguido, fue el turno de Planchón, quien hizo referencia a una reunión celebrada hace más de un año, en la que participaron Álvaro Delgado y María de Lima. “Varios dirigentes nos comprometimos a que si a uno le tocaba la responsabilidad de estar al frente”, por tener más votos que el resto en las elecciones internas, “los otros deberían ir como soldados”, indicó. “Yo estoy cumpliendo con la palabra empeñada, que era lo prometido y era lo que debía hacer”, resaltó.

En esa reunión a la que aludió Planchón también estuvo presente Napoleón Gardiol, que salió cuarto en las elecciones internas y finalmente resolvió no sumarse a ese acuerdo.

Asimismo, Planchón destacó la cantidad de ediles que suma Unidos en la Junta Departamental de Colonia, lo cual establece una nueva correlación de fuerzas dentro del PN. “Tenemos siete ediles para transmitir propuestas e ideas para cambiar la vida de la gente”, dijo Planchón, y agregó que ese sector apuntará “a crear un departamento moderno, abierto a la inversión, con obra pública de calidad, con políticas sociales que estén muy cerquita de la gente”.

El dirigente nacionalista aseguró que Unidos “viene a competir”, para ganar “en las elecciones nacionales y departamentales”. “De este movimiento saldrá una senadora, un diputado y una intendenta”, aseguró. Según comentaron integrantes de este flamante sector a la diaria, De Lima cuenta con altas posibilidades de encabezar la tercera línea al Senado por la agrupación Mejor País.

Por su parte, De Lima, tras destacar la buena sintonía que ha generado con Planchón en este tiempo, hizo hincapié en la necesidad “de empezar un trabajo sólido, serio y libre” para lograr “el bienestar de la gente”.

La exalcaldesa de Nueva Helvecia también destacó la ambición de Unidos por competir “por el Senado y la diputación”, y, sin nombrarlo, cuestionó al actual diputado nacionalista Mario Colman, perteneciente al moreirismo. Según De Lima, “por estar en responsabilidades en el gobierno nacional sabemos que existen muchas políticas que en Colonia no se conocen por no tener buenos interlocutores, y por eso los colonienses no las tienen y no las disfrutan”. “Ese es el sentido que queremos darle a la diputación”, añadió.

La postulante nacionalista estableció que en caso de “ser electa intendente o por estar en el Senado, Ricardo asumirá como diputado”. “Colonia está en nuestras manos, y nosotros tenemos la llave, con la posibilidad de generar un departamento distinto”, subrayó.