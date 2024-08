El martes 20 el edil del Partido Colorado (PC) en la Junta Departamental de Colonia Gabriel Gabbiani presentó un proyecto de decreto que impulsa la creación de cuatro “picodromos”, es decir, lugares especiales para que se realicen picadas de autos y motos, que actualmente se llevan a cabo sin autorización en la vía pública en varias localidades de ese departamento.

La propuesta del edil colorado apunta “a mejorar la seguridad en materia de tránsito en las distintas calles de Colonia y conformar cuatro espacios fuera de las zonas urbanas y suburbanas”, según detalló en el proyecto, al que accedió la diaria. Gabbiani explicó que el proyecto “manifiesta la creación de un picodromo para la zona oeste, otro para Colonia del Sacramento, uno para la zona centro y otro que cubra la zona este”.

En diálogo con la diaria, el edil dijo que “todos sabemos y vemos constantemente los problemas que significan las picadas para los transeúntes y ciudadanos colonienses”. “Vemos que hay un verdadero problema con este tema, dado que generalmente los vehículos están con escape libre, sin luces y sin los implementos de seguridad necesarios para trasladarse”, resaltó.

Con la creación de espacios para picadas, “sacamos de las calles un montón de riesgos para mucha gente”, opinó Gabbiani, y añadió que de esta manera “quienes quieran realizar picadas podrán asistir a estos lugares y asumir los riesgos que esto conlleva bajo su responsabilidad”.

“Proponemos que la Intendencia de Colonia dé lugar a estos espacios a través de habilitaciones y permisos especiales, previa regularización con temas de seguridad”. Para el edil, “es muy importante que los conductores asuman esas responsabilidades y deslinden a las instituciones públicas ante cualquier situación”.

Si se logra concretar este proyecto, “entendemos que la gente estará más tranquila no sólo por el peligro que causan los vehículos en las calles, sino por la contaminación acústica que provocan”, comentó Gabbiani.

“Una propuesta positiva”

Consultado por la diaria sobre este tema, el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Colonia, Lucas Facello, dijo: “En las últimas horas me enteré de esta iniciativa por dos o tres personas que me la hicieron llegar”.

Facello comentó que en el tránsito “hay muchas situaciones que son igual o más riesgosas que las picadas”, pero “les ponemos el foco a estos temas porque algunos ciudadanos las ponen en práctica y están en falta con la ciudadanía”.

El funcionario expresó que “me gustaría ver este tipo de competencias, pero no en un espacio público, sino en un lugar donde estén personas en determinadas circunstancias”, y agregó que “si hay iniciativas para que se hagan en un espacio cerrado, con la seguridad correspondiente, ganamos todos como sociedad”.

La propuesta del edil Gabbiani “desde ya que es positiva, dado que las picadas pasarían a ser una competencia deportiva autorizada, con las condiciones de seguridad necesarias”, afirmó Facello. Y continuó: “Es una buena propuesta porque ya no pasa a ser una responsabilidad de la Dirección de Tránsito, porque no pasaría en la vía pública sino en un lugar privado”.

No obstante, Facello indicó que “hay varios temas que analizar”, como “los lugares donde se ubicarían los picodromos o quien construye esos espacios”. Además, el funcionario dijo que “hay que ver la manera de que las personas quieran practicar este deporte habilitadas y lo dejen de hacer de modo ilegal en la vía pública de cada localidad del departamento”.

“Constantemente nos llegan denuncias sobre este tema, y también monitoreamos en redes sociales para asistir con la Policía en ciertos casos. Colonia es un departamento con muchas localidades y es difícil el control de todo, pero lo tratamos de hacer”, expresó el funcionario.

“Es una buena propuesta la del edil Gabbiani porque, aunque me encanta el ruido de un motor, no es tan así cuando me lo hacen en la puerta de mi casa o cuando duermo la siesta”, concluyó Facello.