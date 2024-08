Ubicado en la avenida General Flores de Colonia del Sacramento, diariamente el club Plaza recibe, desde las primeras horas de la mañana, a cientos de personas que disfrutan de sus instalaciones.

A lo largo de toda la jornada, la piscina cerrada del club es utilizada por socios que practican natación. Más allá del fútbol, la institución patablanca ha generado distintas actividades deportivas que mantienen en movimiento a todo el aparato institucional, siempre marcadas por una vocación inclusiva.

El frío de las primeras horas del día martes se conjuga con los rayos del tibio sol que van apareciendo con timidez. A las 7.00 ya es hora de que Hanna Arias, la adolescente de 14 años que desde sus dos años de vida practica natación, comience una serie de entrenamientos dispuestos por su profesor, Juan Pablo Burnalli, con el objetivo de prepararse para participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La joven, que padece una malformación en el brazo izquierdo, será la primera vez que diga presente en el mayor certamen deportivo del mundo.

Arias será la representante de Uruguay junto al experimentado judoka Henry Borges en los juegos que iniciarán el próximo miércoles 28 de agosto y se extenderán por 12 días, culminando el 8 de setiembre. Este acontecimiento deportivo reunirá a 4.400 atletas paralímpicos destacados de todo el mundo.

El recorrido de Arias en la piscina del Club Plaza se repite durante decenas de veces, de un lado a otro. Su entrenador la corrige, la alienta y la manda a bajar un par de segundos del tiempo en otros 100 metros.

A las 8.00 la nadadora sale del agua, y antes de ir al liceo conversó con la diaria acerca de lo que está viviendo de cara a los juegos de París.

“La verdad que no me imaginaba participar tan joven en este certamen”, comentó Arias. Igualmente, “yo sabía que en algún momento iba a participar, porque desde muy chica me puse como objetivo y soñaba con poder participar en este torneo”, continuó.

Arias viaja el 22 de agosto junto al entrenador Jorge Gnazzo y una médica, propuestos por el Comité Paralímpico Uruguayo (CPU). “Mi padre irá unos días después a verme competir”, dijo, entusiasmada. La nadadora competirá en 100 metros libre y 100 metros mariposa. “Vengo bien, el agua es mi lugar en el mundo y siento que estoy preparada”.

Arias siente que este certamen “es el más importante dentro de la natación y por eso lo trataré de disfrutar al máximo”, y añadió que “poder llegar al máximo nivel del deporte con tan sólo 14 años es algo muy importante para mi carrera deportiva”.

Etapa de aprendizaje y sin exigencia de resultados

El entrenador personal de Arias, Juan Pablo Brunelli, no podrá acompañar a la joven debido a que el CPU propuso que Gnazzo sea el entrenador de la deportista.

En diálogo con la diaria, Brunelli señaló: “Para mí es un orgullo tremendo lo que Hanna viene realizando desde hace mucho tiempo”. En abril de 2022 “comencé a trabajar con ella, y luego por intermedio del CPU y el convenio Plaza Inclusivo iniciamos un proyecto de entrenamiento de manera más personalizada, apostando a un proceso de trabajo que finalizaría en los Juegos”.

Brunelli expresó que a medida que fue pasando el tiempo “fuimos superando obstáculos y participando en diferentes torneos, como los Juegos Parapanamericanos de menores, y también, debido a sus marcas, disputó el de mayores, donde obtuvo una experiencia tremenda”.

Para el entrenador, esta etapa “debe ser de aprendizaje”, porque todavía “es muy chica y siempre tratamos de aconsejar que este sea un proceso guiado y cuidado, por un tema de que es una edad compleja y hay que tenerlo en cuenta”.

“Estamos muy felices porque el proceso de trabajo ha sido muy lindo, ella está en una etapa muy linda de la carrera y nosotros no le vamos a exigir resultados porque ella tiene que disfrutar”. Para Brunelli, “el resultado es una consecuencia”.

“Es muy emocionante para todos que, con tan sólo 14 años, tenga el pasaporte lleno de sellos, que lo ha logrado por su capacidad y perseverancia”, concluyó el entrenador.